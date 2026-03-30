Đây là người thật hay visual nhân tạo: Ngũ quan có một không hai, đứng giữa đám đông vẫn đẹp phát sáng

Vừa qua, buổi photocall của phim The Super Mario Galaxy Movie đã được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), quy tụ dàn diễn viên đình đám như Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Chris Pratt cùng nhiều gương mặt nổi bật khác. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng nhưng giữa dàn cast đông đảo, Anya Taylor-Joy nghiễm nhiên chiếm trọn spotlight với visual gần như vô thực.

Tại sự kiện, Anya Taylor-Joy diện mẫu váy được thiết kế riêng của thương hiệu Jacquemus, gợi đến hình ảnh Công chúa Đào trong thế giới Mario. Outfit gồm áo crop top và chân váy dáng xòe, nổi bật nhất là chiếc mũ oversized tạo hình cây nấm phía sau đầu khiến người đẹp càng thêm nổi bật, đồng thời miêu tả được chính concept nhân vật của cô trong The Super Mario Galaxy Movie.

Ở những khung hình cận, ngũ quan của cô gần như hoàn hảo đến mức khó tin là người thật với đôi mắt to, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo. Khi kết hợp với mái tóc bạch kim suôn thẳng và làn da trắng, tổng thể visual của Anya phải nói là hoàn hảo như bước ra từ tranh vẽ.

Thế nên không khó hiểu khi loạt ảnh từ sự kiện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội đã kéo theo cơn mưa lời khen từ khán giả cho tạo hình lần này của Anya. "Trông như AI ấy", "Visual nhân tạo chứ làm gì có thật", "Đẹp dữ, đẹp không góc chết luôn, Phát sáng", "Trời ơi nữ thần xin nhận của con một lạy", "Đẹp từ cọng tóc đến bộ áo quần luôn trời ơi"... là những bình luận của dân tình.

Sinh năm 1996, Anya Taylor-Joy là nữ diễn viên mang hai dòng máu Argentina - Anh. Cô bắt đầu gây chú ý với vai chính trong phim kinh dị The Witch (2015), trước khi dần khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án đa dạng thể loại.

Bước ngoặt lớn đến với Anya khi cô đảm nhận vai Beth Harmon trong series đình đám The Queen’s Gambit. Vai diễn này không chỉ giúp cô giành loạt giải thưởng danh giá mà còn đưa tên tuổi vươn lên hàng A tại Hollywood. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu với các dự án như Split, Emma, hay The Menu, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, không bị đóng khung vào một kiểu vai.

Với The Super Mario Galaxy Movie, đât là phần phim hoạt hình phiêu lưu lấy cảm hứng từ tựa game nổi tiếng Super Mario Galaxy và sẽ chính thức ra rạp Mỹ vào ngày 1/4/2026. Trong đó, Anya Taylor-Joy đảm nhận vai Công chúa Đào, nữ công chúa trị vì Vương quốc Nấm và cũng là một trong những nhân vật quan trọng của loạt phim.

Trong một thời gian dài, vẻ đẹp của Anya từng gây tranh cãi vì không đi theo tiêu chuẩn Hollywood. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt cách xa nhau là những đặc điểm từng bị xem là "lạ", song lại vô tình trở thành dấu ấn nhận diện không thể trộn lẫn giúp cô nổi bật giữa một rừng mỹ nhân. Anya cũng chưa bao giờ bị xem là "bình hoa di động" dù sở hữu ngoại hình nổi bật. Ngược lại, cô thường được đánh giá cao ở khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt - thứ càng khiến nữ diễn viên khác biệt và chứng tỏ được thực lực của mình.

