Đây là những quán quân của Better Choice Awards năm ngoái và phiên bản “vươn mình bứt phá” trong năm 2025

Better Choice Awards 2024, giải thưởng uy tín do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức, đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ tiên phong trong đổi mới sáng tạo, dẫn đầu xu hướng, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh việc nêu cao tinh thần "Đổi mới sáng tạo", Better Choice Awards 2024 còn khẳng định tầm quan trọng của việc phá vỡ rào cản công nghệ hướng đến phục vụ cuộc sống hiện đại.

Tiếp nối thành công trên, sự trở lại của Better Choice Awards 2025 với chủ đề "Vươn mình bứt phá" và tinh thần "Tự hào Việt Nam" hứa hẹn sẽ còn mang tới nhiều các sản phẩm công nghệ tiên tiến và đột phá hơn nữa. Hãy cùng điểm lại những quán quân của năm 2024 và khám phá các phiên bản kế nhiệm đầy bứt phá và tiềm năng cho năm nay.

Biểu tượng của sự tiên phong

Nằm trong hạng mục Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng thuộc Smart Choice Awards, mẫu smartphone gập Galaxy Z Fold6 đã xuất sắc giành chiến thắng, khẳng định vị thế dẫn đầu của Samsung trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Với thiết kế gập độc đáo, màn hình Dynamic AMOLED 2X rộng lớn cùng việc tích hợp Galaxy AI, Z Fold6 không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh mà còn là biểu tượng của công nghệ tương lai.

Khả năng đa nhiệm vượt trội nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 cùng hàng loạt các tính năng thông minh đột phá đã mang đến trải nghiệm người dùng toàn diện, từ công việc, giải trí cho đến sáng tạo chưa từng có.

Bước sang năm 2025, Galaxy Z Fold7 tiếp tục nâng tầm phong cách khi đột phá thiết kế với trọng lượng chỉ 215g, nhẹ hơn cả những mẫu điện thoại thanh thông thường và độ mỏng 8,9mm. Đây được xem là một cải tiến đáng kinh ngạc khi Samsung đã phá bỏ những rào cản vật lý để mang đến một mẫu smartphone gập thật sự ấn tượng với vẻ đẹp cùng khả năng sử dụng tiện lợi chưa từng có.

Chưa dừng lại ở việc cải thiện độ mỏng nhẹ, Galaxy Z Fold7 còn mang đến trải nghiệm Ultra vào thiết kế gập khi trang bị con chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, camera chính 200MP và màn hình trong 8 inch lớn nhất từ trước đến nay, cùng loạt tính năng AI, đa nhiệm độc đáo. Tất cả nhằm đem đến một công cụ đầy mạnh mẽ, sáng tạo góp phần định hình xu hướng smartphone gập trên thị trường, một biểu tượng của tính đổi mới tiên phong và hứa hẹn sẽ tiếp tục là ứng cử viên sáng giá tại Better Choice Awards 2025.

Trải nghiệm nghe nhìn đột phá nhờ trí tuệ nhân tạo

Cùng với điện thoại, Samsung lại một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu sáng tạo với việc mẫu TV Neo QLED 8K AI 2024 đã được vinh danh trong hạng mục Thiết bị Công nghệ Đột phá nhờ AI, nhờ khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến, mang lại trải nghiệm giải trí đỉnh cao. Công nghệ AI Upscaling Pro giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh lên độ phân giải 8K gần như hoàn hảo, trong khi tính năng AI Motion Enhancer Pro đảm bảo hình ảnh mượt mà trong các cảnh chuyển động nhanh.

Và trong phiên bản mới năm nay, Samsung TV AI 2025 tiếp tục vươn mình bứt phá bằng hàng loạt những nâng cấp đầy mạnh mẽ. Có thể kể đến như việc trang bị vi xử lý AI NQ8 thế hệ 3 cho phép nâng cấp hình ảnh gần chuẩn 8K tới 90% bất kể chất lượng nội dung gốc. Kết hợp cùng công nghệ Glare Free loại bỏ các nguồn sáng chiếu vào màn hình, cho khả năng hiển thị chất lượng cao bất kể điều kiện không gian. Cùng với đó, các tính năng AI như AI Custom Mode cá nhân hóa trải nghiệm xem dựa trên thói quen người dùng, kết hợp Color Booster Pro tối ưu hóa màu sắc và độ tương phản trung thực, giữ trọn ý đồ của nhà làm phim.

