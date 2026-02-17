"Dậy sóng" đoạn clip nhóm thanh niên rượt đuổi, đập phá xe máy tại cây xăng rạng sáng

Một đoạn camera an ninh dài hơn 2 phút ghi lại vụ đập phá xe máy ở cây xăng trên địa bàn xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhanh chóng gây chú ý. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 3h43' sáng ngày 16/2 (tức 29 Tết).

Thời điểm này, 2 thanh niên điều khiển xe máy Wave mang BKS: 19N1-315.33 lao nhanh vào khu vực cây xăng, rồi vứt xe lại và nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, một nhóm thanh niên khác chạy trên 3 xe máy đuổi tới nơi. Nhóm này cầm hung khí vừa truy đuổi vừa chửi bới. Không bắt được 2 thanh niên kia, nhóm này quay sang đập phá xe máy. Theo hình ảnh ghi lại thì phần đầu xe, yếm, đuôi, đèn... đều bị đập vỡ, hư hỏng nặng.

Liên quan tới vụ việc trong đoạn clip trên, ông Quang Tiến - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn - đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Phụ nữ Việt Nam. Theo đó, công an xã đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai của 2 thanh niên bị đập phá xe, đồng thời truy tìm những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc chưa ghi nhận hành vi hành hung gây thương tích. Công an địa phương đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.