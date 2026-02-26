Văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ: Từ tháng 9/2025 đến 2/2026, tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Các vụ việc đã buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh, chuyển hướng đi sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia, nhất là trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ vừa qua tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an ninh, an toàn bay đối với hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 288/2025/NĐ-CP2 và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng công an, quân đội trên địa bàn tiến hành rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Tăng cường công tác cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; xem xét áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh, tuyên truyền và cảnh báo cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư xung quanh cảng hàng không về nguy cơ, hậu quả pháp lý, chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.