Hay như tính năng Universal Gestures cho phép người dùng điều khiển TV bằng cử chỉ tay, tăng tính tương tác và tiện lợi đi cùng với hệ sinh thái Smart Things biến TV thành trung tâm điều khiển nhà thông minh, kết nối liền mạch với các thiết bị khác như đèn, loa, hoặc máy lạnh. Ngoài ra, hệ thống loa 6.2.4 với công nghệ Dolby Atmos, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động như rạp chiếu phim. Samsung TV AI 2025 không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là trung tâm điều khiển thông minh, hứa hẹn tiếp tục thống trị tại Better Choice Awards 2025.

Tiên phong trong thiết bị gia đình

Hạng mục Thiết bị Gia đình có Thiết kế Đổi mới Sáng tạo đã chứng kiến chiến thắng vang dội của Ecovacs DEEBOT N30 PRO OMNI, vượt qua các đối thủ như Samsung và LG nhờ công nghệ ZeroTangle Anti-Tangle 2.0 và OZMO Turbo 2.0, mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội và tự động hóa thông minh.

Và năm nay, Ecovacs Deebot X50 Hybrid vừa ra mắt hứa hẹn tiếp tục nâng tầm trải nghiệm làm sạch gia đình với các tính năng nổi bật. Đầu tiên phải kể đến thiết kế lai đột phá cho phép kết hợp robot hút bụi tự động và máy hút bụi cầm tay, phù hợp với mọi nhu cầu làm sạch từ sàn nhà đến ghế sofa hay xe hơi, trở thành thiết bị 2 trong 1 đầy cảm hứng. Ngoài ra, lực hút mạnh mẽ đạt 12,800Pa, mạnh nhất trong phân khúc, kết hợp công nghệ giặt khăn lau bằng nước nóng 70°C, sấy khô bằng không khí nóng, giúp loại bỏ hiệu quả vi khuẩn và mùi hôi đảm bảo hiệu suất lau chùi mạnh mẽ.

Cùng với đó, công nghệ điều hướng AINA 2.0 tích hợp AI và cảm biến 3D, giúp mẫu robot nhận diện chướng ngại vật cao tới 22mm, đảm bảo làm sạch không gián đoạn trên nhiều bề mặt như thảm hay gờ cửa. Đi cùng trạm sạc thông minh và trợ lý YIKO 2.0 hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói với khả năng hội thoại nhiều lượt, lập lịch làm sạch và tương tác qua ứng dụng Ecovacs Home, mang lại trải nghiệm thông minh và tiện lợi. Có thể nói, Deebot X50 Hybrid không chỉ đáp ứng nhu cầu làm sạch đa dạng mà còn thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, hứa hẹn là ứng viên sáng giá tại Better Choice Awards 2025.

Thương hiệu công nghệ dành riêng cho GenZ

Hạng mục Thương hiệu Công nghệ Dành riêng cho GenZ là một trong những hạng mục mới tại Better Choice Awards 2024 nhưng đã để lại dấu ấn với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu đình đám tham gia. Và giải thưởng này đã gọi tên OPPO Reno12 Series, một dòng điện thoại nổi bật với thiết kế trẻ trung, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng chụp ảnh vượt trội, hoàn toàn phù hợp với thế hệ GenZ năng động và sáng tạo.

Được trang bị các tính năng AI hỗ trợ nhiếp ảnh như AI Portrait và AI Clear Face, Reno12 Series giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chuyên nghiệp, đáp ứng xu hướng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Thiết kế thời thượng cùng hiệu năng ổn định từ vi xử lý mạnh mẽ giúp sản phẩm này trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới trẻ, đồng thời khẳng định sự thấu hiểu của OPPO đối với nhu cầu của thế hệ mới.

