Qua buổi trải nghiệm ngắn tại sự kiện, cảm ứng, màn hình OLED và logo quả táo phát sáng là những điểm đáng chú ý nhất của dòng MacBook Pro mới.

MacBook Pro với màn hình PROLED XDR là mẫu Mac đầu tiên có cảm ứng. Qua buổi trải nghiệm ngắn tại sự kiện, 3 điểm đọng lại nhiều nhất là màn hình, thao tác chạm và vùng Dynamic Island mới trên Mac.

MacBook Pro cuối cùng cũng có cảm ứng

Màn hình là thứ gây chú ý đầu tiên. Máy dùng tấm nền OLED hai lớp, Apple cho biết độ sáng tối đa 2.000 nits và độ tương phản 10.000.000:1. Khi xem thực tế, màu đen rất sâu và chi tiết ở vùng tối vẫn rõ, xem đã mắt. Bản máy trải nghiệm có lớp kính nano-texture, lớp xử lý bề mặt kính để giảm phản chiếu. Dù có đèn chiếu thẳng vào màn hình trong khu trưng bày, hình ảnh vẫn hiển thị tốt. Đây mới là một điều kiện ánh sáng trong nhà, chưa phải thử nghiệm ngoài trời nắng.

Màn hình MacBook Pro dưới đèn chiếu tại khu trưng bày

Thao tác chạm là thay đổi lớn nhất về cách dùng. Vuốt trên màn hình rất mượt. Theo Apple, cảm biến cảm ứng nằm ngay trong tấm nền thay vì dán phía trên, giúp giảm độ trễ. Hệ điều hành tự đổi thao tác chạm thành thao tác nhấp chuột nên nhiều ứng dụng hiện có dùng được ngay. Cảm ứng hoạt động song song với bàn phím và bàn di chuột, không thay thế chúng.

Dynamic Island lần đầu xuất hiện trên MacBook

Điều thú vị tiếp theo là Dynamic Island, vùng hiển thị hình viên thuốc quen thuộc trên iPhone, nay có mặt trên Mac. Vùng này nhỏ gọn hơn cả trên iPhone và hiển thị các ô thông tin tương tự, từ lúc gọi Siri đến thông tin bài hát đang phát trong Apple Music. Apple cho biết đây là nơi chứa Spotlight, Live Activities (thông tin cập nhật theo thời gian thực) và Siri AI. Người dùng có thể chạm để tạm dừng bài hát hoặc nhận yêu cầu AirDrop.

Thiết kế Dynamic Island cực kỳ nhỏ gọn

Chi tiết cuối cùng là logo quả táo phát sáng được đưa trở lại. Đây là điểm nhấn mới mà người dùng Apple lâu năm có thể cân nhắc khi quyết định mua máy.

Logo Táo phát sáng quay trở lại sau 11 năm

Ngoài các điểm trên, máy mỏng và nhẹ hơn đời trước. Apple cho biết bản 14 inch nhẹ hơn nửa pound (khoảng 0,23 kg) và bản 16 inch nhẹ hơn 0,7 pound (khoảng 0,32 kg). Chip M5 Pro hoặc M5 Max được giữ nguyên, pin dùng tối đa 24 giờ theo công bố của hãng. Buổi trải nghiệm ngắn chưa đủ để kiểm chứng hiệu năng và thời lượng pin.

CEO John Ternus tại buổi trải nghiệm MacBook Pro mới

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch có giá từ 79.999.000 đồng hoặc trả góp 3.257.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Bản 16 inch từ 92.999.000 đồng hoặc 3.787.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Cả hai có tùy chọn chip M5 Pro hoặc M5 Max. Apple công bố mở đặt trước từ 28/10 và bán ra từ 6/11 tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng Việt Nam chưa có thời điểm giao hàng.