Đây là ‘tốc độ chuẩn’ nếu bạn muốn qua đường ngập an toàn; xe điện cũng đừng "xem YouTube quá 180 phút"!

Những ngày vừa qua, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục chìm trong mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường. Trong tình huống bất khả kháng, việc phải lái xe đi qua vùng ngập nước là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ một sai lầm nhỏ trong thao tác cũng có thể khiến chiếc xe gặp hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tượng thủy kích – nỗi ám ảnh của mọi tài xế khi mưa ngập xảy ra.

Để giúp người dùng di chuyển an toàn hơn trong điều kiện thời tiết này, anh Trần Quang Tiến – tay đua chuyên nghiệp, huấn luyện viên hướng dẫn lái xe an toàn – đã chia sẻ một số lưu ý quan trọng mà mọi tài xế nên nắm vững trước khi cầm lái qua khu vực ngập.

Anh Trần Quang Tiến - Tay đua chuyên nghiệp, huấn luyện viên hướng dẫn lái xe an toàn. Ảnh: NVCC

Hạn chế tối đa việc đi qua vùng ngập nước

Theo anh Tiến, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là không nên cố đi qua vùng ngập nếu không thật sự cần thiết. Dù xe của bạn có khoảng sáng gầm cao hay được quảng cáo có khả năng lội nước, rủi ro thủy kích hoặc chập điện vẫn luôn tồn tại.

“Nếu nhận thấy mực nước quá cao, tốt nhất là quay đầu hoặc dừng lại ở vị trí an toàn để chờ nước rút,” anh Tiến nhấn mạnh. Bởi nếu chỉ vì vội vài phút mà phải trả giá hàng chục triệu đồng cho chi phí sửa chữa động cơ là điều không ai muốn.

Chuyên gia cảnh báo xe nên hạn chế đi qua đường ngập nước. Ảnh: MXH

Chuẩn bị kỹ trước khi đi qua vùng ngập

Trong trường hợp bắt buộc phải đi qua, người lái cần chuẩn bị và đánh giá kỹ tình huống trước khi đưa xe vào vùng nước.

Trước hết, cần hiểu rõ khả năng của chiếc xe: Mỗi dòng xe có khoảng sáng gầm và khả năng lội nước tối đa khác nhau, thường được ghi rõ trong tài liệu kỹ thuật. Với xe gầm thấp, mức nước chỉ nên dưới nửa bánh xe; trong khi SUV hoặc bán tải có thể vượt qua vùng ngập sâu hơn, khoảng 40–50 cm, tùy thiết kế.

Tiếp theo, hãy quan sát thực tế khu vực ngập. Nếu không chắc về độ sâu, có thể đợi xe khác cùng loại đi trước để ước lượng hoặc xuống đi bộ để biết độ sâu khu vực sắp đi qua. Khi nước dâng cao tới mép cửa hoặc tràn qua lề, tuyệt đối không nên liều.

Các mẫu SUV hoặc bán tải sẽ có thể lội nước tốt hơn. Ảnh: MXH

Kỹ năng di chuyển qua vùng ngập

Khi đã xác định có thể đi qua, việc giữ bình tĩnh và thao tác đúng kỹ thuật là yếu tố quyết định.

"Hãy tiếp cận vùng ngập nước chậm và đều, đi số thấp (số 1 hoặc D kèm giữ ga nhẹ). Giữ cho xe di chuyển liên tục, tốc độ khoảng 5–7 km/h là lý tưởng – đủ để nước không trào mạnh lên nắp ca-pô mà xe vẫn duy trì được quán tính", anh Tiến chia sẻ.

Lái xe qua đường ngập nước cần đều ga, giữ tốc độ 5-7km. Ảnh: MXH

Ngoài ra, lái xe tuyệt đối không tăng tốc hoặc phanh gấp khi đang ở trong vùng nước. Nếu chạy nhanh, sóng nước có thể tràn lên nắp ca-pô, lọt vào cổ hút gió khiến xe bị thủy kích, hoặc tạo sóng lớn ảnh hưởng đến xe đi bên cạnh.

Các lái xe cũng nên tắt điều hòa và hạ kính lái. Điều này sẽ giúp hệ thống điều hòa tạm thời không làm việc, giảm thiểu tối đa thiệt hại cũng như giảm áp lực lên động cơ.

Với xe điện – đừng chủ quan

Nhiều người cho rằng xe điện không sử dụng động cơ đốt trong nên sẽ không bị thủy kích. Tuy nhiên, theo anh Tiến, đây là một quan niệm sai lầm.

“Đúng là cụm pin của xe điện được thiết kế kín và có khả năng chống nước rất tốt, nhưng những chi tiết khác như các jack nối, cảm biến, hệ thống phanh tái sinh... vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu nước ngập sâu,” anh Tiến cảnh báo.

Các chủ xe điện cũng không nên chủ quan khi lái xe qua vùng ngập nước. Ảnh: MXH

Thực tế, nhiều người lái xe điện từng xem nhiều video xe điện có thể lái xe qua đường ngập nước một cách bình thường. Từ đó, họ chủ quan về việc xe điện không có động cơ đốt trong nên hoàn toàn có thể đi qua đường ngập nước.

Tuy nhiên nhiều trường hợp đã ghi nhận xe điện bị chập mạch hoặc lỗi hệ thống điện tử sau khi đi qua vùng ngập lâu. Việc sửa chữa, thay thế các bộ phận này tốn kém không kém gì động cơ xe xăng. Do đó, chủ xe cần hết sức thận trọng, không nên "xem YouTube quá 180 phút" dẫn đến chủ quan khi lái xe qua vùng ngập nước.

Lời khuyên sau khi đi qua vùng ngập

Sau khi đã vượt qua khu vực ngập, anh Tiến khuyến cáo tài xế nên tìm một điểm dốc khô ráo rồi dừng xe để nước chảy ngược ra ngoài.

Ngoài ra, khi đậu xe chuyển về số P hoặc N, đạp ga vừa phải để đẩy nước trong ống xả ra ngoài. Cần quan sát kỹ xem xe có hiện tượng rung, khói trắng hoặc âm thanh lạ hay không. Nếu cảm thấy có dấu hiệu nước có thể đã xâm nhập động cơ, nên dừng ngay và gọi cứu hộ.

Bên cạnh đó, chủ xe nên rửa gầm xe sớm nhất có thể để loại bỏ bùn, rác, muối ăn mòn. Kiểm tra dầu động cơ, dầu hộp số và hệ thống phanh, vì nước có thể lọt vào gây giảm hiệu quả bôi trơn hoặc ăn mòn.