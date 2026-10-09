Dòng OPPO A tiếp nối những điểm làm nên sức hấp dẫn của dòng máy tầm trung này: Thiết kế trẻ trung, độ bền cao và trang bị nhiều những tính năng cho chụp ảnh 'tự sướng'

Đến hẹn lại lên, dòng máy tầm trung dành cho giới trẻ OPPO A lại được thương hiệu smartphone Trung Quốc nâng cấp lên phiên bản mới. Dòng máy này không chỉ tiếp nối những ưu điểm về độ bền và thiết kế bắt mắt của các thế hệ trước, mà đã có những nâng cấp về khả năng chụp ảnh selfie nhóm, áp dụng cả AI để đem lại trải nghiệm mới mẻ hơn.

Camera trước có 'vũ khí bí mật'

Khi đánh giá những dòng máy khác, mình thường sẽ nhấn mạnh nhiều vào camera sau - vì đây thường là hệ thống chụp hình được các hãng đầu tư một cách mạnh mẽ hơn từ phần cứng cho tới phần mềm. Thế nhưng, với OPPO A7 Pro 5G thì điều này không còn đúng vì chiếc camera selfie ở mặt trước mới là thứ cần nhắc tới đầu tiên.

Đây là một camera độ phân giải cao 50MP, với góc nhìn lên tới 100 độ thay vì chỉ khoảng 90 độ như những dòng máy khác. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng sử dụng trên thực tế thì góc ảnh được rộng mở ra 'thoáng' hơn hẳn.

Máy có thể tự động chuyển giữa 0.6x và 1x khi thấy có nhiều khuôn mặt trong khung

Điều này không chỉ có ích cho việc chụp ảnh cá nhân (lấy được nhiều cảnh vật hơn bên cạnh người chụp chính), mà còn rất hữu ích trong khi chụp ảnh nhóm.

Ảnh selfie góc rộng sẽ lấy được nhiều cảnh vật hơn bên cạnh người được chụp

Trong những lần đi chơi cùng 4 - 5 bạn, mình chỉ giơ máy lên thì AI sẽ tự nhận diện và chuyển qua chế độ 0.6x thay cho 1x, và thế là không cần mọi người phải 'chen chúc' vào nhau mà vẫn chụp được 1 tấm hình đủ đầy.

Với ảnh chụp nhóm, mình không cần phải 'với tay' quá xa để lấy được hết mặt tất cả mọi người

Tính năng này cũng giúp cho... người chụp như mình cảm thấy thoải mái tay hơn, vì không phải với ra thật xa để lấy hết được mặt tất cả mọi người. Nó giống hệt như việc chụp phong cảnh bằng camera 0.6x thay cho 1x ở camera sau vậy!

So sánh góc chụp 0.6x (trái) và 1x (phải) ở cùng 1 tầm tay

Dường như 'dồn điểm số' cho camera selfie, nên camera sau cũng đã phải có sự thỏa hiệp. Máy có một camera sau chính 50MP, cho màu ảnh khá tự nhiên và độ nét tốt. Ảnh đôi khi hơi ngả về hướng xanh, nhưng vì vậy mà da người không bị ngả cam - một cách chỉnh ảnh mà người Việt cũng rất thích.





Tuy vậy, đây là tiệu cự camera duy nhất ở mặt sau. Camera phụ còn lại chỉ là cảm biến đo chiều sâu để phục vụ cho xóa phông chân dung. Ta sẽ không có ống kính góc rộng để chụp phong cảnh, cũng sẽ không có ống kính chuyên zoom để 'với' tới những vật ở xa - thay vào đó máy sẽ crop nhỏ cảm biến chính lại nên độ nét cũng sẽ giảm dần qua mỗi bước zoom.

