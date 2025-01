Nintendo đã công bố những thông tin đầu tiên về Nintendo Switch 2 qua một video vừa được đăng tải trên kênh YouTube. Nintendo không cung cấp ngày phát hành cụ thể cho máy chơi game này, chỉ thông báo là sẽ ra mắt trong năm 2025.

Thiết kế lớn hơn nhưng quen thuộc

Nintendo Switch 2 có thiết kế khá giống với phiên bản đầu tiên nhưng lớn hơn. Trong video, các bộ điều khiển Joy-Con có màu đen với các điểm nhấn màu sắc. Điểm thay đổi rõ ràng nhất là Joy-Con thế hệ mới sẽ không còn được gắn vào máy chơi game bằng cơ chế trượt như trước. Thay vào đó, chúng sẽ được gắn vào thân máy bằng nam châm. Có một đầu nối nhỏ, có khả năng được sử dụng để sạc các bộ điều khiển và có thể loại bỏ nhu cầu kết nối qua Bluetooth. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Joy-Con từ hệ máy gốc có tương thích với Nintendo Switch 2 hay không.

Một nút mới nằm dưới nút Home trên Joy-Con phải, nút này đã từng xuất hiện trong các rò rỉ trước đó. Video cũng cho thấy Joy-Con có thể được sử dụng tương tự như chuột. Ngoài ra, các nút SL và SR trên Joy-Con lớn hơn so với phiên bản gốc.

Cổng kết nối và thiết kế dock mới

Phía trên của Nintendo Switch 2 có thêm cổng USB-C nằm cạnh giắc cắm tai nghe 3.5mm. Chân đế (kickstand) được thiết kế lại, mang hình dạng chữ U. Dock cắm của Switch 2 có thiết kế bo tròn hơn. Giống như phiên bản gốc, máy cũng sẽ đi kèm tay cầm gắn Joy-Con.

Tương thích ngược và trò chơi mới

Trò chơi duy nhất xuất hiện trong video là một phiên bản mới của Mario Kart. Máy sẽ tương thích ngược với cả các game vật lý lẫn game kỹ thuật số của Nintendo Switch. Tuy nhiên, Nintendo lưu ý rằng “một số trò chơi Nintendo Switch có thể không được hỗ trợ hoặc không hoàn toàn tương thích với Switch 2.”

Nintendo sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết trong sự kiện Nintendo Direct dành riêng cho Switch 2 vào ngày 2/4/2025. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm Switch 2 tại các sự kiện tổ chức ở New York, Los Angeles, và Dallas vào cuối tháng 4. Việc đăng ký vé sẽ bắt đầu trên trang web của Nintendo vào ngày 17/1.

Một cột mốc khó vượt qua

Nintendo Switch gốc là sự kết hợp độc đáo giữa máy chơi game cầm tay và máy console tại nhà, tạo nên một trong những máy chơi game bán chạy nhất mọi thời đại. Thành công này phần lớn nhờ vào loạt trò chơi xuất sắc như The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Metroid Prime Remastered, và đặc biệt là Mario Kart 8 Deluxe. May mắn thay, tất cả những trò chơi này đều có thể chơi trên Switch 2, theo thông tin từ Nintendo vào tháng 11 rằng máy kế nhiệm sẽ tương thích với các game Switch và tích hợp Nintendo Switch Online.

Máy Switch gốc là một thành công lớn về doanh số. Nintendo thông báo đã bán được 146.04 triệu máy, trở thành hệ thống chơi game bán chạy thứ hai của hãng, chỉ xếp sau Nintendo DS (154.02 triệu máy). Doanh số này vượt qua Nintendo Wii (101.63 triệu), Game Boy (118.69 triệu), và Nintendo 3DS (75.94 triệu).

Nintendo Switch 2 sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi kế thừa một huyền thoại, nhưng với những cải tiến đáng chú ý, đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm được mong đợi.