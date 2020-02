Đây là Samsung Galaxy S20/S20+ và S20 Ultra vừa ra mắt: 'phá đảo' mọi thông số về camera, zoom 100X, quay video 8K

Điểm dễ thấy nhất trên bộ ba chiếc điện thoại này là cụm camera sau đã được đưa lệch sang bên trái chứ không còn nằm giữa như dòng S năm ngoái. Cách thiết kế này thực ra chúng ta đã từng thấy ở Galaxy A51/A71 và cũng theo Samsung từng nói trong buổi ra mắt dòng A vừa qua, họ áp dụng chiến lược "đổi mới đảo chiều" để đưa những cái mới nhất trên A series rồi mới cải tiến hiệu năng nhiều hơn trên những dòng cao cấp.

Và giờ đây, ta thấy được cụm camera thừa hưởng thiết kế từ A Series, nhưng tất nhiên chất lượng bên trong thì mạnh mẽ hơn.

Điểm phân biệt dễ thấy nhất giữa cả ba sản phẩm này về mặt camera là số lượng, trong đó Galaxy S20 có 3 camera, S20+ là 4 camera và S20 Ultra cũng 4 camera nhưng phần camera tele được thiết kế sử dụng kính tiềm vọng để tăng zoom kỹ thuật số lên đến mức 100x.

Cận cảnh camera tele 48MP f/3.5 thiết kế kính tiềm vọng mang tên Space Zoom 100x của Galaxy S20 Ultra, đem khả năng zoom quang 10x và zoom lai 100x. Đây cũng là sản phẩm smartphone đầu tiên có khả năng zoom KTS lên đến mức 100 lần.

Theo lý thuyết, nếu muốn có khả năng zoom xa, nhà sản xuất phải sử dụng camera có tiêu cự dài, đồng nghĩa với việc ống kính sẽ cộm to lên rất nhiều. Vì vậy giải pháp kính tiềm vọng hiện đang là cách duy nhất để có thể tối ưu được cả không gian lẫn hiệu năng cho smartphone.

Ba camera còn lại của Galaxy S20 Ultra bao gồm camera chính 108 MP f/1.8, camera siêu rộng 12 MP f/2.2 và camera DepthVision đảm nhận phần đo độ sâu trường ảnh.

Cụm camera S20 Ultra dày hơn so với 2 người anh em còn lại, thậm chí cụm hình chữ nhật này cũng chiếm gần phân nửa bề ngang máy.

Galaxy S20 và S20+ cũng có cấu hình camera siêu rộng giống với Ultra, riêng camera chính chỉ 12 MP f/1.8 và tele là 64 MP f/2.0 với khả năng zoom quang 3x và lai 30x. Điểm hơn của S20+ là có thêm cảm biến DepthVision, có nghĩa sẽ mang đến hiệu năng xóa phông tốt hơn.

Từ trái qua phải: Galaxy S20 Ultra, S20+ và S20.

Về giải pháp camera, năm nay Galaxy S20 Ultra mang đến nhiều "món" hay ho hơn, trong đó có khả năng chụp siêu phân giải 108 MP, Single Take, Space Zoom 100x và cả quay video 8K.

Với Single Take, người dùng sẽ quay một đoạn video ngắn sau đó S20 sẽ tự động lựa chọn những khoảnh khắc phù hợp nhất để tạo ra những kết quả như: AI Best Moment, Ultra wide shot, Live focus, AI filter, Smart crop, video "forward and backward", video chạy nhanh và cuối cùng là video gốc. Hay nói cách khác, người dùng chỉ cần nhấn 1 lần duy nhất và còn lại là ngồi chờ chọn kết quả đẹp để up lên mạng xã hội.

Thử tính năng Space Zoom 100x.

Ở mặt trước, bộ ba Galaxy S20 sử dụng thiết kế màn hình đục lỗ để đưa camera selfie vào. Khác với S10 với camera selfie đặt lệch 1 góc thì S20 đưa vào giữa, giống với Note10 và A Series của năm nay.

Tất cả các dòng S20 năm nay đều chỉ dùng camera selfie đơn, độ phân giải 10 MP f/2.2, riêng S20 Ultra là 40 MP f/2.2.

Màn hình cả 3 sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2x Quad HD+ với độ làm tươi 120Hz, mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà hơn. Galaxy S20 có kích thước 6,2 inch, S20+ là 6,7 inch và S20 Ultra là 6,9 inch.

Từ trái qua: Galaxy S20, Galaxy S20+ và Galaxy S20 Ultra.

Viền màn hình mỏng hơn so với trước, tạo hiệu ứng thị giác "đã" hơn.

Về cấu hình, bộ ba sản phẩm sử dụng vi xử lý 8 nhân Snapdragon 865 (thị trường quốc tế) và Exynos 990 (thị trường Việt Nam), RAM 8GB/12GB cho S20 và S20+, riêng S20 Ultra có tùy chọn 12GB và 16GB RAM, tuy nhiên chưa biết khi về VN sẽ có những tùy chọn cấu hình nào. Bộ nhớ trong 128GB cho S20, 128/512GB cho S20+ và 128/256/512GB cho S20 Ultra, pin có dung lượng lần lượt 4.000, 4.500 và 5.000 mAh.

Galaxy Buds+ cũng được giới thiệu kèm bộ ba sản phẩm này, với một số thay đổi như tăng thời lượng pin cho khả năng nghe nhạc liên tục 11 giờ, driver kép và tích hợp chạm ra lệnh Spotify.

Dự kiến bộ ba cũng sẽ bán ra tại thị trường Việt Nam trong tháng 2 này.