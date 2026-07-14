Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ điểm môn Toán bất thường tại Tuyên Quang.

Nội dung trên được Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đưa ra khi trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6 tại phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội , sáng 14/7.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga.

Bà Lê Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân quan tâm vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang; về việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Cử tri và Nhân dân lo ngại trước tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng; nhiều vụ đuối nước trẻ em tiếp tục xảy ra.

Tình hình diễn biến cực đoan của thời tiết gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc, sạt lở bờ sông một số tỉnh phía Nam; các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị; liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương… cũng là vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm.

“ Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ”, bà Lê Thị Nga nói.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và lưu thông hàng hóa, nhất là trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, quảng cáo hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát lưu ý việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch; rà soát các quy định về công tác xuất bản, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản; tập trung nguồn lực để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh và thu hồi triệt để số tiền chiếm đoạt của người dân từ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Theo bà Lê Thị Nga, Chính phủ, Thủ tướng cũng cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; về việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy; thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp…