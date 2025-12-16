Dễ gì ăn được 1 đồng của "MC quốc dân" giàu nhất showbiz

Tại showbiz Hàn Quốc, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC giàu nhất xứ kim chi. Anh ước tính sở hữu khối tài sản 2.000 tỷ won (35,9 nghìn tỷ đồng). Nam nghệ sĩ từng gây choáng khi hào phóng bỏ phong bì mừng cưới đồng nghiệp lên đến 10 triệu won (180 triệu đồng). Theo Wikitree tìm hiểu, phong bì tối thiểu các nghệ sĩ mừng cưới đồng nghiệp hiện tại khoảng 500.000 won (khoảng 9 triệu đồng), tùy vào mức độ thân thiết số tiền này có thể cao hơn. Trong khi đó, dân mạng xứ kim chi đều cho rằng tiền mừng cưới của Yoo Jae Suk ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của showbiz.

Với tính cách phóng khoáng, khối tài sản kếch xù và mối quan hệ rộng, Yoo Jae Suk nhận được vô số lời đề nghị vay tiền. Để tránh tiền mất tật mang, MC quốc dân cho biết anh chỉ cho những người thân thiết, có liên lạc lâu dài với mình vay nợ để tránh tình huống khó xử khi đòi. Không chỉ vậy, Yoo Jae Suk còn tìm hiểu kỹ mục đích, địa chỉ và các mối quan hệ của người đi vay.

Không dễ để vay được tiền của Yoo Jae Suk. Ảnh: Osen.

Bạn thân Ji Suk Jin chia sẻ anh từng vay tiền của Yoo Jae Suk. Tuy nhiên, nam diễn viên lại không thể trả nợ đúng hạn. Vì vậy, đã gọi điện giãi bày tình hình và mong Yoo Jae Suk thông cảm. Đáp lại, Yoo Jae Suk tuyên bố: "Tôi luôn theo dõi, tin tưởng cậu. Tôi biết nhà cậu, bố mẹ cậu và mọi người cậu quen nên cậu sẽ chẳng trốn hay quỵt nợ được đâu". Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết với sự kỹ tính này, không dễ để ai có thể ăn 1 đồng nào của Yoo Jae Suk.

Yoo Jae Suk nổi tiếng là người cẩn thận, không để mình dính đến tranh cãi tiền bạc. Nam MC từng được khen vì hồ sơ thuế 34 năm hoàn hảo, dù đã trải qua vô số cuộc kiểm toán thuế nghiêm ngặt.

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Yoo Jae Suk còn cho biết anh không có ý định truyền lại khối tài sản kếch xù cho con cái. Thay vào đó, nam diễn viên muốn quyên góp lượng lớn tài sản cho trẻ em nghèo, bệnh nhân bệnh viện và các quỹ từ thiện. Theo tờ TMI News Show, Yoo Jae Suk đã quyên góp thiện nguyện ít nhất 3 tỷ won (hơn 54 tủ đồng).

Yoo Jae Suk có danh tiếng vững vàng, được mệnh danh là MC quốc dân. Ảnh: Allkpop.

Nguồn: KoreaBoo