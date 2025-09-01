Đây là mỹ nhân xấu tính nhất showbiz: Dám giở trò "phông bạt", còn "ăn cháo đá bát" với ân nhân

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983. Năm 20 tuổi, cô bước chân vào giới giải trí và nhanh chóng nổi đình nổi đám, thành sao hạng A nhờ sự o bế của "vua hài Châu Tinh Trì". Nhan sắc "băng thanh ngọc khiết", đôi mắt biết nói, mái tóc dài đen thuần tự nhiên của Huỳnh Thánh Y từng khiến nhiều khán giả rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, Huỳnh Thánh Y bị xếp vào nhóm ngôi sao có nhân cách tệ, "đẹp người xấu nết và giả tạo" của Cbiz. Minh tinh Tuyệt Đỉnh Kung Fu không ít lần khiến khán giả ngán ngẩm với thái độ chảnh chọe, yêu sách như "bà hoàng", vô ơn và gian dối. Trong đó, vụ việc dựng chuyện để gây chú ý ở Oscar của Huỳnh Thánh Y đến nay vẫn là vết nhơ trong sự nghiệp của cô.

Nhan sắc trong sáng đến rung động lòng người của Huỳnh Thánh Y thời trẻ

Tuy nhiên, nữ diễn viên này có cả rổ scandal về thái độ ứng xử kém

Diễn trò ngất xỉu ở Oscar để che đậy lời dối trá, "phông bạt"

Năm 2015, Huỳnh Thánh Y tự hào khoe khắp nơi rằng cô được mời tham dự lễ trao giải Oscar và sẽ sánh đôi với tài tử nổi tiếng thế giới Tom Hanks. Nhưng ngay trước giờ G sự kiện, Huỳnh Thánh Y ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Ekip tiếc nuối thông báo Huỳnh Thánh Y không thể có mặt ở Oscar vì sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng.

Lúc đầu, khán giả xứ tỷ dân đều tiếc nuối cho ngôi sao Tuyệt Đỉnh Kung Fu. Tuy nhiên, sau đó, cư dân mạng phát hiện ra cả Huỳnh Thánh Y và Tom Hanks đều không có tên trong danh sách khách mời của Oscar. Không chỉ vậy, cùng thời điểm Huỳnh Thánh Y ngất xỉu, người quản lý của cô cũng "bù lu bù loa" cho biết chiếc váy mà nữ diễn viên mặc tham dự Oscar đã bị mất. Với 2 "sự cố" trùng hợp đến khó tin này, công chúng cho rằng Huỳnh Thành Y và ekip đã dựng chuyện được mời đến Oscar để gây chú ý. Trước giờ sự kiện diễn ra, để che giấu sự thật, minh tinh này phải giả vờ ngất xỉu.

Trước những nghi vấn của công chúng, Dương Tử - người đại diện của Huỳnh Thánh Y đã phủ nhận tất cả. Dù vậy, chẳng ai tin vào lời phân bua của phía nữ diễn viên. Vụ việc khiến Huỳnh Thánh Y bị chê cười đến tận hôm nay. Cô bị cho là ngôi sao "phông bạt" lừa đảo cả nước, thích tự dựng chuyện để lôi kéo sự chú ý.

Huỳnh Thánh Y trở thành trò cười trong dư luận vì được cho đã nói dối về tấm vé mời đến Oscar

Nổi loạn qua mặt Châu Tinh Trì rồi giở thói vô ơn với ân nhân

Huỳnh Thánh Y phất lên như diều gặp gió, hình ảnh không vết gợn scandal sau khi được Châu Tinh Trì dìu dắt. Song, nữ diễn viên này không bằng lòng. Năm 2005, Huỳnh Thánh Y giấu "vua hài" chụp 1 bộ ảnh gợi cảm trên tạp chí For Him Magazine. Trái với mong đợi, loạt ảnh hở hang quá mức khiến Huỳnh Thánh Y hứng vô số chỉ trích, hình tượng ngọc nữ xây dựng bấy lâu của nữ diễn viên cũng từ đây mà sụp đổ trong mắt khán giả.

