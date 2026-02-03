Đây là nội thất SUV mới sẽ thế chỗ Toyota Highlander: Màn hình siêu lớn, thiết kế tối giản, che logo dễ tưởng xe Hàn

Chiến dịch quảng bá của Toyota vừa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi hãng xe Nhật Bản chính thức công bố những hình ảnh và video đầu tiên về mẫu SUV hoàn toàn mới. Đi kèm với đó, thương hiệu này xác nhận buổi ra mắt toàn cầu sẽ diễn ra vào ngày 10/2 tới đây.

Nội thất mẫu xe 7 chỗ mới của Toyota trông khá giống các mẫu xe điện Trung Quốc và Hàn Quốc hiện nay. Ảnh: Toyota

Những hình ảnh cận cảnh đã củng cố dự đoán về một mẫu xe sở hữu ba hàng ghế, trong đó phiên bản xuất hiện trong teaser được thiết kế theo cấu hình 6 hoặc 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng thương gia độc lập.

Không gian nội thất của xe lộ diện với nhiều chi tiết đáng chú ý như cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn và cổng sạc USB được tích hợp ngay tại chân cột C. Khu vực khoang lái gây ấn tượng mạnh nhờ bảng đồng hồ kỹ thuật số kết hợp cùng màn hình giải trí cảm ứng dạng máy tính bảng có kích thước lớn đặt tại bảng điều khiển trung tâm.

Thiết kế ô cửa sổ nhỏ hình tam giác ở phía trước hoàn toàn trùng khớp với những hình ảnh bằng sáng chế từng được hé lộ, củng cố giả thuyết đây chính là phiên bản thương mại của mẫu bZ Large SUV, vốn có khả năng sẽ mang tên gọi Highlander thế hệ mới.

Nội thất được hé lộ có phần kính hông khá giống với mẫu SUV concept này. Ảnh: ST

Thông điệp đầy ẩn ý về một "điều mới mẻ sắp xuất hiện" của Toyota cuối cùng đã thành hình. Dù hãng xe Nhật vẫn đang giữ kín các thông số kỹ thuật, mọi bằng chứng hiện tại đều hướng về mẫu SUV điện ba hàng ghế từng được xác nhận sẽ sản xuất tại Mỹ vào cuối năm nay. Dự án này nằm trong lộ trình ra mắt 15 dòng xe điện mà Toyota từng công bố trước đây.

Toyota gần đây hé lộ thêm thiết kế cụm đèn hậu mẫu xe mới. Ảnh: Toyota

Dựa trên nguyên mẫu bZ Large SUV concept từ năm 2021, mẫu xe này từng được gọi là bZ5X và việc xuất hiện những đường nét tương đồng từ cụm đèn hậu đến tỷ lệ thân xe trong teaser mới nhất đã gần như khẳng định danh tính của nó.

Điểm gây tò mò nhất hiện nay chính là tên gọi chính thức của dòng xe này. Toyota đang có dấu hiệu điều chỉnh chiến lược xe điện và không còn phụ thuộc quá nhiều vào thương hiệu con "bZ". Việc sử dụng một cái tên quen thuộc và đầy uy tín như Highlander, hoặc một biến thể như bZ Highlander, được đánh giá là bước đi thông minh. Chiến thuật này tương tự cách Ford đã thành công với Mustang Mach-E, giúp khách hàng dễ dàng tiếp nhận xe điện thông qua những thương hiệu đã khẳng định được vị thế trên thị trường.

Toyota Highlander có thể được "dọn đường" cho SUV mới. Ảnh: Autoblog

Trong bối cảnh doanh số của dòng Highlander tiêu chuẩn sụt giảm đáng kể trong khi Grand Highlander lại tăng trưởng mạnh mẽ, việc chuyển đổi mẫu Highlander nguyên bản sang hệ truyền động thuần điện có thể giúp Toyota duy trì sự tồn tại song song của cả hai dòng xe với những bản sắc riêng biệt.

Dù tên gọi cuối cùng có là bZ5X, Grand Crown hay bZ Highlander, mọi hoài nghi sẽ được giải đáp tại sự kiện sắp tới. Mẫu xe chiến lược này dự kiến sẽ chính thức đi vào dây chuyền sản xuất thương mại trong nửa đầu năm 2026.







