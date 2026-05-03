Để dành tiền đi chơi 2/9 từ giờ, tiện tiết kiệm luôn tiền tiêu Tết 2027!

Còn ngày mai nữa thôi là hết nghỉ lễ rồi, phải quay lại làm việc rồi. Cảm giác ngay lúc này của tôi - chắc cũng giống nhiều người: Nghỉ ngơi chưa có đã, muốn nghỉ tiếp. Nhưng đương nhiên, chuyện đó xa vời!

Mà nếu nghĩ kỹ thì hết đợt lễ này là đến 2/9, rồi quay đi quay lại chẳng mấy mà đến Tết luôn. Thời gian luôn trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ và lễ Tết thì năm nào cũng đôi ba dịp. Thế nên năm nay tôi quyết định thử hành động khác đi. Không đợi tới đâu, hay tới đó nữa mà chuẩn bị luôn tiền đi chơi 2/9 với tiền tiêu Tết Nguyên đán 2027 từ giờ!

1. Quỹ “đi đâu đó”: Tầm 5% thu nhập/tháng là đủ!

Khoảng 2 tháng nay, tôi bắt đầu bằng việc tách riêng một khoản tiết kiệm chỉ dành cho việc đi chơi. Mỗi tháng cứ 5% thu nhập trích ra, dù chưa biết sẽ đi đâu và số tiền đó có đủ không, nhưng ít nhất thì có làm, có để dành vẫn hơn. Nếu duy trì được ổn định việc trích 5% thu nhập để làm quỹ đi chơi, thì đến tầm nghỉ lễ 2/9, tôi khá chắc mình cũng có đủ tiền vé máy bay khứ hồi và tiền khách sạn rồi đấy!

Tới lúc đó mà muốn đi thật, chỉ phải lo tiền ăn thôi. Tưởng tượng đã thấy khỏe re, đi chơi mà không nặng gánh chuyện tiền bạc là đã thấy vui gấp đôi rồi.

2. Quỹ biếu Tết bố mẹ, ông bà: Cố gắng 7% thu nhập/tháng

Sau khi có quỹ “đi đâu đó”, tôi nhận ra một khoản gần như năm nào cũng có nhưng lại hay bị chuẩn bị trễ: Tiền biếu Tết cho bố mẹ, ông bà. Những năm trước, tôi thường để sát Tết mới bắt đầu tính toán, lúc đó vừa phải lo vé xe, quà cáp, vừa lo lì xì, nên dễ rơi vào trạng thái “thiếu trước hụt sau”.

Năm nay thì khác, từ tháng 1, tôi đã bắt đầu trích 7% thu nhập/tháng để làm quỹ Tết - chủ yếu là để dành biếu bố mẹ và lì xì ông bà.Nếu tháng nào chi tiêu nhiều, tôi vẫn cố để dành 5% nhưng quan trọng nhất vẫn là để dành rồi thì không được động vào nữa.

Số tiền này tôi để riêng hoàn toàn, không gộp chung với tài khoản sinh hoạt để tránh việc “mượn tạm rồi quên bù”. Mỗi lần chuyển tiền vào, tôi có cảm giác như đang chuẩn bị dần cho một cái Tết tử tế hơn, không phải vội vàng hay tính toán căng thẳng. Đến gần Tết, chẳng phải nóng lòng ngóng thưởng Tết hay sợ “mất Tết” vì thưởng thấp nữa.

Đấy, mỗi tháng bớt ăn bớt tiêu linh tinh đi một chút mà cuối năm đỡ áp lực tiền bạc thì cũng ok mà, đúng không?

3. Quỹ làm đẹp, mua sắm dịp Tết: 3-7% thu nhập/tháng

Một khoản nữa mà tôi từng đánh giá thấp, nhưng thực tế lại “ngốn” kha khá tiền mỗi dịp Tết, đó là làm đẹp và mua sắm. Từ quần áo mới, giày dép, đến làm tóc làm nail,... tất cả cộng lại thành ra con số không hề nhỏ. Trước đây, tôi thường để đến cận Tết mới bắt đầu chi cho những thứ này, và vì tâm lý “Tết mà, tự thưởng chút cũng được”, nên rất dễ chi quá tay. Kết quả là vừa hết Tết thì cũng hết tiền.

Còn năm nay thì chắc sẽ khác. Mỗi tháng trích khoảng 3-7% thu nhập để dành cho khoản này, đến Tết không tiêu hết thì coi như có thêm tiền tiết kiệm, mà kể cả có tiêu hết cũng chẳng sao vì đó là khoản tôi đã để dành suốt cả năm mà!

Không cần quá nhiều, nhưng quan trọng là có kế hoạch từ trước. Tôi cũng bắt đầu hình dung sớm mình sẽ cần gì cho Tết, ví dụ một bộ đồ mới, một lần làm tóc, hoặc thay vài món mỹ phẩm. Khi đã có định hướng, tôi sẽ ưu tiên mua dần trong những dịp sale trong năm thay vì dồn hết vào tháng cuối. Cách này giúp tôi chia nhỏ chi phí, vừa đỡ áp lực tài chính, vừa tránh mua theo cảm xúc..

Nhìn chung, khi tách riêng từng quỹ như vậy, từ tiền đi chơi 2/9, tiền biếu Tết đến làm đẹp và mua sắm, tôi thấy mọi thứ trở nên rõ ràng và dễ quản lý hơn nhiều. Không cần phải là người giỏi tài chính, chỉ cần chia nhỏ mục tiêu và kiên trì một chút mỗi tháng, là đã có thể bước vào những dịp lễ lớn với tâm thế chủ động hơn hẳn. Và với tôi, đó mới là “tiêu tiền thông minh” không phải tiêu ít đi, mà chỉ đơn giản là có sự chuẩn bị từ trước, thế thôi!