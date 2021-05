Đây là lý do vì sao VinFast có thể thành công trước sự thống trị của Tesla tại thị trường Mỹ

Cách đây không lâu, VinFast đã khiến cả thế giới phải chú ý khi bất ngờ đăng TVC quảng cáo trên các chương trình "CNN Tonight with Don Lemon", "CNN Newsroom", "Inside Politics"… của kênh truyền hình CNN. Đây là TVC quảng cáo của mẫu ô tô điện VF e36, dự kiến sẽ được mở bán tại thị trường Mỹ, Canada và châu Âu từ cuối năm nay.

Thật khó để có thể tưởng tượng ra việc một hãng ô tô của Việt Nam, sẽ cạnh tranh với những gã khổng lồ sản xuất ô tô khác tại Mỹ. Đặc biệt hơn, đó là thị trường ô tô điện, được cho là tương lai của công nghệ cao và ngành công nghiệp ô tô. Trong khi mà Tesla lại đang thống trị thị trường này.

Quảng cáo của VinFast trên kênh truyền hình CNN.

Liệu rằng việc đối đầu với gã khổng lồ như Tesla, ngay tại sân nhà Mỹ, có phải quyết định đúng đắn của VinFast hay không? Dẫu sao, VinFast vẫn còn khá non trẻ trong lĩnh vực sản xuất ô tô, nhưng có những lý do để chúng ta tin rằng “chàng David tí hon” có thể làm nên điều kỳ diệu.

VinFast mang gì đến thị trường Mỹ?

Ba mẫu xe điện VF e34, VF e35 và VF e36 là những ‘tân binh’ mà VinFast sẽ bán ra tại Mỹ.

Trong đó, VF e34 là mẫu xe nhỏ nhất. Đây là một chiếc SUV thuộc phân khúc C, và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y. VinFast VF e34 có chiều dài cơ sở 2.611 mm, chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, bên trong có 5 chỗ ngồi. VF e34 được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 110 kW (147,5 mã lực), có thể đi được quãng đường 300 km mỗi lần sạc đầy.

VinFast VF e34.

VF e35 là mẫu xe cỡ vừa, thuộc phân khúc SUV hạng D. Chiếc xe có chiều dài tổng thể 4.750 mm và trục cơ sở 2.950 mm, tương đương với mẫu xe Model X của Tesla. VF e35 sử dụng 2 động cơ điện đặt trên 2 trục bánh xe, cho ra tổng công suất 402 mã lực. Đi kèm gói pin 90 kWh, mẫu xe này có phạm vi hoạt động tối đa hơn 500 km.

VinFast VF e35.

Mẫu xe lớn nhất trong số 3 tân binh là VF e36, chiếc SUV phân khúc hạng E này có chiều dài tổng thể lên tới 5.120 mm và trục cơ sở 3.150 mm. VF e36 thuộc cùng phân khúc với những chiếc xe như Ford Explorer, nhưng kích thước thực tế lại tương đương các mẫu xe lớn hơn như Ford Expedition, Chevrolet Traverse, Hyundai Palisade hoặc Kia Telluride. Hiện tại chưa có mẫu xe điện thương mại nào có kích thước lớn như vậy.

VinFast VF e36.

VF e36 cũng được trang bị hai động cơ điện cho tổng công suất 402 mã lực. Bộ pin dung lượng 106 kWh cho tầm hoạt động lên đến 550 km, đây là phạm vi hoạt động xa nhất hiện nay của một mẫu xe điện, cao hơn cả Tesla Model S Long Range (525 km).

Tesla thống trị thị trường xe điện Mỹ

Theo dữ liệu từ Experian, Tesla thống trị thị trường ô tô điện tại Mỹ trong năm 2020, với 79% thị phần. Hai mẫu xe điện bán chạy nhất là Tesla Model 3 (95.135 chiếc) và Tesla Model Y (71.344 chiếc), trong khi chiếc xe điện bán chạy thứ 3 là Chevrolet Bolt EV chỉ có doanh số 19.664. Rõ ràng đây là một sự chênh lệch rất lớn.

Trong top 10 mẫu xe điện bán chạy nhất tại Mỹ, thì 4 mẫu xe của Tesla nằm trong top 5. Đủ để thấy được sự thống trị của Tesla lớn như thế nào trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô điện. Ngay cả những gã khổng lồ sản xuất ô tô như GM hay Ford cũng không thể cạnh tranh được.

Tesla Model 3 là mẫu ô tô điện bán chạy nhất tại Mỹ.

Vì vậy, để một hãng ô tô đến từ Việt Nam có thể chiếm được thị phần xe điện tại Mỹ là điều rất khó khăn. Thế nhưng, mặc dù Tesla thống trị thị trường xe điện tại Mỹ, không có nghĩa là Tesla độc chiếm tất cả các phân khúc.

Các dữ liệu cho thấy rằng, Tesla bán chạy nhất là các mẫu xe cỡ vừa, như hai mẫu Model 3 và Model Y. Trong khi đó, phân khúc xe điện cỡ lớn full-size dường như hoàn toàn bỏ ngỏ. Tesla cũng đã có ra mắt mẫu xe CyberTruck, nhưng lại không thương mại hóa, và thiết kế có phần khác biệt của mẫu xe tải này cũng khiến cho người dùng không cảm thấy thực tế.

