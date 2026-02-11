Đây là tín hiệu cho thấy Hyundai Palisade Hybrid về Việt Nam cuối năm nay, đầy bình dư sức chạy một mạch TP.HCM - Đà Nẵng

Ngày 10/2, Facebook cá nhân của ông Lê Ngọc Đức - Tổng giám đốc Hyundai Thành Công - bất ngờ xuất hiện một hình ảnh AI mô phỏng một mẫu xe lấy cảm hứng từ Hyundai Palisade thế hệ mới, kèm theo dòng chữ “Palisade Hybrid” trên biển tên.

Chiếc Palisade Hybrid nằm ở vị trí nổi bật cho thấy khả năng đây sẽ là một trong những mẫu xe đáng chú ý trong dải sản phẩm của Hyundai thời gian tới. Ảnh chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, bởi đây là lần hiếm hoi lãnh đạo cao cấp của Hyundai Thành Công trực tiếp “gợi mở” về một biến thể hoàn toàn mới của Palisade tại Việt Nam. Dù không đi kèm bất kỳ xác nhận chính thức nào, động thái này được xem như một tín hiệu cho thấy Palisade hybrid đang nằm trong kế hoạch sản phẩm tương lai của liên doanh Hyundai tại Việt Nam.

Hyundai Palisade hybrid 2026 được cho sắp về Việt Nam. Ảnh: Car and Drive

Tìm hiểu thêm tại một số đại lý Hyundai, tư vấn bán hàng cho biết hiện thông tin về Palisade hybrid vẫn còn khá hạn chế. Phía đại lý chưa nhận được tài liệu kỹ thuật hay kế hoạch bán hàng cụ thể, tuy nhiên có đề cập rằng mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được đưa về Việt Nam vào cuối năm 2026, nếu mọi thứ diễn ra đúng lộ trình.

Về vận hành, Hyundai Palisade hybrid trang bị động cơ Smartstream G 2.5 Turbo Hybrid. Động cơ 2.497cc này kết hợp turbocharger và phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tổng hợp 330 mã lực và mô-men xoắn 460Nm. Động cơ điện có công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn 264Nm, được hỗ trợ bởi pin lithium-ion 1,65 kWh.

Sau khi đầy pin và đổ đầy bình xăng, xe có thể chạy được quãng đường hơn 1.000km, với mức độ tiêu thụ nhiên liệu 6,45 lít/100 km khi chạy trong đô thị, 6,94 lít/100 km khi chạy hỗn hợp, và 7,52 lít/100 km khi chạy cao tốc.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp với mô-tơ điện. Ảnh: Car and Drive

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia đầu tiên mở bán Hyundai Palisade hybrid với giá bán quy đổi khoảng 1,77 – 2,17 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống. Trong khi đó, tại Việt Nam, Hyundai Palisade hiện vẫn đang được phân phối ở thế hệ cũ, sử dụng động cơ diesel 2.2L, với 4 phiên bản và giá bán dao động từ 1,489 – 1,569 tỷ đồng.

Nếu Palisade hybrid thực sự được đưa về Việt Nam, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Hyundai Thành Công. Dù mức giá dự kiến có thể cao hơn đáng kể so với Palisade hiện tại, sự xuất hiện của Palisade hybrid được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới trong phân khúc. Hiện trong danh mục sản phẩm, hãng đang phân phối mẫu Santa Fe hybrid với giá bán 1,369 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin về Hyundai Palisade hybrid tại Việt Nam vẫn dừng ở mức “hé lộ”. Tuy nhiên, từ bài đăng của lãnh đạo Hyundai Thành Công cho tới động thái triển khai sản phẩm tại Indonesia, có thể thấy khả năng Palisade hybrid về Việt Nam trong vài năm tới là hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt khi thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp động cơ thân thiện hơn với môi trường.

Một số hình ảnh Hyundai Palisade hybrid ở thị trường quốc tế:



