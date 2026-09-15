Đây là nơi mua được iPhone 18 Pro Max với giá rẻ nhất

Sau khi Apple chính thức mở đặt trước, 2 mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang là tâm điểm và trở thành sự lựa chọn để lên đời của nhiều người Việt. Vậy mức giá mua mẫu iPhone mới này tại Việt Nam so với thế giới như thế nào, đâu là những nơi mua được với mức giá rẻ nhất?

Sức nóng của thế hệ iPhone mới đang lan tỏa khắp các diễn đàn công nghệ khi Apple chính thức đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mở bán đợt đầu. Giữa cơn sốt săn lùng siêu phẩm, câu hỏi được nhiều iFan quan tâm nhất lúc này là mua iPhone 18 Pro Max ở đâu rẻ nhất để tối ưu chi phí.

Bức tranh về giá bán đã lộ diện rõ nét khi so sánh Apple Store trực tuyến tại 7 thị trường trọng điểm gồm Mỹ, Hong Kong, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Nếu như mẫu iPhone 18 Pro 256 GB tại Việt Nam đang gây choáng khi chốt giá 38,9 triệu đồng, đắt nhất trong nhóm khảo sát và cao hơn Mỹ tới hơn 8 triệu đồng, thì phiên bản iPhone 18 Pro Max lại dễ chịu hơn khá nhiều. Mức giá 41,99 triệu đồng cho chiếc iPhone 18 Pro Max đưa thị trường Việt Nam đứng vị trí thứ 6.

Con số này thậm chí còn thấp hơn thị trường Singapore khoảng 230.000 đồng, dù vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với mức giá chưa gồm thuế tại Mỹ hay các thiên đường mua sắm như Hong Kong, Nhật Bản.

4 phiên bản màu sắc trên iPhone 18 Pro Max (Ảnh: Gizmodo)

Như vậy, với thắc mắc mua iPhone 18 Pro Max ở đâu rẻ nhất, các thị trường như Mỹ, Nhật Bản hay Hong Kong vẫn đang nắm giữ lợi thế về mức giá quy đổi trên giấy tờ. Theo trang The Mobile India, đây cũng là 3 quốc gia có mức giá quy đổi thấp nhất cho sản phẩm mới nhất của Apple. Ngoài ra, Canada và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là 2 quốc gia có mức giá bán iPhone 18 Pro và Pro Max thấp nhất.

iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy chính là phiên bản hot nhất (Ảnh: The Verge)

Tuy nhiên, mức chênh lệch vài triệu đồng hiện nay không còn đủ sức tạo nên những cơn địa chấn hàng xách tay như nhiều năm về trước. Việc Apple cho phép người dùng Việt Nam đặt trước từ ngày 12/9 và nhận máy ngay ngày 18/9 cùng lúc với Mỹ đã hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách về thời gian chờ đợi. Thêm vào đó, quy định khắt khe yêu cầu hóa đơn VAT khi bảo hành máy quốc tế tại Việt Nam khiến lợi thế mong manh về giá của hàng xách tay không thể bù đắp được những rủi ro về hậu mãi.

Tại Mỹ, giá mua iPhone 18 Pro Max là rẻ nhất với mức niêm yết là 1.299 USD, tuy nhiên mức giá này chưa gồm các loại thuế phí theo quy định tại địa phương (Ảnh: Gizmodo)

Tại thị trường Việt Nam, chính sách khuyến mãi, chương trình Trade-in (thu cũ đổi mới) tại các hệ thống đại lý cùng đặc quyền mua hàng sớm đã kích hoạt một lượng nhu cầu khổng lồ trong nước. Chỉ trong thời gian ngắn, các hệ thống bán lẻ ủy quyền lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop hay CellphoneS đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt đăng ký nhận thông tin. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào hai phiên bản màu sắc mới mang tên Đỏ Burgundy và Băng Thanh, hứa hẹn sẽ sớm rơi vào tình trạng khan hàng cục bộ.

Đã có hàng trăm nghìn lượt đặt cọc trước iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại Việt Nam, khách hàng có thể nhận máy sớm nhất vào ngày 18/9 tới (Ảnh: Gizmodo)

Không chỉ dừng lại ở màu sắc, sức hút của dòng Pro năm nay còn đến từ bộ vi xử lý A20 Pro tiến trình 2 nm siêu việt cùng hệ thống camera Fusion 48 MP lần đầu tiên tích hợp khả năng thay đổi khẩu độ vật lý với sáu lá khẩu cắt laser. Sự vắng bóng của phiên bản tiêu chuẩn trong sự kiện tháng 9 để nhường sân khấu cho dòng Pro và chiếc điện thoại gập iPhone Duo càng làm cho iPhone 18 Pro Max trở thành thiết bị cao cấp, xứng đáng để người dùng Việt nâng cấp ngay trong đợt mở bán đầu tiên.