Để lại cuốn sổ ghi "con là một đứa bất hiếu" rồi nhảy cầu tự tử

Đến trưa 25-11, các lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vẫn đang khẩn trương tìm kiếm tung tích của một nam thanh niên - được cho là nhảy cầu tự tử trong đêm.

Thợ lặn cùng với các lực lượng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Khoảng 21 giờ 42 tối qua (24-11), khi người dân đi qua cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh thì phát hiện nam thanh niên nhảy từ trên cầu xuống sông Nhật Lệ.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thị trấn Quán Hàu, Công an xã Võ Ninh tổ chức lực lượng xác minh sự việc.

Trên cầu Quán Hàu, lực lượng chức năng phát hiện 1 cái ví trong đó có Thẻ Căn cước công dân mang tên Nguyễn Nhật H. (SN 1997; ngụ xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) và 1 thẻ ATM. Bên cạnh còn cuốn sổ nhỏ ghi "Con xin lỗi mọi người, con là một đứa con bất hiếu… Mong gia đình tha thứ cho con".

Sau khi xác minh có sự việc trên, Công an huyện Quảng Ninh huy động lực lượng, phương tiện cùng người thân của nam thanh niên để tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Đến 10 giờ sáng nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng với hơn 30 người và 2 thợ lặn cùng các phương tiện để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Nhật Lệ.