Đây mà là Son Ye Jin sao?

Bức ảnh làm dậy sóng dân mạng Hàn Quốc

Mới đây, bức ảnh quá khứ cực hiếm của Son Ye Jin đã được lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc. Đây là khi Son Ye Jin làm người mẫu cho tạp chí thời trang teen Kiki magazine khi mới 17 tuổi. Cô đã thể hiện phong cách thời trang đường phố trước khi ra mắt với tên thật là Son Eon Jin.

Trong ảnh, bà xã Hyun Bin xuất khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên không son phấn và đôi má đầy đặn hơn hẳn, do đang niềng răng. Cô được giới thiệu trong mục "người yêu thời trang đường phố" của tạp chí với danh hiệu " Công chúa ngây thơ", làm nổi bật vẻ quyến rũ trẻ trung ngay cả trước khi chính thức ra mắt làng giải trí. Chiếc váy trắng, áo không tay và balo Son Ye Jin đeo đã phản ánh xu hướng thời trang cuối những năm 1990 - đầu những năm 2000.

Ảnh hiếm của Son Ye Jin năm 17 tuổi gây xôn xao mạng xã hội.

Theo mô tả ban đầu trên tạp chí, biểu cảm của Son Ye Jin nổi bật bởi vẻ tự nhiên và hơi dè dặt: "Ngay cả khi được yêu cầu mỉm cười, cô ấy vẫn ngậm miệng vì đang niềng răng". Bài báo cũng đề cập đến việc mỹ nhân sinh năm 1982 rất quan tâm đến thời trang dù vẫn còn là một học sinh cấp 3.

Khi những bức ảnh lan truyền trên mạng, cư dân mạng nhanh chóng phản ứng với nhiều ý kiến trái chiều nhưng chủ yếu là hoài niệm: "Cô ấy sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ khi sinh ra", "Thật ngây thơ và trong sáng", "Phong thái của cô ấy giờ hoàn toàn khác", "Đây có thật là Son Ye Jin không?", "Hồi đó cô ấy cũng khá cân đối"...

Son Ye Jin thời làm người mẫu có vẻ đẹp mộc mạc cuốn hút.

Đường nét của cô chẳng hề thay đổi chút nào.

Thời gian chỉ càng khiến Son Ye Jin thêm mặn mà, sắc sảo.

Trước khi chạm ngõ điện ảnh, Son Ye Jin ra mắt vào năm 1999 với tư cách người mẫu thời trang. Lúc này, cô là học sinh lớp 12 nhưng đã tham gia 1 chiến dịch quảng cáo. Một số người cũng nhận xét về sự thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên đình đám theo thời gian, đồng thời vẫn thừa nhận vẻ đẹp cuốn hút lâu năm của cô.

Son Ye Jin: Biểu tượng nhan sắc và tài năng của Hàn Quốc

Được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân" và "Nữ hoàng phim ảnh", Son Ye Jin là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của làn da điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc suốt hơn hai thập kỷ qua. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc vượt thời gian mà còn có kỹ năng diễn xuất bậc thầy, thuộc nhóm hiếm hoi đạt được danh hiệu "Tam đại Ảnh hậu" của xứ Kim Chi.

Nữ diễn viên sinh năm 1982 ở Daegu, có tên thật là Son Eon Jin. Sở hữu gương mặt xinh đẹp thanh thoát, dịu dàng cùng chiều cao 165cm và khí chất thanh lịch, Son Ye Jin đã chinh phục công chúng từ những năm đầu sự nghiệp nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, sâu sắc, có thể chuyển hóa mượt mà giữa các vai diễn lãng mạn, kịch tính hay nội tâm phức tạp.

Nữ diễn viên có gia tài phim ảnh đáng nể.

Son Ye Jin bắt đầu sự nghiệp vào năm 2000 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những tác phẩm như Cổ điển (The Classic) , Hương mùa hè (Summer Scent) và Một thời để nhớ (A Moment to Remember). Những bộ phim này đã đưa cô trở thành biểu tượng thanh xuân trên toàn châu Á.

Tuy nhiên thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng ngọc nữ, cô thử thách bản thân với nhiều vai diễn gai góc hơn trong Vợ tôi đã kết hôn (My Wife Got Married) hay phim hành động Hải tặc (The Pirates) . Năm 2019 - 2020, siêu phẩm Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, khẳng định vị thế vững chắc của Son Ye Jin trong lòng khán giả quốc tế. Son Ye Jin là một trong số ít nữ diễn viên đạt được "Grand Slam" về diễn xuất khi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả ba giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc: Baeksang Arts Awards, Blue Dragon Film Awards và Grand Bell Awards.

Không chỉ có sắc, cô còn có tài diễn xuất được giới chuyên môn công nhận.

Trái ngược với sự nghiệp ồn ào và lẫy lừng, đời tư của Son Ye Jin lại sạch bóng scandal. Trong nhiều năm, cô không công khai hẹn hò bất kỳ ai. Sau khi hợp tác trong Cuộc đàm phán sinh tử và Hạ cánh nơi anh, Son Ye Jin và nam tài tử Hyun Bin đã chính thức "phim giả tình thật". Cặp đôi được người hâm mộ gọi thân mật là "BinJin" và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ công chúng. Họ kết hôn vào tháng 3/2022 bằng một đám cưới cổ tích.

Cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Sau khi sinh con, Son Ye Jin dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ thông qua các hợp đồng quảng cáo cao cấp, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hạnh phúc như nấu ăn hay chơi golf. Cô được đồng nghiệp nhận xét là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và cực kỳ chuyên nghiệp trên phim trường, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng thường thấy trên màn ảnh.

Son Ye Jin có tổ ấm hạnh phúc bên Hyun Bin.

Nguồn: Kbizoom