Năm nay, đại diện tiếp theo của dòng sản phẩm này là thế hệ OPPO Reno14 Series tiếp tục chinh phục GenZ với những cải tiến vượt trội. Thiết kế độc đáo được lấy cảm hứng từ "đuôi cá" Iridescent Mermaid giúp Reno14 Series mang vẻ ngoài thời thượng bắt mắt, trở thành biểu tượng của GenZ cá tính. Bên cạnh đó, với định vị Chuyên gia chân dung AI, đại diện mới của Reno còn sở hữu cụm camera AI 50MP vượt trội đi cùng nhiều tính năng như Chụp ảnh Flash AI, Gương Mặt Hoàn Hảo AI, Bố Cục AI giúp tối ưu hóa chụp ảnh selfie và chân dung trong mọi điều kiện ánh sáng.

Không thể thiếu được hiệu năng mạnh mẽ nhờ rang bị chip MediaTek Dimensity 9200+ giúp hỗ trợ đa nhiệm và chơi game mượt mà. Ngoài ra, khả năng tối ưu hóa cho tiếng Việt, tích hợp các tính năng AI như trợ lý giọng nói và đề xuất thông minh, phù hợp với người dùng trẻ đã giúp Reno14 Series hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn yêu thích của GenZ tại Better Choice Awards 2025.

Vẫn là hình mẫu smartphone quốc dân

Trong khi đó, hạng mục Thiết bị Công nghệ Đáng mua với Giá hợp lý, Redmi Note 13 Series của Xiaomi đã chinh phục người dùng và hội đồng thẩm định với lượng bình chọn vượt trội. Dòng sản phẩm này được ca ngợi là "smartphone quốc dân" nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ, camera đa cảm biến chất lượng cao và mức giá hợp lý. Redmi Note 13 Series không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ tiên tiến mà còn đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng ở nhiều phân khúc, từ giải trí, nhiếp ảnh đến công việc hàng ngày. Sự đổi mới trong thiết kế và tính năng đã giúp Xiaomi củng cố vị trí trong lòng người tiêu dùng Việt Nam khiến đây trở thành một hình mẫu điện thoại "quốc dân" dành cho tất cả mọi người.

Trong khi đó, Redmi Note 15 Pro+ sắp được ra mắt tới đây cũng đã hứa hẹn những nâng cấp không thể bỏ qua. Với pin 8.000mAh, camera kép 50MP chuyên zoom và chip Snapdragon 7s Gen 4, người dùng vẫn có được một mẫu máy hoàn hảo đáp ứng đầy đủ các tính năng thời thượng không hề kém cạnh. Đặc biệt, với việc duy trì mức giá dự kiến khoảng 10 triệu đồng, sản phẩm này tiếp tục thể hiện triết lý "công nghệ cho mọi người" của Xiaomi, sẵn sàng cạnh tranh tại Better Choice Awards 2025.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực smartphone, Xiaomi còn ghi dấu ấn trong hạng mục Thiết bị Gia đình Đáng mua Giá hợp lý với Xiaomi TV A Pro 2025 55 inch, mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng với mức giá dễ tiếp cận. Sản phẩm này nổi bật với thiết kế tinh tế, tích hợp công nghệ thông minh và chất lượng hình ảnh vượt trội, phù hợp cho các gia đình Việt.

Bước sang năm mới, Xiaomi TV A/A Pro Series 2026 xuất hiện như một ứng viên tiềm năng cho năm 2025 với màn hình QLED 4K, hỗ trợ HDR10+ và tần số quét 120Hz. Được tích hợp Google TV 14.0 và Apple AirPlay, sản phẩm này mang đến trải nghiệm giải trí sống động và khả năng điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh, đáp ứng không gian sống hiện đại thời thượng. Với mức giá cạnh tranh, Xiaomi TV A/A Pro Series 2026 tiếp tục sẽ là tâm điểm đáng chú ý tại Better Choice Awards 2025. Các sản phẩm gia dụng khác của Xiaomi, như máy lọc không khí và robot hút bụi, cũng được đánh giá cao nhờ tích hợp AI, mang lại sự tiện nghi và hiệu quả cho cuộc sống hàng ngày.

