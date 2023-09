Đây sẽ là điểm nóng thu hút vốn FDI của Hải Phòng, một doanh nghiệp sẽ hưởng lợi cực lớn

Trong tháng 6/2023, Tổng thống Hàn Quốc đã đến thăm Việt Nam để trao đổi về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Đến cùng với Tổng thống Hàn Quốc là phái đoàn gồm 205 lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group và LG Group.

Với truyền thống ưu tiên đầu tư vào miền Bắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc, các chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN) miền Bắc, sở hữu quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn sẽ được hưởng lợi từ chuyến thăm này.

Do đó, không ngạc nhiên khi TP Hải Phòng chính thức chấp nhận LG Innotek tăng vốn đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng sản xuất và xây dựng nhà máy V3 tại KCN Tràng Duệ (thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - KBC).

Trên thực tế, KCN Tràng Duệ 1 và 2 đã đạt 100% tỷ lệ lấp đầy, dẫn đến khoản đầu tư bổ sung của LG Innotek sẽ được đầu tư toàn bộ vào Tràng Duệ 3 và có thể hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nửa cuối năm 2023.

"Chúng tôi tin rằng với 1 tỷ USD vốn đầu tư tăng thêm, LG Innotek sẽ xây dựng nhà máy V3 với diện tích ngang với tổng diện tích nhà máy V1 và V2. Từ đó, chúng tôi kì vọng LG Innotek và KBC có thể đi đến ký kết HĐ cho thuê đất tại KCN Tràng Duệ 3 trong thời gian tới, với tổng diện tích cho thuê lên đến 40ha", Công ty chứng khoán VnDirect nhận định.

Ngoài ra, phía VnDirect còn cho biết thêm, LG Innotek chỉ là sự khởi đầu cho làn sóng vốn FDI mạnh mẽ sẽ đổ vào khu công nghiệp Tràng Duệ 3 trong những năm tới, tới từ: Tập đoàn LG sẽ đầu tư thêm 3 tỷ USD để mở rộng nhà máy tại Việt Nam.

"Cuối năm 2022, giám đốc Tập đoàn LG đã cam kết sẽ đầu tư 4 tỷ USD vào các công ty con của LG tại Việt Nam nhờ tăng trưởng KQKD tích cực đến từ LG Display, LG Electronics và LG Innotek trong những năm gần đây. Với 1 tỷ USD cho LG Innotek, chúng tôi tin rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục giải ngân vốn đầu tư bổ sung khoảng 3 tỷ đô cho việc mở rộng LG Display và LG Electronics", VnDirect nhấn mạnh.

Không chỉ LG, KCN Tràng Duệ 3 dự kiến sẽ ngày càng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc hơn nữa nhờ KCN Tràng Duệ 3 đã tạo môi trường hoàn thiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc khi nhìn lại các điểm sáng trong thu hút vốn thành công tại Tràng Duệ (1 và 2) với một số nhà đầu tư chính như: Haeng Sung, Heesung, Dong Yang…

Cũng trong chuyến thăm cấp nhà nước của Hàn Quốc, KBC đã ký 4 HĐ ghi nhớ với Tập đoàn STS, Tập đoàn tài chính JB, Đại học Quốc gia Gyeongsang, Bệnh viện Đại học Quốc gia Gyeongsang về hợp tác đầu tư và thực thiện các dự án ở KCN Tràng Duệ 3, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với tổng vốn đầu tư cam kết khoảng 1 tỷ USD.

KCN Tràng Duệ 3 sẽ là điểm nóng thu hút vốn FDI của TP. Hải Phòng với các NĐT Hàn Quốc. Vì vậy, khả năng diện tích cho thuê đất tại KCN Tràng Duệ 3 sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh với tăng trưởng hàng năm kép 5,6% trong giai đoạn 2024 - 2027.

KCN Tràng Duệ 3 có thể hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nửa cuối năm 2023 và sẽ bàn giao 68ha trong năm 2024, giúp diện tích đất KCN tăng 4% so với cùng kỳ trong năm 2024. Với diện tích cho thuê và giá thuê cao hơn dự kiến, KCN Tràng Duệ 3 sẽ đóng góp hơn 11.500 tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn 2024 - 2027 cho Kinh Bắc.

Về hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc, doanh thu quý 2/2023 của KBC tăng 552% so với cùng kỳ lên 2.568 tỷ đồng trong khi lợi nhận ròng quý 2 đạt tới 980 tỷ đồng nhờ bàn giao 62,7 ha từ Nam Sơn Hạp Lĩnh cho Goertek, trong khi cùng kỳ năm ngoái, Kinh Bắc ghi nhận khoản lỗ 366 tỷ đồng.

Lũy kế đất KCN được bàn giao trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 128 - 130ha, giúp cho doanh thu của Kinh Bắc tăng 341% so với cùng kỳ lên 4.791 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp tăng 24,1 điểm % so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2023 cũng bật tăng 15 lần so với cùng kỳ lên mức 1.921 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2023, KBC đã chi gần 3.900 tỷ đồng để mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu. Với việc không còn dư nợ trái phiếu vào cuối quý 2/2023, nợ ròng giảm 45,5% so với đầu năm xuống còn 4.166 tỷ đồng, dẫn đến nợ ròng/vốn chủ sở hữu giảm xuống 0,2 lần từ mức 0,4 lần (cuối năm 2022). Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động được cải thiện mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm, đạt khoảng 2.509 tỷ đồng sau 3 năm thâm hụt.