Máy vẫn được trang bị đầy đủ những tính năng AI chỉnh sửa ảnh đã được OPPO trang bị cho những dòng máy của mình:

Chụp ảnh AI hoàn hảo

Tỏa sáng chân dung AI

Sửa lỗi mờ

Xóa phần phản chiếu

Tạo lại bằng AI

Độ bền bỉ từ trong ra ngoài

Nhìn về thiết kế bên ngoài, máy kết hợp thân hình mỏng với thiết kế gợn sóng 3D nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng đừng để thiết kế này đánh lừa, OPPO A7 Pro 5G là một dòng máy có độ bền bỉ rất cao - đạt chuẩn IP69K để bảo vệ trước nước mạnh, nước nóng và cả bụi mịn.

Đây là một lợi thế lớn với những bạn có công việc chạy xe công nghệ, sử dụng máy để nhận đơn và chỉ đường. Nếu như có để lỡ rơi máy xuống vũng nước, thậm chí là đường nhựa thì cũng yên tâm là có thể... nhặt lên dùng được tiếp.

Không chỉ thế, máy còn bền bỉ về thời lượng pin khi được trang bị viên pin dung lượng cao tới 8000mAH. Thời lượng này giúp máy thoải mái dùng được trong 2 ngày. Trong một lần đi chơi buổi chiều nhưng quên sạc máy, mình ra đường với chiếc OPPO A7 Pro 5G chỉ còn 15%. Sau một buổi chụp hình liên tục 1 tiếng, 1 ván Liên Quân 15' cùng với xem video 1 tiếng thì đến tối về đến nhà vẫn thấy máy còn 2% - chưa sập nguồn!

Cầm một chiếc máy bền bỉ như thế này thì mình cũng cảm thấy bớt lo hơn. Bớt lo phải 'nâng như nâng trứng' vì biết máy sẽ sống sót được ở những điều kiện thời tiết, va đập khắc nghiệt. Bớt lo phải sạc liên tục vì pin quá 'trâu', không thường xuyên phải sạc lại liên tục.

Cấu hình vẫn có những sự thỏa hiệp ở tầm giá

Nằm ở phân khúc tầm trung, nên OPPO sẽ phải lựa chọn những cấu hình nào cần phải giữ, cái nào cần phải 'thỏa hiệp' để phù hợp với tầm giá.

Màn hình là một điểm cộng dành cho máy, khi có kích thước lớn 6.57 inch, là dạng AMOLED cho màu sắc đậm đà, có tần số quét 120Hz để mọi yếu tố trở nên mượt mà hơn cùng với độ sáng 1400 nits để đi ra ngoài trời nắng vẫn rõ nét, không bị ánh sáng mạnh làm mờ.

Cấu hình xử lí sẽ là thứ máy cần phải cắt giảm. Chip MediaTek Dimensity 6360 Max 8 nhân chỉ là một dòng chip tầm trung, nên hiệu năng sẽ khó có thể bắt kịp được các sản phẩm ở phân khúc cao hơn.

Điểm benchmark từ OPPO A7 Pro với chip MediaTek Dimensity 6360 Max

Với các tác vụ thông thường như lướt web, chụp hình, xem video thì máy vẫn sẽ đáp ứng được ổn. Tuy vậy nếu như bạn thường xuyên 'cày' game thì sẽ cần phải điều chỉnh lại cấu hình, chứ không thể để 'max settings' tất cả mọi thứ được. Ví dụ như mình dùng máy để chơi tựa game Liên Quân Mobile, A7 Pro 5G sẽ ổn nhất ở mức Chất lượng hình ảnh Siêu cao, Chi tiết Tối cao, 60FPS và Độ phân giải HD Cao.

Máy dành cho ai?

OPPO A7 Pro 5G có lẽ không cố gắng trở thành một dòng máy thiên về cấu hình xử lý, điều này là 'nhiệm vụ bất khả thi' ở phân khúc mà máy hướng tới. Thay vào đó, máy đang nhắm tới những bạn làm công việc shipper muốn có một máy bền bỉ, 'bất chấp' va đập; hay những bạn nữ cần một máy có khả năng chụp selfie mạnh mẽ, chỉ giải trí nhẹ nhàng và cần pin 'trâu' nhất có thể.



