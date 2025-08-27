Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội hỗ trợ bố trí 165 điểm được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của A80.

Ảnh minh họa. Nguồn: HanoiTV

Dưới đây là một số điểm trông giữ xe gần khu vực diễn ra diễu binh nhất, người dân cần kiểm tra ngay:

Bạch Mai (3 vị trí): Trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô - Số 1 Võ Thị Sáu: Khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hoàng - 29 Đại Cồ Việt; Khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng - 27 Đại Cồ Việt.

Phường Láng (4 vị trí): Ký túc xá ĐH Giao thông - 99 Nguyễn Chí Thanh; Học viện Phụ nữ Việt Nam - 68 Nguyễn Chí Thanh; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - 58 Nguyễn Chí Thanh; Viện máy và dụng cụ công nghiệp - 46 Láng Hạ.

Yên Hòa (1 vị trí): Ô đất 216 Trần Duy Hưng - Diện tích khoảng 4.506m2.

Tây Hồ (4 vị trí): Nhà khách Bộ Quốc phòng - 266 đường Thụy Khuê; Trường Tiểu học Chu Văn An - 260 đường Thụy Khuê; Khu đất trống tại - 161 Yên Phụ; Điểm gửi xe tại phía sau tòa nhà - 249 Thụy Khuê (đoạn đường cống hóa mương Thụy Khuê).

Ngọc Hà (6 vị trí): Trường Tiểu học Hoàng Diệu - 526 phố Đội Cấn; Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám - 02 phố Vĩnh Phúc; Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - 46 phố Liễu Giai; Trường Tiểu học Đại Yên - 167 phố Đội Cấn; Trường Tiểu học và THCS Ba Đình - 145 Hoàng Hoa Thám; Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - 06 phố Vĩnh Phúc.

Giảng Võ (13 vị trí): Vườn thú Hà Nội; Công viên Indira Gandhi - Phố Nguyên Hồng; Trường Tiểu học Kim Đồng - Phố Trần Huy Liệu; Trường THCS Giảng Võ - 01 Trần Huy Liệu; Trường THPT Nguyễn Trãi - 50 Nam Cao; Trường Mầm non Tuổi Hoa - Khu B Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu; Trường THPT Phạm Hồng Thái - 01 phố Nguyễn Văn Ngọc; Trường Tiểu học Thủ Lệ - Số 03 ngõ 9 Đào Tấn; Trường Tiểu học Ngọc Khánh - Ngõ 20 phố Nguyễn Công Hoan; Trường Tiểu học Thành Công A - Khu D Tập thể Thành Công; Trường Tiểu học Thành Công B - Khu H Tập thể Thành Công; Trường THCS Nguyễn Trãi - 04 Giang Văn Minh; Trường đội Lê Duẩn - 306B Kim Mã.

Cửa Nam (5 vị trí): Trường THPT Trần Phú - 08 Hai Bà Trưng; Trường THCS Trưng Vương - 26 Hàng Bài; Trường THCS Ngô Sỹ Liên - 27 Hàm Long; Vườn hoa Tao Đàn; Ngã tư Lý Thường Kiệt– Lê Thánh Tông; Vườn Hoa Mê Linh - Ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng.

Hai Bà Trưng (6 vị trí): Trường THCS Tây Sơn - 52A phố Trần Nhân Tông; Trường Tiểu học Tây Sơn - 60 Lê Đại Hành; Trường THCS Ngô Thì nhậm - 09 phố Hòa Mã; Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân - 41 phố Lò Đúc; Trường THCS Lê Ngọc Hân - 51 phố Thi Sách; Trường THCS Vân Hồ - 193 phố Bà Triệu.

Ô Chợ Dừa (3 vị trí): Mầm non Cát Linh - 28 ngõ 27 Cát Linh; Trường THCS Cát Linh31 Cát Linh; Mầm non Mầm Xanh - 143 Hào Nam.



