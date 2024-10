Cầu Yên Bái (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã có Công văn về việc đảm bảo an toàn công trình cầu Yên Bái.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kết hợp với mưa lũ ở thượng nguồn đã làm nước sông Thao khu vực qua cầu Yên Bái dâng cao. Khi mực nước dâng lên gần hệ giàn thép, 1 tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Thao đã va xô vào trụ, dầm cầu Yên Bải làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình. Tại vị trí trụ T5 có hiện tượng xói sâu, đường xói cách mũi cọc từ 3,2m - 6,2m. Trung tâm kỹ thuật đường bộ kiến nghị, cấm tất cả các loại phương tiện và người lưu thông qua cầu Yên Bái.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cho phép cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Yên Bái kể từ 17 giờ ngày 3/10, tổ chức phân luồng giao thông đi lại qua cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán và các cầu khác trên địa bàn thành phố Yên Bái.



Trước đó, ngày 9/9, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cũng đã phải có Công văn số 1576/SGTVT-QLCCHTGT cấm tất cả người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua cầu Yên Bái khi lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên cao, trên báo động 3 hơn 2m.