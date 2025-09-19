Để được con gái đi học xa nhắn tin, ông bố phải trả công 5,6 triệu đồng/tháng

Ông Cao Qianhong (sống tại Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đăng một video lên một nền tảng mạng xã hội vào ngày 6/9 kể về việc cô con gái 18 tuổi của ông mới nhập trường đại học.

Ông nhắn nhủ con gái: “Con sắp vào đại học rồi. Ba sẽ chuyển cho con 500 tệ (1,8 triệu đồng) 3 lần một tháng. Ngoài ra, cuối tháng ba sẽ cho con thêm 500 tệ nữa với điều kiện con phải nhắn tin cho ba ít nhất một tin mỗi ngày. Bất kỳ tin nhắn nào, chẳng hạn như video ngắn, hình ảnh hoặc thậm chí là dấu phẩy, đều được chấp nhận. Chỉ cần con liên lạc với ba".

Người cha tiếp tục than thở rằng trước đây con gái không bắt máy khi ông gọi; lần duy nhất cô chủ động liên lạc là để xin tiền. Trong đoạn clip đang lan truyền, Cao hỏi con gái rằng liệu cô có đồng ý với thỏa thuận trên không. Sau khi cô gật đầu đồng ý, hai người móc ngón út vào nhau, cử chỉ thường được dùng để khẳng định lời hứa.

Vợ chồng ông Cao và con gái. (Ảnh: Weibo)

Người cha cho hay, cô con gái gần đây được nhận vào Trường Cao đẳng Đông Hồ Vũ Hán. Vì cô là người hướng nội và đây là lần đầu tiên sống ở một thành phố xa lạ nên ông Cao rất lo lắng cho sức khỏe của con gái. Ông dự định lái xe 100km từ Tiên Đào đến Vũ Hán để thăm con gái mỗi tháng một lần.

Trên Đài truyền hình Hồ Bắc, Ye Xianfa, giáo sư giáo dục tại Đại học Hồ Bắc, chỉ trích người cha này: “Con bé đã 18 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi. Anh có thể chăm sóc nó cả đời được không? Phương pháp nuôi dạy con của anh không đúng, không thể nuôi dưỡng tính tự lập của con. Thực ra anh đang kiểm soát con bằng tiền bạc” .

Cao cho biết ông chỉ muốn giao tiếp nhiều hơn với con gái để giúp cô làm quen với cuộc sống mới: “Tôi không gây áp lực cho con gái. Dù con bé có quên liên lạc với tôi, tôi vẫn sẽ thưởng cho nó 500 tệ” .

Ông Cao lo lắng con gái mình chưa thích nghi cuộc sống tại thành phố Vũ Hán. (Ảnh: Shutterstock)

Một số cư dân mạng cũng không ủng hộ cách làm này của ông Cao vì n ó biến mối quan hệ gia đình thành một nhiệm vụ: "Liệu cô gái có coi chuyện liên lạc với gia đình chỉ là một công việc và làm với mục đích nhận tiền không?". Người bênh vực ông thì cho rằng: “Người cha nhớ con gái mình rất nhiều và muốn biết liệu cô ấy có sống tốt không”.



