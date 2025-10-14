Đề nghị cân nhắc việc áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng

Chiều 13/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Dự thảo Luật quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, dự thảo Luật bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, như: thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng…

Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về các khoản thu nhập khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Về giảm trừ gia cảnh (bao gồm giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc), ông Cao Anh Tuấn nêu rõ, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ để thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

Theo Thứ trưởng, Chính phủ đã soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào kỳ họp tháng 10.

" Mức giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng cao hơn so với mức hiện hành (11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc) tăng thêm trên 40% (tương ứng 15,5 triệu đổng và 6,2 triệu đồng). Mức điều chỉnh này căn cứ tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người ", ông Cao Anh Tuấn nêu rõ.

Dự thảo Luật cũng điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm số bậc thuế và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Cụ thể, từ 7 bậc thuế hiện hành (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%) giảm xuống 5 bậc thuế (5%, 15%, 25%, 30%, 35%).

Nới rộng khoảng cách giữa các bậc, bậc 1 (thuế suất 5%) nâng từ 5 triệu đồng/tháng lên 10 triệu đồng/tháng, bậc 2 (thuế suất 15%) nâng từ 15 triệu đồng/tháng lên 30 triệu đồng/tháng,... bậc 5 (thuế suất 35% - thuế suất cao nhất) nâng từ 80 triệu đồng/tháng lên 100 triệu đồng/tháng (tăng 25%).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thoả đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

" Có ý kiến đề nghị bổ sung việc xác định/giới hạn ngưỡng trọng lượng vàng miếng bị đánh thuế thu nhập cá nhân ", ông Phan Văn Mãi nói.

Về nội dung giảm trừ gia cảnh, ông Phan Văn Mãi nêu rõ, Thường trực Ủy ban cho rằng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về mức giảm trừ gia cảnh là cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

" Quy định về mức giảm trừ gia cảnh là một trong những nội dung quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và dư luận trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật" , ông Phan Văn Mãi nói.

Qua thực tiễn điều chỉnh, sửa đổi các quy định của luật hiện hành về giảm trừ gia cảnh và nghiên cứu kinh nghiệm các nước, cơ quan thẩm tra thấy, mức giảm trừ gia cảnh không nhất thiết được điều chỉnh thường xuyên, liên tục. Vì vậy không đặt ra sự cần thiết, cấp bách để giao Chính phủ quy định để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời.

Do đó đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị luật cần quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc như cách thể hiện của luật hiện hành để bảo đảm về thẩm quyền và sự rõ ràng, minh bạch.

Một số ý kiến thống nhất giao Chính phủ quy định về mức giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên đề nghị quy định trong luật mức giảm trừ gia cảnh tối thiểu, tối đa của người nộp thuế và người phụ thuộc, xác lập nguyên tắc cơ bản để Chính phủ quy định mức giảm trừ cụ thể.

Về biểu thuế, ông Phan Văn Mãi cho biết, nhiều ý kiến trong thường trực ủy ban băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng,

Nêu lý do, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, vì đây là biểu thuế áp dụng người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, phần thu nhập tính thuế trong năm còn quá thấp so với mức thu nhập thực tế đã thay đổi tính từ thời điểm 2009 khi bắt đầu áp dụng Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Thêm nữa, biểu thuế được quy định với 5 bậc và các nấc thang cao hơn cũng như mức khởi điểm và mức cuối cùng tính thuế cao hơn, song vẫn còn một số khoản thu nhập tính thuế nếu so sánh với luật hiện hành. Điều này sẽ tạo gánh nặng về thuế thu nhập cá nhân lớn hơn cho người nộp thuế.

Trong khi đó, nhiều khoảng thu nhập tính thuế khác người nộp thuế được giảm gánh nặng về thuế so với hiện hành như khoảng thu nhập từ 80-100 triệu/tháng có thuế suất hiện hành là 35%, dự thảo luật giảm còn 30%,...

" Việc sửa đổi biểu thuế như dự thảo luật chưa thật sự hợp lý và bảo đảm công bằng cho người nộp thuế giữa các nhóm thu nhập ", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, có ý kiến đề nghị giữ quy định 7 bậc với khoảng cách các bậc là 5% như quy định hiện hành và chỉ điều chỉnh đối với thu nhập tính thuế ở mỗi bậc cho phù hợp hơn với thực tế hiện nay, bảo đảm quyền và lợi ích của người nộp thuế.



