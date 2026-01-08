Đề nghị khởi tố vụ án đánh người đến liệt giường, nhưng từng giám định thương tật... 0%

Ngày 8-1, bà Trần Thị Rung (SN 1967, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can những người đánh con trai bà là anh Võ Mộng Đạt (SN 1986).

Anh Võ Mộng Đạt bị đánh nằm liệt giường hơn 2 năm qua

Theo bà Rung, ngày 18-12-2025, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đã có kết luận nêu rõ anh Đạt bị rối loạn vận động phân ly, tỉ lệ tổn thương 23%. Nguyên nhân do anh Đạt bị đánh. Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm.

"Con tôi bị đánh có video ghi lại, có nhân chứng… Bây giờ kết luận giám định chỉ rõ nguyên nhân con tôi bị rối loạn vận động phân ly, tỉ lệ tổn thương 23%. Sự việc xảy ra đã hơn 2 năm, con tôi liệt giường, còn các đối tượng đánh người vẫn nhởn nhơ. Do đó, tôi đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can để giải quyết vụ việc, để pháp luật được thực thi" - bà Rung chia sẻ.

Cho rằng có một đối tượng đánh con bà đã nhiều lần có hành vi uy hiếp tinh thần, sức khỏe, tính mạng nên bà Rung còn đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp bảo vệ gia đình bà trong thời gian xử lý vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, theo hồ sơ, khoảng chiều 26-10-2023, Phan Thanh T., Trần Văn H., Hồ Văn V. uống bia tại quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp). Lúc này, ông H. thấy anh Đạt đến văn phòng phẩm cạnh quán cà phê nên kéo vào uống bia.

Khi anh Đạt không đồng ý, ông H. chạy tới dùng hai tay nhấc bổng nạn nhân rồi ném xuống nền xi măng trước quán. Tiếp đó, cả 3 đối tượng dùng tay, chân đánh anh Đạt cho đến khi nhiều người tới can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi bị đánh, anh Đạt phải đi điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng gần như người sống thực vật, không nói được, yếu liệt tứ chi.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định ở 4 nơi gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TPHCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp y Quốc gia. Song các cơ quan chuyên môn kết luận tỉ lệ thương tích 0%, và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và cho kết quả như trên.

"Vụ việc đã có kết luận, sẽ sớm có thông tin cụ thể" - tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay.