Đây rồi hình ảnh mới nhất của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, ngồi ăn lẩu cùng Táo Kinh Tế giữa giá rét Hà Nội

Mới đây, khán giả tiếc nuối khi Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau khi chương trình là "món ăn tinh thần" của nhiều người vào dịp năm mới dừng phát sóng, tình hình của dàn "Táo" cũng khiến nhiều người quan tâm. Trong đó, xuất hiện một số thông tin liên quan đến sức khoẻ của nghệ sĩ Quốc Khánh.

Tối 7/1, nghệ sĩ Quang Thắng - Táo Kinh Tế gây chú ý khi cập nhật những hình ảnh mới nhất bên "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh. Ở trung tâm khung hình, nghệ sĩ Quốc Khánh xuất hiện giản dị trong áo ấm, thần thái thoải mái, thong thả ăn uống cùng đồng nghiệp. Nghệ sĩ Quang Thắng còn ẩn ý phủ nhận những tin đồn đang xoay quanh tình hình của nghệ sĩ Quốc Khánh.

Nhìn vào những hình ảnh mới nhất này, cư dân mạng cũng phần nào được yên tâm hơn. Không ít khán giả bày tỏ sự yên tâm khi thấy nam nghệ sĩ khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, vẫn giữ được nét dí dỏm quen thuộc bên đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Quốc Khánh lộ diện, mặc áo ấm tụ họp bên Táo Kinh Tế giữa trời rét ở Hà Nội (ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Quang Thắng còn ngầm phủ nhận những tin đồn liên quan đến tình hình của nghệ sĩ Quốc Khánh (Ảnh: FBNV)

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc, lớn lên trong một gia đình công chức giản dị. Ông sớm bén duyên với nghệ thuật khi năm 1978, vừa hoàn thành chương trình lớp 10 đã trúng tuyển vào khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Từ cột mốc đó, nghệ sĩ bước vào hành trình hơn 40 năm bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật.

NS Quốc Khánh từng chia sẻ về việc lựa chọn cuộc sống cô độc: "Tôi chọn cuộc sống tự do vì không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm khi lập gia đình. Lấy vợ không chỉ cần tình yêu thương mà còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Mỗi người có suy nghĩ riêng, tôi không cần chạy theo chuẩn mực của ai, chỉ cần sống vui vẻ và thoải mái là đủ".

NSND Quốc Khánh là nghệ sĩ duy nhất góp mặt xuyên suốt tất cả các mùa Táo Quân. Dù nhiều gương mặt quen thuộc lần lượt rời chương trình theo thời gian, ông vẫn giữ vai trò trung tâm, trở thành biểu tượng không thể thay thế. Năm 2024, dù đã nghỉ hưu, NS Quốc Khánh vẫn tiếp tục xuất hiện và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.