Đề nghị nghiên cứu bổ sung vị trí mang hàm Đại tướng Công an nhân dân

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6 thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Luật Công an nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 (trừ các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp Tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2019).

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, Luật Công an nhân dân đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, toàn diện để lực lượng Công an nhân dân thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước.

Tổ chức bộ máy các cấp Công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vị trí, việc làm của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an đã được xác định rõ ràng, cụ thể, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình thực hiện Luật Công an nhân dân đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi luật.

"Việc xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo luật là đề xuất bổ sung 6 vị trí mang hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân.

Theo Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, đa số ý kiến Ủy ban nhất trí bổ sung 6 vị trí cấp Tướng như tờ trình và dự thảo Luật (1 vị trí cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng, 5 vị trí cấp bậc hàm cao nhất Thiếu tướng) vì không vượt quá số lượng cấp Tướng trong Công an nhân dân do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Về 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị thuộc Bộ Công an, đa số ý kiến Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội bày tỏ nhất trí để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn tổ chức trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Công an nhân dân. Tuy nhiên cần được đánh giá đầy đủ, toàn diện.