Máy nhẹ hơn iPhone 18 Pro Max, chụp chân dung tự nhiên hơn đời trước, còn màn hình chống nhìn trộm chưa được như kỳ vọng nhưng giá lại hợp lý hơn nhiều so với vivo và OPPO.

Như vậy là sau một thời ngắn "nhá hàng", Xiaomi chính thức ra mắt bộ đôi Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max tại thị trường Việt Nam vào ngày 17/11. Bộ đôi này mở bán với mức giá lần lượt từ 39,99 triệu đồng và 43,99 triệu đồng, giảm giá 6 triệu đồng trong đợt đầu mở bán.

Bản bán tại Việt Nam giữ gần như nguyên cấu hình của phiên bản Trung Quốc, chỉ khác ở viên pin: dung lượng giảm từ 8.500mAh xuống 7.050mAh. Các chi tiết khác như thiết kế, camera, màn hình hay tính năng gần như giống hệt và không thay đổi.

Xiaomi 18 Pro Max bản Xanh Thiên Hà nhìn từ mặt lưng, cụm camera và màn hình phụ

Thiết kế và màn hình chính

Bản màu Xanh Thiên Hà có mặt lưng xanh đậm, rải rác những chấm nhỏ như ánh sao. Dưới nắng, các chấm này phản sáng lấp lánh nên mặt lưng nổi bật. Hãng cho biết màu này lấy cảm hứng từ bầu trời đêm.

Hoạ tiết các ngôi sao trên mặt lưng của phiên bản màu Xanh Thiên Hà cực kỳ bắt mắt

Bản Pro Max nặng khoảng 235 gram, nhẹ hơn iPhone 18 Pro Max (249 gram). Chênh lệch trên giấy không lớn, nhưng khi cầm thực tế máy cho cảm giác nhẹ hơn. Cụm camera to nhưng trọng lượng không dồn về phía trên, nên máy không bị lệch tay và không cấn lòng bàn tay. Phần viền khung bóng, dễ bám vân tay, tuy nhiên cạnh viền không gây cấn tay.

Xiaomi 18 Pro Max cầm nắm thoải mái hơn hẳn iPhone 18 Pro Max

Màn hình chống nhìn trộm là điểm chưa được như kỳ vọng. Khi tắt tính năng này, nhìn nghiêng sang hai bên vẫn thấy hình hơi tối, nghĩa là góc nhìn hẹp hơn các máy cao cấp khác và không bằng Galaxy S26 Ultra. Khi bật, máy chỉ chặn được người nhìn từ hai bên, còn người nhìn từ phía trên hoặc phía dưới vẫn thấy nội dung.

Tính năng chống nhìn trộm trên Xiaomi 18 Pro Max chưa thực sự ấn tượng

Tính năng này của Xiaomi 18 Pro Max chỉ chống nhìn trộm từ 2 bên trái và phải, còn trên và dưới vẫn nhìn bình thường

Màn hình phụ tự tạo ứng dụng và camera Leica

Màn hình phụ 2,9 inch trên mặt lưng vẫn dùng để xem giờ, đọc thông báo và chụp selfie bằng camera chính. Năm nay Xiaomi thêm tính năng GenAI Apps, cho phép người dùng tự tạo ứng dụng hoặc tiện ích riêng cho màn hình này bằng câu lệnh tự nhiên, không cần biết lập trình. Máy có sẵn hơn 50 ứng dụng mẫu.

Màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro Max về cơ bản có thiết kế không đổi so với bản tiền nhiệm, tuy nhiên được tích hợp thêm tính năng GenAI cho phép người dùng tự tạo ứng dụng/widget tuỳ ý, thậm chí tạo cả trò chơi theo ý thích

Khi thử câu lệnh "Tạo trò chơi rắn săn mồi", AI tự viết lại câu lệnh cho đầy đủ hơn rồi tạo thành game. Chỉ sau 3-5 phút, game đã chơi được thật, không gặp lỗi. Người dùng có thể nhờ AI tạo thêm các ứng dụng đơn giản khác như nhắc uống nước, đếm giờ, game Flappy Bird hay 2048.

