Chiều 27/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đa số đại biểu Quốc hội đều bày tỏ nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật này. Các ĐBQH cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Ban soạn thảo dự luật đã chuẩn bị dự luật công phu, kỹ lưỡng.

Dụng cụ cắt sắt cầm tay dùng pin sạc để phá “chuồng cọp” khi có cháy

Tham gia ý kiến, địa biểu Phạm Đình Thanh (Đoàn Kon Tum) cho biết, tai nạn cháy nổ xảy ra ngày càng nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua. Nguyên tắc quy định trong luật này lấy phòng ngừa là chính, hạn chế thấp nhất sự cố cháy nổ; khi có tình huống xảy ra, yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ phải nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy vậy, theo báo cáo của Bộ Công an, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay còn thiếu, lạc hậu, kém chất lượng, chưa đảm ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như tình hình thực tiễn.

Do đó, ông Thanh cho rằng, Nhà nước cần có ngay biện pháp phù hợp để giải quyết nhanh nhất những tồn tại nêu trên, cần bổ sung các chính sách ưu tiên, ưu đãi của nhà nước trong xây dựng lực lượng và trang bị phương tiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

“Cần quy định có ưu tiên thỏa đáng về nguồn lực tài chính để mua sắm, trang bị phương tiện CNCH tiên tiến, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất để cứu người, cứu tài sản, dập đám cháy nhanh nhất, kể cả máy bay để thực hiện”, đại biểu Phạm Đình Thanh đề xuất.

Đại biểu Phạm Đình Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum.

Cũng theo ông Thanh, thực tế nhiều địa phương có tình trạng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ không thực hiện đúng thẩm quyền xử lý sai phạm, thậm chí còn tiếp tay cho các vi phạm về trật tự xây dựng.

Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn tới nhiều vụ cháy nổ trong thời gian qua. Vì thế, cần bổ sung các hành vi bị cấm trong dự luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Về trang bị cho lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Bình Định) đề nghị bổ sung dụng cụ cắt sắt cầm tay dùng pin sạc.

Theo ông, đây là dụng cụ đặc biệt hữu dụng khi cứu nạn đối với nhà dân có lắp các khung sắt “chuồng cọp”.

Nêu nhận xét nhiều vụ cháy gây chết người thời gian qua, thực ra là liên quan tới thoát nạn, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh, phần lớn nạn nhân chết trong các vụ cháy là không tự thoát nạn được, khi lực lượng cứu nạn chưa đến kịp.

Theo đại biểu, thoát nạn là “việc cá nhân, nhóm người phải tự mình di chuyển để thoát khỏi khu vực đang xảy ra sự cố cháy, nổ, sự cố gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng theo lối thoát nạn, đường thoát nạn có sẵn, theo kỹ năng, hoặc theo hướng dẫn của người có trách nhiệm cứu nạn, cứu hộ”. Như vậy thoát nạn không nằm trong khái niệm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn hay cứu hộ.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Bình Định).

Từ đó, đại biểu đề nghị: “Nên bổ sung giải thích từ ngữ về thoát nạn và tên luật có thể được điều chỉnh thành Luật phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ. Luật cũng cần 1 chương riêng quy định về thoát nạn. Chương này sẽ quy định trách nhiệm hướng dẫn người dân, học sinh, sinh viên, trẻ em quy trình, thao tác thoát nạn ở các không gian, vị trí, hoàn cảnh khác nhau để nâng cao hiệu quả thoát nạn”.

Liên quan đến điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy, đại biểu cho biết, nhiều nước khi có tình huống khẩn cấp, có cháy nổ thì họ điều động cùng lúc cả 3 lực lượng cảnh sát, chữa cháy, y tế. Đối với Việt Nam thì chưa đủ điều kiện để huy động cả 3 lực lượng trong tất cả các trường hợp cháy nổ. Tuy nhiên, ĐB cho rằng việc huy động lực lượng y tế cơ sở ngay từ đầu sẽ giúp ích rất nhiều cho nạn nhân khi sớm được sơ cứu ban đầu.

“Tôi đề nghị quy định khi phát hiện cháy thì đơn vị y tế cơ sở nhanh chóng điều động người đến nơi xảy ra cháy để phục vụ cấp cứu người bị nạn mà không cần yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy.

Về trang bị cho lực lượng chữa cháy, đề nghị bổ sung dụng cụ cắt sắt cầm tay dùng pin sạc. Đây là dụng cụ đặc biệt hữu dụng khi cứu nạn đối với nhà dân có lắp các khung sắt “chuồng cọp”, ông Cảnh phân tích.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

Đại biểu Đào Chí Nghĩa - Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ nhấn mạnh cần có giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Nêu rõ dự thảo Luật đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và Bộ Công an đánh giá tác động, đại biểu Đào Chí Nghĩa nhận thấy, thực tế trong thời gian qua, tình hình cháy nổ diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ cháy đã xảy ra ở các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, cụ thể là việc đầu tư lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy không đạt tiêu chuẩn hoặc phương án thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ không bảo đảm an toàn, ý thức của hộ kinh doanh về phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế. Chính vì vậy, đại biểu cho rằng, cần phải có giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy”, ông Nghĩa nói.

Về hoàn thiện quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến con người, đại biểu Đào Chí Nghĩa cho biết, dự án Luật đã quy định cụ thể trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố tai nạn do thiên tai, thảm họa trên quy mô lớn, diện rộng trong các lĩnh vực về ngành đường sắt, đường thủy, đường bộ, hàng không dân dụng, phòng thủ dân sự và môi trường…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Đại biểu cho rằng, hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với các tai nạn, sự cố thông thường như cháy, nổ, đổ nhà, sạt lở đất, đuối nước…thì hiện nay lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đang áp dụng các biện pháp cứu nạn cứu hộ nhưng chưa được quy định cụ thể trong Luật. Do đó, đại biểu Đào Chí Nghĩa đề nghị bổ sung quy định này trong dự thảo Luật.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, các ý kiến đại biểu đều nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo môi trường an toàn, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt cho cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã quan tâm, có những ý kiến đóng góp sâu sắc đối với dự án luật, với 396 ý kiến thảo luận tại Tổ và 17 ý kiến thảo luận tại hội trường.

“Các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao để hoàn thiện dự thảo luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo Chính phủ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Quốc hội nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các quy định như: rà soát thống nhất trong hệ thống pháp luật; phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật; quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy; hoạt động của phòng cháy, chữa cháy; hoạt động cứu nạn, cứu hộ; trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn thoát nạn phòng cháy, chữa cháy; công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và một số nội dung khác...”, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết.

Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan tổ chức và Nhân dân tiếp tục quan tâm cho ý kiến đối với dự án luật; cơ quan chủ trì sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự án luật, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.