MoMo: Tiên phong trong lĩnh vực tài chính số

Trong lĩnh vực tài chính số, siêu ứng dụng MoMo đã lập "cú đúp" tại Better Choice Awards 2024, được vinh danh tại hạng mục Ứng dụng Tài chính - tiêu dùng năng động sáng tạo và Thương hiệu Tiên phong trong lĩnh vực Tài chính số. Đây là một kết quả đã được dự đoán khi MoMo là một trong những công ty có sự thay đổi, tiếp nhận cũng như ứng dụng công nghệ cao một cách bài bản chuyên nghiệp.

Với các tính năng tiện ích như thanh toán không tiền mặt, chuyển khoản tức thì và tích hợp AI để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, MoMo đã chứng minh vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy lối sống số hiện đại. Sự sáng tạo không ngừng của MoMo không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính số bền vững, phục vụ hàng triệu người dùng Việt Nam.

Đặc biệt với định vị mới Trợ thủ tài chính AI, MoMo hứa hẹn sẽ mang tới nhiều trải nghiệm tài chính độc đáo, mới lạ cho người dùng. Nhờ việc tích hợp AI như Quản lý Chi tiêu và trợ thủ Moni, MoMo giúp người dùng quản lý tài chính cá nhân hóa, từ thanh toán đến đầu tư. Từ đây, ứng dụng này sẽ trở thành hệ sinh thái tài chính toàn diện cho phép người dùng không chỉ quản lý chi tiêu, tiết kiệm online mà còn có thể đầu tư chứng chỉ quỹ, bảo hiểm số, mang lại trải nghiệm liền mạch.

Mặt khác, với Trợ thủ Moni 2.0 cho phép tương tác dễ dàng vì bằng câu lệnh, người dùng sẽ được tận hưởng quản lý chi tiêu dễ dàng, dự đoán chi tiêu và đề xuất kế hoạch tài chính dựa trên thói quen hay tư vấn về tài chính từ mọi giao dịch hàng ngày. Cùng với việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán nhanh và an toàn, MoMo hứa hẹn vẫn sẽ duy trì vị thế dẫn đầu tại Better Choice Awards 2025 với những đổi mới trong tài chính số.

Better Choice Awards 2025: Vươn mình bứt phá

Có thể nói, Better Choice Awards 2024 không chỉ là nơi tôn vinh những sản phẩm xuất sắc mà còn là sân chơi để các thương hiệu thể hiện tinh thần tiên phong, phá vỡ giới hạn và mang đến giá trị thực tiễn cho người tiêu dùng. Từ smartphone gập của Samsung, TV tích hợp AI, điện thoại dành cho GenZ, đến siêu ứng dụng tài chính MoMo, thiết bị gia đình của Xiaomi, tất cả đều minh chứng cho sức mạnh của sự đổi mới sáng tạo không ngừng đang góp phần trong việc định hình tương lai công nghệ và nâng tầm trải nghiệm người dùng.

Và với loạt phiên bản "vươn mình bứt phá" trong năm nay, Better Choice Awards 2025 hứa hẹn sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sôi động cùng sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Với tinh thần xuyên suốt "Tự hào Việt Nam", giải thưởng tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phá bỏ rào cản cũ và mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Dự kiến khởi động vào đầu tháng 8 và kết thúc vào tháng 10/2025, Better Choice Awards 2025 đã mở nhận hồ sơ đề cử từ ngày 24/7/2025.

Better Choice Awards không chỉ là giải thưởng mà còn là cầu nối giữa các nhà sản xuất và người tiêu dùng, mang đến cơ hội tiếp cận những sản phẩm tiên phong, thiết thực và bền vững. Hãy cùng chờ đón những sản phẩm tuyệt vời hơn nữa tại Better Choice Awards 2025, nơi các giá trị sáng tạo sẽ tiếp tục được tôn vinh và lan tỏa.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức. Với chủ đề dự kiến trong năm nay là "Vươn mình bứt phá" cùng tinh thần xuyên suốt "Tự hào Việt Nam", giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phá bỏ rào cản cũ. Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực. Giải thưởng dự kiến sẽ được khởi động vào đầu tháng 8 và kết thúc vào tháng 10/2025, hiện tại đã bước vào giai đoạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đề cử, tính từ ngày hôm nay (24/7/2025). Mọi thắc mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề cử, vui lòng liên hệ email hanhvithi@admicro.vn (Ms .Vi Hạnh)