Ô tô điện kích cỡ lớn mới chính là tương lai

Trong những năm gần đây, chúng ta thấy nhiều các mẫu ô tô điện được ra mắt, nhưng đa phần là các mẫu sedan và SUV cỡ nhỏ. Những chiếc xe có giá thành cao, phục vụ cho những người tiêu dùng có tiền và di chuyển chủ yếu là trong đô thị. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia trong ngành công nghiệp này, ô tô điện kích cỡ lớn mới chính là tương lai. Trong khi phân khúc này lại chưa được chiều hãng ô tô khai thác, ngay cả là Tesla.

Khoảng 35% người dân Mỹ vẫn sống trong các trang trại hoặc vùng nông thôn, họ vẫn ưa chuộng những chiếc bán tải hoặc SUV cỡ lớn, để có thể phục vụ gia đình và chở hàng hóa. Nếu đi khắp nước Mỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều những chiếc xe như F-150, Rams và Silverados. Trong khi đó, chúng ta lại rất ít thấy những chiếc xe bán tải hay SUV cỡ lớn chạy bằng động cơ điện.

SUV cỡ lớn và bán tải mới là tương lai của ngành công nghiệp ô tô điện.

Việc điện khí hóa những chiếc xe hạng nặng và tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất sẽ đem lại lợi ích khí thải lớn hơn rất nhiều so với những mẫu xe nhỏ. Ở châu Âu, chương trình tín dụng ZLEV trong các tiêu chuẩn khí thải CO2 gần đây nhất cung cấp các khuyến khích mạnh mẽ cho việc bán xe SUV chạy điện.

Đó cũng là lý do chính mà mẫu SUV hạng E của VinFast là VF e36 sẽ có rất nhiều cơ hội để thành công tại thị trường Mỹ và Châu Âu. Trong khi đó, phân khúc này tại thị trường Mỹ đang không có một mẫu xe chạy điện nào. Ngay cả Model X là mẫu xe SUV lớn nhất của Tesla, cũng chỉ được xếp hạng D với 5 chỗ ngồi và kích thước nhỏ hơn VF e36 khá nhiều.

Những chiến lược thông minh của VinFast có thể giúp cạnh tranh với Tesla tại Mỹ

VF e34 và e35 sẽ là hai mẫu xe cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc của Model Y và Model X. Do đó mà sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Nhưng VinFast có thể tạo ra lợi thế nhờ giá bán phải chăng hơn. Không phải tự nhiên mà Model 3 của Tesla lại bán chạy nhất thị trường ô tô điện, đó là bởi vì mẫu xe này có giá rất bình dân. Nhưng trong phân khúc SUV thì Tesla lại chưa có một mẫu xe với giá bình dân như vậy. Vì vậy, với giá bán hợp lý thì VinFast hoàn toàn có thể cạnh tranh với Tesla trong phân khúc SUV điện.

Còn VF e36 đã có một lợi thế rất lớn, đó là chiếc SUV full-size chạy điện duy nhất trên thị trường, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vì vậy việc cạnh tranh với Tesla sẽ dễ dàng hơn, khi mà mẫu xe CyberTruck chỉ giống như một sản phẩm biểu tượng trưng bày thay vì là một mẫu xe thương mại.

Nội thất bên trong của e36.

Nhưng không chỉ có vậy, VinFast chắc chắn biết rằng yêu cầu của người tiêu dùng tại thị trường Mỹ rất cao, đặc biệt là về các tính năng an toàn và công nghệ tiên tiến. Vì vậy mà VinFast đã trang bị cho những mẫu xe của mình các công nghệ tiên tiến nhất.

Cả ba mẫu xe của VinFast đều được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn cao nhất trên thế giới như NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao. Bên cạnh đó là các công nghệ an toàn như hệ thống tự động phát hiện và cảnh báo va chạm, có thể thông báo tới cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra tai nạn. Các bộ pin đều được bố trí dưới sàn xe để chống lật, với khả năng chịu nhiệt từ -40 độ C đến 80 độ C.

Mẫu xe e36 cao cấp nhất của VinFast được trang bị tính năng tự hành cấp độ 3, với 30 tính năng thông minh khác nhau. Đại diện của VinFast tự tin cho biết, đây cũng là một trong số ít các mẫu SUV trên thế giới sở hữu tính năng tự hành cấp độ 3. Ngoài ra, bản cao cấp của VF e36 dự kiến được trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe, triệu hồi xe…

Tạm kết

Chắc chắn VinFast sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vừa mới ra mắt những mẫu xe điện đầu tiên của mình, lại lựa chọn đánh vào thị trường Mỹ vốn đang bị thống trị bởi gã khổng lồ Tesla. Thế nhưng đã từng có một Xiaomi bé nhỏ dám tự đem mình so sánh với Apple, để rồi giờ đây Xiaomi đang lăm le chiếm lấy cả vị trí số 2 của Apple và tham vọng vượt mặt cả Samsung.

Quảng cáo của VinFast xuất hiện trên kênh truyền hình CNN.

Chính vì vậy, không có gì là không thể xảy ra. Anh chàng David vẫn có thể chiến thắng gã khổng lồ Goliath, cho dù là không phải trong truyện cổ tích. Chúng ta vẫn có niềm tin rằng VinFast, với những lợi thế và chiến lược của riêng mình, sẽ khiến Tesla phải dè chừng.