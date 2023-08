Đề cử HLV xuất sắc nhất V-League 2023: Nhà vô địch vắng bóng

CLB Công an Hà Nội vắng bóng ở các giải thưởng cá nhân quan trọng

Sau khi V-League 2023 khép lại, ban tổ chức lần lượt công bố danh sách đề cử các giải thưởng cá nhân. Đáng chú ý, nhà vô địch CLB Công an Hà Nội không có cá nhân nào góp mặt ở các hạng mục chính, bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm và HLV xuất sắc nhất năm.

Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 là cuộc đua giữa Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng) và Trần Nguyên Mạnh (Nam Định). Trong khi đó, 3 đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải là Đinh Xuân Tiến (SLNA), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa) và Trần Ngọc Sơn (Nam Định).

Cuối cùng, 3 đề cử HLV xuất sắc nhất V-League 2023 là Thạch Bảo Khanh (Viettel FC), Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng) và Bozidar Bandovic (Hà Nội FC). Cả 3 đều gây ấn tượng mạnh xuyên suốt mùa giải, cho dù không phải lúc nào họ cũng mang đến kết quả như ý cho CLB.

Ở hạng mục dành cho HLV, CLB Công an Hà Nội không góp mặt cũng là điều dễ hiểu. Lý do vì đội bóng ngành công an đã sử dụng đến 3 “thuyền trưởng” trong mùa giải vừa qua. Đầu tiên là Paulo Foiani, người bị sa thải vì kết quả kém cỏi ở giải đoạn đầu mùa. Sau đó, trợ lý của ông Paulo Foiani - Flavio Cruz lên cầm quân và giúp CLB Công an Hà Nội thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, HLV Flavio Cruz vắng mặt trong giai đoạn quyết định của mùa giải vì lý do gia đình. Trước đó, chiến lược gia này cũng gây thất vọng khi khiến CLB Công an Hà Nội không thắng 3 trận liên tiếp và mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội FC. Đến trận hạ màn V-League 2023, HLV của đội bóng ngành công an là ông Trần Tiến Đại.

CLB Công an Hà Nội chỉ góp mặt trong đề cử một giải thưởng duy nhất, đó là Giải bàn thắng đẹp nhất mùa với pha lập công của Trọng Long trước CLB TP.HCM.