“Đè bẹp” đối thủ 6-0, tuyển Indonesia khiến cả Đông Nam Á phải sửng sốt

Để chạy đà cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026, tuyển Indonesia có trận đấu giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng chỉ đang đứng hạng 172 FIFA.

Trước một đối thủ “vừa miếng”, HLV Patrick Kluivert vẫn sử dụng khá nhiều ngôi sao nhập tịch ở đội hình xuất phát như Amat, Klok, Tjoe A On, Beckham, Reijders…

Lực lượng mạnh hơn và lợi thế sân nhà giúp Indonesia sớm tạo được thế trận áp đảo trước Đài Bắc Trung Hoa. Đội chủ nhà sớm dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ cũng chỉ mất hơn 2 phút để có bàn mở tỷ số. Từ một pha không chiến khá đơn giản, Jordi Amat bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Indonesia.

Bàn thắng sớm giúp Indonesia càng chiếm thế chủ động. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa vẫn chỉ có thể đá phòng ngự nhưng không tạo được những pha phản công do lép vế ở hàng tiền vệ.

Phút 22, Indonesia đã có bàn nhân đôi cách biệt theo cách khá may mắn, nhưng nó là hệ quả từ thế trận một chiều. Klok đá phạt góc từ cánh phải, hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trong tình huống ngăn chặn Sananta dứt điểm lại đá bóng về lưới nhà.

Thế trận một chiều tiếp diễn suốt thời điểm sau đó, Indonesia ghi thêm 2 bàn thắng nữa khi trận đấu mới trôi sang phút 37. Hết Klok toả sáng với cú sút xa đẹp mắt, lại đến Reijnders thoải mái đệm bóng vào lưới trống để giúp Indonesia dẫn 4-0.

Tuyển Indonesia quá vượt trội trước Đài Bắc Trung Hoa.

Sau giờ nghỉ, Indonesia vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu. Đội chủ nhà tung ra nhiều pha dứt điểm và có thêm 2 bàn thắng khá dễ dàng, được Sananta và Sandy Walsh thực hiện ở các phút 57 và 60.

Trận đấu khép lại với chiến thắng đậm đà 6-0 cho Indonesia. Đây là chiến thắng đầy thuyết phục của đội bóng xứ Vạn đảo dù họ chưa có lực lượng mạnh nhất, khi một số cầu thủ nhập tịch vẫn đang thi đấu ở châu Âu.

Chiến thắng rất đậm cũng giúp Indonesia phô diễn sức mạnh trước các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng tạo hiệu ứng tâm lý trước khi thầy trò HLV Kluivert hướng tới vòng loại thứ 4 World Cup 2026 hứa hẹn sẽ rất khó khăn vào tháng 10 tới.

Tỷ số chung cuộc: Indonesia 6-0 Đài Bắc Trung Hoa.