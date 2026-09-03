Để mỹ nữ Nhật Bản nằm và phần còn lại là huyền thoại

Có ai nói mỹ nhân Nhật Bản lại có khả năng làm dân tình điêu đứng thế này chưa?

Mới đây, một topic trên mạng xã hội Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng Việt Nam khi đăng tải hình ảnh của Giselle (aespa) và Sana (TWICE). Chủ đề nhanh chóng được chú ý khi nhan sắc và thần thái của hai nữ thần tượng được đặt cạnh nhau trong cùng một dáng nằm. Dù xuất hiện ở hai bối cảnh khác nhau, cả Giselle lẫn Sana đều khiến người hâm mộ bàn luận bởi cách tạo dáng đơn giản nhưng làm nổi bật rõ nét gương mặt và khí chất riêng.

Hai khoảnh khắc viral của hai mỹ nhân Nhật Bản - Giselle (aespa) và Sana (TWICE)

Cụ thể, hình ảnh của Giselle xuất hiện trong concert SYNK: COMPLEXITY của aespa. Trong tiết mục solo, nữ thần tượng nằm dài trên sân khấu, hình ảnh được phóng lớn trên màn hình phía sau. Góc quay giữ khá lâu ở khoảnh khắc Giselle nằm nghiêng, đầu tựa trên tay và nhìn thẳng vào máy quay.

Viusal LED viral của Giselle

Tư thế này khiến gương mặt và ánh mắt của nữ idol trở thành tâm điểm, tạo cảm giác quyến rũ và có phần táo bạo dù không cần nhiều động tác. Mái tóc buông xuống, kết hợp với đường nét sắc sảo và ánh mắt trực diện, càng làm hình ảnh của Giselle trở nên cuốn hút. Nhiều fan đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc này vì cô gần như chỉ nằm yên trên sân khấu nhưng vẫn tạo được một hình ảnh gợi cảm, thu hút và rất có thần thái.

Trong khi đó, Sana (TWICE) cũng có một khoảnh khắc nằm tương tự trong MV This Is For, phát hành vào tháng 7/2025. Ở phân cảnh riêng, Sana nằm dài trước máy quay với mái tóc xõa, gương mặt hướng lên và ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.

Phân đoạn từng viral khắp nơi trong MV This Is For của Sana

Tư thế này khiến đường nét gương mặt, ánh mắt và thần thái của Sana hiện lên rõ hơn trong khung hình. Nữ thần tượng vẫn giữ biểu cảm khá nhẹ, nhưng cách nhìn trực diện cùng góc quay cận lại tạo cảm giác gợi cảm và quyến rũ. Đây cũng là một trong những phân cảnh được người hâm mộ chú ý và chia sẻ nhiều sau khi This Is For ra mắt.

Ở 2 khoảnh khắc khác biệt, cả hai nữ thần tượng đều để lại những hình ảnh để đời, được bàn tán và chia sẻ trên khắp mạng xã hội nhờ thần thái cuốn hút

Cùng là nữ thần tượng Nhật Bản, Giselle và Sana lại mang đến hai hình ảnh khá khác nhau khi cùng nằm trước ống kính. Dù hoạt động trong hai nhóm nhạc và xuất hiện ở những bối cảnh khác nhau, cả hai nhanh chóng được chú ý khi có cùng một dáng nằm. Ở 2 khoảnh khắc khác biệt, cả hai nữ thần tượng đều để lại những hình ảnh để đời, được bàn tán và chia sẻ trên khắp mạng xã hội nhờ thần thái cuốn hút.

Sana vốn đã là cái tên quen thuộc với khán giả nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng biến hóa hình ảnh từ cute đến sexy mượt mà

Sana vốn đã là cái tên quen thuộc với khán giả nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng biến hóa hình ảnh từ cute đến sexy mượt mà. Sinh năm 1996 tại Osaka, Nhật Bản, Sana gia nhập TWICE sau quá trình thực tập tại JYP Entertainment và chính thức debut cùng nhóm vào năm 2015.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Sana đã gây chú ý nhờ gương mặt sáng, nụ cười đặc trưng và vẻ ngoài phù hợp với hình tượng tươi trẻ của TWICE

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Sana đã gây chú ý nhờ gương mặt sáng, nụ cười đặc trưng và vẻ ngoài phù hợp với hình tượng tươi trẻ của TWICE. Qua nhiều năm hoạt động, Sana ngày càng có độ nhận diện riêng, đặc biệt nhờ những khoảnh khắc biểu cảm và tạo dáng thường xuyên được người hâm mộ chia sẻ.

Nếu thời gian đầu gắn với vẻ đáng yêu, trong trẻo thì hiện tại, Sana ngày càng thử sức với phong cách trưởng thành và gợi cảm hơn

Điểm dễ nhận thấy ở Sana là cô có khả năng biến hóa giữa hai hình ảnh đối lập. Nếu thời gian đầu gắn với vẻ đáng yêu, trong trẻo thì hiện tại, nữ idol ngày càng thử sức với phong cách trưởng thành và gợi cảm hơn. Gương mặt nhỏ, đường nét mềm cùng biểu cảm linh hoạt giúp Sana chuyển đổi giữa hai hình ảnh khá tự nhiên. Với Giselle nữ thần tượng lại ghi dấu với đường nét sắc hơn cùng phong cách cá tính hơn.



Với Giselle nữ thần tượng lại ghi dấu với đường nét sắc hơn cùng phong cách cá tính hơn. Sinh năm 2000, cô ra mắt cùng aespa vào năm 2020 và nhanh chóng được nhận diện qua vị trí rapper cùng phong cách có phần cá tính.

Nếu Sana thường tạo ấn tượng bằng nét mềm mại thì Giselle có lợi thế ở những đường nét sắc, đôi mắt lớn và biểu cảm trực diện. Cách trang điểm nhấn vào mắt, tạo khối rõ hoặc những kiểu tóc có độ tương phản cao thường khiến gương mặt cô trông góc cạnh hơn. Đặc biệt trên sân khấu, Giselle khá hợp với những tạo hình sexy, lạnh và có chút nổi loạn.

Đặc biệt trên sân khấu, Giselle khá hợp với những tạo hình sexy

Ngoại hình của Giselle từng nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận, nhưng những thay đổi về cách trang điểm, kiểu tóc và phong cách trình diễn cũng giúp cô có thêm nhiều hình ảnh được yêu thích. Nữ idol ngày càng thoải mái với những tạo hình khoe đường nét và thể hiện vẻ trưởng thành.

Dù là hai thành viên của hai nhóm nhạc khác nhau, lại gây chú ý ở hai khoảnh khắc khác nhau, Giselle và Sana đều cho thấy sức hút riêng khi cùng xuất hiện trong một dáng nằm. Hai nữ thần tượng Nhật Bản lần lượt khiến người hâm mộ chú ý bởi vẻ quyến rũ, thần thái cuốn hút, để lại những hình ảnh khiến hàng nghìn fan trên khắp thế giới khó lòng rời mắt.



Ảnh: X