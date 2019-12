Để biết IQ và óc suy luận của bạn có hơn nhiều người khác không, hãy thử giải 4 câu đố cực hóc búa này!

4 câu đố với nhiều dữ kiện và yêu cầu đặc ra sau đòi hỏi bạn không chỉ phải có một tư duy logic, khả năng lập luận, hình tượng hóa tốt mà còn muốn đánh giá xem bạn có đủ sự kiên nhẫn, bình tĩnh trong xử lý vấn đề đặt ra không. Hãy tập trung, đọc kỹ dữ kiện và nếu cần thì hãy note lại vào giấy để tìm được câu trả lời đúng nhé!

Câu 1:

Có 6 tòa nhà trên một con phố là cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng thú cưng, tiệm xăm, cửa hàng đồ chơi, tiệm may và cửa hiệu làm đẹp.

Một công nhân xây dựng phải sửa chữa tất cả các tòa nhà trong vòng một tuần. Nhưng kế hoạch làm việc đã bị mất. Và bây giờ bạn phải sử dụng logic của mình để biết vị trí của các ngôi nhà trên phố và nhớ xem nơi nào nên được sửa chữa trước tiên.

Chúng ta có thể dựa vào những dữ kiện mà người công nhân này còn nhớ:

Có một căn nhà nằm ở vị trí ở giữa theo thứ tự từ tiệm xăm và đây là nơi nên được tu sửa trước.

Có 2 căn nhà nằm giữa cửa hiệu làm đẹp và tiệm may.

Tiệm may là căn nhà cuối cùng trên con phố này.

Cửa hàng thú cưng không phải là cửa hàng đầu tiên được tu sửa.

Có 2 căn nhà giữa cửa hàng đồ chơi và tiệm xăm.

Có 3 căn nhà giữa cửa hàng bánh ngọt và tiệm may.

Cửa hàng đồ chơi nằm giữa căn nhà được cải tạo đầu tiên và một căn nhà khác.

Hãy sắp xếp thứ tự của những cửa hiệu này và cho biết nơi nào nên được sửa chữa đầu tiên?

Câu 2:

Có 12 lá bài úp trên bàn. Bạn phải tìm được số và chất của mỗi lá bài mà không được lật bài theo quy tắc sau:

- Tất cả các lá bài đều có số khác nhau và mỗi lá có giá trị riêng. Coi quân Át bằng 1, J bằng 11, Q bằng 12 và K bằng 13. Điểm của các lá bài khác bằng số của chúng. Tổng số là 83.

- Những lá bài đồng chất không thể nằm kề nhau theo hàng dọc hay hàng ngang.

- Mỗi hàng có lá bài gồm 4 chất khác nhau, mỗi cột chứa 3 chất khác nhau.

- Lá K bên phải và lá 7 bên trái.

- Lá 3 bên phải nằm bên trên lá 9.

- Lá 9 bên phải lá Át bích.

- Lá 10 rô nằm kề lá Q (theo hàng dọc và hàng ngang.)

- Lá Q và lá 4 đồng chất.

- Lá bài ẩn dưới chữ H đồng chất với lá 2.

- Giá trị của quân bài xếp theo chữ F cao hơn 1 điểm so với quân bài xếp theo chữ J.

Câu 3:

Mary và Ben ở cùng với 4 người bạn của họ. Một ngày nọ, Ben về nhà và thấy Mary đã chết trên ghế sofa. Thám tử đã đến và thẩm vấn cả 4 người bạn sống chung với Mary:

Mia khai mình đã ở trong bếp trong 2 tiếng đồng hồ.

Jane khai mình đã vẽ ở trong phòng.

Jennifer khai đã mình đã bơi ở một hồ bơi trong 3 giờ đồng hồ.

John khai mình đã đọc một cuốn sách.

Thám tử yêu cầu mọi người cho xem bàn tay của họ và đã tìm ra được kẻ nói dối. Làm thế nào mà thám tử có thể tìm ra thủ phạm?

Câu 4:

Có 20 con mèo với những màu sắc và đặc điểm khác nhau trong trang trại. Trong hình minh họa, bạn có thể thấy các khu vực giao nhau bao gồm những con mèo có nhiều đặc điểm. Số lượng mèo được đánh dấu bằng số trong hình. Từ hình ảnh được cho, bạn hãy cho biết có bao nhiêu con mèo phù hợp với từng mô tả:

Những con mèo đỏ có đuôi đốm, bắt chuột, không có bọ chét.

Mèo trắng có bọ chét và đuôi đốm, không bắt chuột.

Những con mèo nâu có bọ chét, bắt chuột và và đuôi không có đốm

Mèo đỏ không có sọc, thích bắt chuột thì không có bọ chét.

Mèo đỏ có đuôi đốm ,có bọ chét, rất giỏi bắt chuột

Mèo đỏ có bọ chét và đuôi đốm, thích bắt cá.

Đáp án:

Câu 1:

Theo câu đố, tiệm may đo là căn nhà cuối cùng trên phố (dễ dàng biết được đây là cửa hàng thứ 6). Có 3 căn nhà nằm giữa tiệm may và cửa hàng bánh ngọt, 2 căn nhà ở giữa tiệm may và cửa hiệu làm đẹp. Có nghĩa là cửa hàng bánh ngọt là căn nhà thứ hai, cửa hiệu làm đẹp tương ứng với vị trí thứ ba.

Có 2 căn nhà giữa cửa hàng đồ chơi và tiệm xăm. Có nghĩa là chúng có thể căn nhà đầu tiên hoặc thứ tư. Cửa hàng thú cưng là căn nhà thứ năm (phép loại trừ). Cửa hàng đồ chơi nằm giữa 2 căn nhà. Có nghĩa nó là nhà thứ tư và tiệm xăm là căn nhà đầu tiên.

Thứ tự nhà trên con phố như sau: Tiệm xăm, cửa hàng bánh ngọt, cửa hiệu làm đẹp, cửa hàng đồ chơi, cửa hàng thú cưng và tiệm may.

Vì cửa hàng đồ chơi nằm giữa căn nhà được cải tạo đầu tiên và một căn nhà khác (là cửa hiệu làm đẹp và cửa hàng thú cưng). Theo giả thiết cửa hàng thú cưng không phải là nơi được sửa chữa đầu tiên nên cửa hiệu làm đẹp chính là căn nhà cần sửa chữa trước tiên.

Câu 2:

Lời giải như sau:

Câu 3:

Nếu Jennifer bơi lâu như vậy thì da lòng bàn tay phải nhăn nheo.

Câu 4:

Trong số 20 con mèo, có:

- 3 con mèo đỏ có đuôi đốm, biết bắt chuột và không có bọ chét.

- 5 con mèo trắng có bọ chét, đuôi đốm và không biết bắt chuột.

- 2 con mèo nâu có bọ chét, biết bắt chuột và không có đuôi đốm.

- 1 con mèo đỏ biết bắt chuột và không có bọ chét.

- 4 con mèo đỏ có đuôi đốm, có bọ chét, giỏi bắt chuột.

- 5 con mèo đỏ có đuôi đốm và bọ chét, thích bắt cá

Nguồn: Brightside