Dậy từ 4h sáng, nô nức check-in Lăng Bác dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Ngọc Anh (23 tuổi, trú tại xã Đông Anh) đã vượt hơn 20 km để có mặt tại Lăng Bác từ sáng sớm. "Tôi cùng nhóm bạn đại học rủ nhau từ tuần trước, lên ý tưởng, chọn áo dài đồng điệu và nhờ bạn chụp ảnh. Mất gần 1 tiếng di chuyển, đến nơi thì choáng ngợp vì quá đông người. Nhưng ai cũng lịch sự, trật tự để đến lượt để có khung hình đẹp” Ngọc Anh nói.