Tức giận trước hành động tùy tiện và qua mặt công ty quản lý của Huỳnh Thánh Y, Châu Tinh Trì đã ra lệnh đóng băng toàn bộ hoạt động của nữ diễn viên. Sau động thái của Tinh Gia, mỹ nhân sinh năm 1983 này cũng lập tức trở mặt, đơn phương chấm dứt hợp đồng và mở họp báo khóc lóc nói rằng cô bị công ty quản lý đối xử bất công. Vụ việc căng thẳng đến mức 2 bên kéo nhau ra tòa. Huỳnh Thánh Y tố công ty quản lý ăn chặn cát-xê, còn phía Châu Tinh Trì kiện người đẹp gốc Thượng Hải (Trung Quốc) vi phạm hợp đồng. Kể từ đây, Huỳnh Thánh Y mang danh "mỹ nhân ăn cháo đá bát", vô ơn của showbiz Hoa ngữ.

Huỳnh Thánh Y và Châu Tinh Trì "trở mặt thành thù"

Yêu sách như "bà hoàng", hành xác nhân viên đến đồng nghiệp

Theo tờ Sina, những người từng làm việc với Huỳnh Thánh Y đều phát hãi với tính khí khó ăn, khó ở, khó chiều của nữ diễn viên. Dù không phải ngôi sao hạng S+ hay S của Cbiz, nhưng Huỳnh Thánh Y có vô số yêu sách, luôn ra vẻ ta đây như "minh tinh quốc tế".

Khi quay phim, nữ diễn viên này yêu cầu cô phải có phòng nghỉ riêng, được sắp xếp riêng thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia, giáo viên dạy tiếng Anh và 1 chú cún nhỏ để chơi đùa vào giờ nghỉ. Người đẹp còn đề xuất việc bản thân có thể tùy ý nghỉ ngơi cho đến khi cơ thể cảm thấy sẵn sàng quay phim mới trở lại làm việc. Trong thời gian đóng Hoa Vũ Phi Tuyết, Huỳnh Thánh Y cậy thế là bạn gái của nhà sản xuất, yêu cầu đổi đạo diễn vì thấy không ưa đối phương.

Huỳnh Thánh Y là nữ diễn viên nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao, lắm yêu sách vô lý

Khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2020, "chị đẹp" này tỏ thái độ trịch thượng, hành xác nhân viên đến mệt mỏi. Ở màn trình diễn chào sân, Huỳnh Thánh Y đã yêu cầu ekip chương trình phải bố trí riêng nhân viên canh chỉnh micro, kéo váy lượt là cho cô khi lên sân khấu để diện mạo hoàn hảo, lên hình đẹp hơn. Sau khi diễn xong, nữ diễn viên đòi uống trả sửa và lớn giọng ra lệnh cho ekip mang đến tận nơi cho mình.

Ở tập khác, Huỳnh Thánh Y muốn thay đổi thứ tự trình diễn, lên sân khấu sớm hơn vì váy áo chật chọi không thoải mái. Cô muốn đảo lượt với Lâm Oánh Oánh, thay vì đích thân đi xin xỏ và nhờ cậy, Huỳnh Thánh Y lại thỏ thẻ với Trương Vũ Kỳ, rồi nhờ đàn em đi đổi giúp. Sau đó, cô sai bảo cựu thành viên nhóm Miss A - Mạnh Giai đi rót nước cho mình như lẽ thường tình.

Chứng kiến hành động mắc bệnh ngôi sao trầm trọng của Huỳnh Thánh Y, công chúng vô cùng ngao ngán. Họ thậm chí chỉ trích Huỳnh Thánh Y không có tay, có chân, có miệng và đề nghị ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng loại nữ diễn viên ra khỏi chương trình để tránh gây phiền hà đến người khác.

Huỳnh Thánh Y yêu sách, sai bảo từ nhân viên đến đồng nghiệp chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Nguồn: Sina, Sohu