Đề nghị công an xử nghiêm việc dùng công nghệ cao để gian lận khi thi bằng lái

Việc gian lận khi thi cấp giấy phép lái xe (GPLX) tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường bộ, do đó hành vi này cần xử lý nghiêm. Thông tin này vừa được Sở GTVT TP HCM gửi đến Công an thành phố.

Học viên học thực hành tại một trung tâm sát hạch, đào tạo lái xe ở huyện Hóc Môn

Theo Sở GTVT TP HCM, 6 tháng đầu năm 2023, quá trình tổ chức các kỳ sát hạch để cấp GPLX, Sở GTVT phát hiện và lập biên bản 3 thí sinh sử dụng công nghệ cao (điện thoại thông minh, thiết bị ghi âm, ghi hình) để can thiệp vào thi sát hạch GPLX tại Trung tâm Sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP (quận 12). Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý vi phạm các thí sinh.

Nhận thấy hành vi gian lận khi thi cấp GPLX tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường bộ, Sở GTVT đề nghị Công an TP HCM tiến hành xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự.

Thống kê của Sở GTVT cho thấy năm 2022 toàn TP HCM có 82 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; quản lý 9.436 giáo viên dạy thực hành lái xe, tăng 20,3% so với năm 2021; quản lý 7.342 xe tập lái.

Về công tác cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe, đến nay, Sở GTVT đang quản lý 12.259.459 GPLX. Trong năm 2022 đã cấp 639.269 GPLX (trong đó 380.194 GPLX mô tô, 259.075 GPLX ô tô), tăng 88,98% so với năm 2021.