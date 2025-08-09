Dậy từ 4h sáng, nô nức check-in Lăng Bác dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Mặc dù vỉa hè quanh khu di tích bị thu hẹp bởi các giàn giáo, sân khấu đang được gấp rút lắp đặt phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí tại khu vực này vẫn không kém phần sôi động. Lăng Bác mở cửa trở lại sau thời gian tu bổ đã trở thành điểm đến đầy ý nghĩa với người dân Thủ đô và du khách bốn phương.
Không ít bạn trẻ chọn cách tự make up, tự chụp ảnh bằng điện thoại hoặc máy ảnh cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người cũng sẵn sàng đầu tư thuê e-kip chuyên nghiệp để có bộ ảnh hoàn hảo nhất.
Với nhiều bạn trẻ, buổi check-in không chỉ để lưu lại hình ảnh đẹp, mà còn là cách lặng lẽ gửi gắm niềm tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu nước trong thời đại mới - bình dị, lặng thầm nhưng đầy cảm hứng.