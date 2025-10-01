Đây mới là chuyện thật về cô gái nổi tiếng vì khoảnh khắc “chưa nổi đã chìm” trên VTV24

Mới đây, MXH truyền tay nhau đoạn clip được cắt ra từ bản tin thời sự trên VTV24 ngày 30/9 về tình hình giao thông Hà Nội tê liệt vì mưa lớn, ngập lụt. Theo đó trong bản tin, ngoài đề cập đến tình hình ngập tại các tuyến phố, chia sẻ của những người đi đường thì khoảnh khắc một cô gái cầm ô, lội nước vô tình được camera quay trúng khiến nhiều người “vừa thương vừa buồn cười”.

Bởi chỉ trên cùng 1 đoạn đường ngắn, do ngập sâu nên cô gái 2 lần bị hụt chân ngã. Không ít người cho rằng xem video khoảnh khắc này phải bật cười vì không ai nghĩ điều này lại bị đúng camera của Đài truyền hình quay trúng và viral khắp cả nước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhìn vậy mới thấy phản ánh đúng được tình hình ngập lụt tại Hà Nội vào hôm qua.

Đáng chú ý hơn, khi quay đến cô gái này, lại xuất hiện bảng tên: “Chị Nguyễn Thu Hương, Hà Nội” khiến dân tình “lùng sục” tìm danh tính.

Một khoảnh khắc được ghi lại trong bản tin thời sự của VTV24 đang được netizen chia sẻ (Ảnh ghi màn hình)

Cô gái này khiến netizen bình luận "vừa thương vừa hài" vì ngã đến 2 lần trên một đoạn đường và vô tình lọt ống kính nhà Đài (Ảnh ghi màn hình)

MXH vốn là nơi biến những câu chuyện “bi hài” trở thành meme nên không ít người cũng tag bạn bè có trùng tên Nguyễn Thu Hương vào bài đăng và nói cô gái trong clip là bạn mình. Không ngoại lệ, một cô gái khác cũng tên Nguyễn Thu Hương (SN 2000) đã chụp lại hình ảnh và đăng lên story kèm theo chữ: “Ukm”.

Điều này khiến nhiều người cho rằng, cô bạn chính là “nữ chính” với khoảnh khắc “chưa nổi đã chìm” trên VTV. Rất nhanh chóng, mọi hình ảnh, thông tin liên quan đến Thu Hương trở nên viral rần rần trên MXH. Từ TikTok đến các trang fanpage lớn trên Facebook đều chia sẻ lại và khẳng định đã tìm ra cô gái trong đoạn clip.

Đăng một story vui vẻ, cô gái trùng tên Nguyễn Thu Hương khiến dân tình hiểu nhầm là "nữ chính" trong đoạn clip

Tuy nhiên liên hệ với Thu Hương, cô cho biết tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Cụ thể, bảng tên Nguyễn Thu Hương hiển thị trên sóng VTV thực tế là tên của một nhân vật khác chia sẻ trong phóng sự, không phải tên của cô gái bị ngã. Nhưng cũng vì giống y hệt họ tên của mình nên Thu Hương cũng đã sử dụng khoảnh khắc đó để làm “còn-ten” vui vẻ trên MXH. chính vì cái tên đó mà không ít người dùng làm “còn-ten” trên MXH.

“Mình không phải cô gái bị ngã trong clip VTV mà mọi người đang chia sẻ. Bản thân mình vốn đã hay làm nội dung hài hước, vui vẻ trên TikTok nên khi thấy trùng tên y hệt, mục đích đăng tải lại của mình cũng chỉ để cho vui thôi. Mình không nghĩ lại viral như hiện tại và gây ra không ít hiểu nhầm”, Thu Hương chia sẻ.

Thu Hương cũng cho biết cô nhận được rất nhiều bình luận, tin nhắn từ cộng đồng mạng vì sự hiểu nhầm này. Điều này khiến cô cảm thấy khá ngại ngùng, thậm chí hoang mang vì vốn dĩ không nghĩ bản thân sẽ “nổi tiếng” theo cách này.

Thu Hương lên tiếng khi thấy bản thân viral và gây ra hiểu nhầm

“Đúng là mình có ‘nhận vơ’ thật nhưng mình chỉ nghĩ là vui thôi do bình thường mọi người vẫn hay trêu nhau như vậy. Tuy nhiên vì viral quá nên mình cảm thấy khá hoang mang do có một số bình luận tiêu cực. Bản thân mình hoạt động trong ngành giáo dục nên mình cũng không muốn viral theo cách này. Người thân mình khi thấy hình ảnh mình được chia sẻ khắp nơi cũng có trấn an, khuyên mình nên tạm thời khoá MXH để tránh gây ra những hiểu nhầm hay rắc rối không đáng có khác”, Thu Hương nói.

Cô bạn cũng hóm hỉnh tiết lộ thêm: “Hôm qua thì mình cũng vẫn đi dạy học bình thường, mình cũng ngã như vậy chỉ là không có ai quay lên truyền hình thôi. Nên mình cũng mong mọi người hoan hỉ”.

Được biết, Thu Hương (SN 2000) là Thạc sĩ Vật Lý Đại học Sư Phạm Hà Nội, cô cũng đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Phenikaa. Ngoài ra, Thu Hương đang làm giáo viên Vật lý của trường THPT Hoàng Mai (Hà Nội). Mặc dù không phải cô gái trong clip đang viral nhưng Thu Hương cũng vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng loạt thành tích học tập “khủng”.

Thu Hương hiện đang là giáo viên môn Vật Lý

Dù viral theo cách không nghĩ tới nhưng Thu Hương cũng khiến nhiều người ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút

Cô bạn cũng sở hữu 118k người theo dõi trên TikTok, thường làm các nội dung vui vẻ, hài hước, giao lưu cầu lông,...

Ảnh: NVCC