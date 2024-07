Để điện thoại sát người khi đi ngủ gây hại như thế nào?

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, những thiết bị điện tử nói chung đều mang đến tác hại cho cơ thể và tăng khả năng phát triển ung thư nếu như bạn sử dụng một thời gian quá dài. Điện thoại là một trong những thiết bị điện tử phát ra sóng điện từ và phát ra cả nhiệt với tần số cao. Do đó, việc đặt điện thoại bên người khi ngủ gây ra tác hại gấp nhiều lần so với trường hợp sử dụng chúng như bình thường.

Sóng điện thoại có thể gây ung thư?

Năm 2014, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại trường điện từ phát ra từ điện thoại thông minh là “có thể gây ung thư cho con người”. Tuy nhiên, cách sau đó không lâu tổ chức này đã không tìm thấy nguy cơ mắc bệnh ung thư ở khu vực đầu hoặc cổ đối với những người sử dụng điện thoại thông minh trong hơn 10 năm. Hàng loạt nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự. Một cơ quan uy tín khác là Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng nhận định đây là một vấn đề khó làm sáng tỏ.

Ảnh minh họa

Năm 2018, một nhóm nghiên cứu ở Mỹ cũng đã chỉ ra rằng, nguy cơ mắc các khối u tim hiếm gặp ở chuột đực tăng cao khi con vật này tiếp xúc liên tục với trường điện từ, nhưng chuột cái thì không. Nghiên cứu cũng đã báo cáo nguy cơ một số loại khối u trong não và tuyến thượng thận gia tăng.

Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, điện thoại di động phát ra bức xạ, và bức xạ có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, bức xạ phát ra từ điện thoại của bạn không được coi là nguy hiểm.

Còn theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, bức xạ phát ra từ điện thoại di động, được gọi là bức xạ tần số vô tuyến, không ion hóa, nghĩa là nó không gây tổn thương ADN.

Cho đến hiện tại, vẫn chưa xác định rõ về việc điện thoại thông minh thực sự có thể gây ung thư hay không. Tuy nhiên việc ngủ cạnh điện thoại vẫn là việc được khuyến cáo không nên làm.

Ảnh hưởng sức khỏe, gây khó ngủ

Dù không cần phải lo sợ về việc mắc ung thư khi ngủ cạnh điện thoại nhưng đây vẫn là điều gây hại lớn đến sức khỏe. Theo đó, nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo hành động này ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ. Màn hình sáng và sóng di động kích thích có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của chúng ta và thậm chí khiến não bộ khó có thể đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, hơn 61% số người trả lời khảo sát cho biết họ ngủ không ngon giấc, và có một mối tương quan rõ rệt giữa những người nghiện điện thoại thông minh với những người cho biết họ ngủ không ngon giấc. Gần 69% số người có thói quen nghiện điện thoại cho biết họ rất khó ngủ, so với 57% những người có sử dụng nhưng không đến mức nghiện điện thoại.

Đa số mọi người khi ngủ đều thức dậy một vài lần trong đêm. Trong những thời điểm như này, điều bạn muốn làm đầu tiên là lấy điện thoại để giải trí một chút trước khi có thể ngủ lại. Tuy nhiên, hành động này không thể khiến bạn có thể ngủ lại nhanh chóng mà ngược lại sẽ làm mất ngủ. Điều này là do sự kết hợp giữa ánh sáng xanh ức chế melatonin và nội dung kích thích mà chúng ta xem được. Đây là điều mà không người nào mong muốn gặp phải.

Vậy nên nếu muốn có một giấc ngủ ngon thì nên tránh xa điện thoại khi chuẩn bị đi ngủ và đừng cố gắng tìm nó nếu vô tình tỉnh dậy lúc giữa đêm.

Cuối cùng, nhiều người còn có thói quen để điện thoại sạc cạnh bên và chìm vào giấc ngủ. Điều này cũng gây nguy hiểm với những nguy cơ cháy nổ. Vậy nên hãy bỏ ngay thói quen đầy rủi ro này.