Tạo game rắn săn mồi chỉ trong 5 phút trên Xiaomi 18 Pro Max

Chơi game rắn săn mồi tự tạo bằng GenAI trên màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro max

Về camera, máy có hệ thống kép Leica với cả camera chính và camera telephoto tiềm vọng 3,2x đều 200MP. Điểm cải thiện rõ nhất nằm ở ảnh chân dung: da người chụp ra tự nhiên hơn, không bị sạm hay xám xịt như các đời trước. Chúng tôi sẽ có bài trải nghiệm chi tiết camera của Xiaomi 18 Pro Max trong thời gian tới.

Camera chính trên Xiaomi 18 Pro Max gồm camera góc rộng và tele 3,2x đều 200MP và camera góc siêu rộng 50MP

Chụp chân dung bằng Xiaomi 18 Pro Max năm nay rất ổn, tone da được tôn tự nhiên, có cà da nhẹ nhưng không hề bị xám xịt như các đời trước

Một số hình ảnh chụp từ bộ lọc màu film của Xiaomi 18 Pro Max. Chúng tôi sẽ có bài trải nghiệm camera chi tiết trong thời gian tới

Máy cũng cho tự tạo màu film riêng. Ngoài các phong cách có sẵn như B&W Film, Iconic CCD hay Modern Vintage, người dùng chỉnh được tông ấm hoặc lạnh, độ nhiễu hạt, màu sắc và độ tối ở viền ảnh để tạo ra màu film mới, không còn phụ thuộc vào các mẫu cài sẵn.

Xiaomi cho tự tuỳ chỉnh các bộ lọc màu film trong ứng dụng camera một cách rất trực quan

Pin cắt giảm, hiệu năng dư dả và giá bán

Pin 7.050mAh thấp hơn bản bán tại Trung Quốc, nhưng vẫn đủ dùng cả ngày dài. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Về hiệu năng, chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 xử lý tốt mọi tác vụ, chơi game thoải mái mà máy không bị nóng.

Chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hiệu năng có thể nói là mạnh nhất trong phân khúc này

Máy còn có một nút AI riêng ở cạnh, người dùng gán được chức năng tùy ý, muốn mở ứng dụng hay tính năng nào cũng được.

Nút AI ở cạnh trái và có thể tuỳ chỉnh được tính năng này

Xiaomi 18 Pro Max có 2 phiên bản bộ nhớ. Bản 12GB + 256GB giá 43.990.000 đồng, bản 12GB + 512GB giá 47.990.000 đồng. Trong giai đoạn đặt trước từ 17/11 đến hết 3/12, mỗi bản được giảm 6 triệu đồng, còn lần lượt 37.990.000 đồng và 41.990.000 đồng. Từ 4/12 đến hết 31/12, mức giảm là 4 triệu đồng, đưa giá về 39.990.000 đồng và 43.990.000 đồng. Khách mua còn được trả góp lãi suất 0% và thu cũ đổi mới với mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng.

Bản Xiaomi 18 Pro nhỏ hơn (màn hình 6,4 inch, pin 6.000mAh, sạc 90W) có giá 39.990.000 đồng cho bản 256GB và 44.990.000 đồng cho bản 512GB. Cả hai mẫu được bảo hành 2 năm, trong đó có một lần bảo hành riêng cho mặt lưng gồm cả màn hình phụ và camera sau.

Thực tế, mức giá này rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết chính hãng của vivo X500 Pro Max và OPPO Find X10 Pro Max , hai mẫu này vốn có giá 49,99 triệu đồng tại Việt Nam và cũng vừa mới được ra mắt cách đây ít lâu.

Bạn đọc có thể tham khảo giá bán Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max tại gian hàng Xiaomi Official Store chính hãng.