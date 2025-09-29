Đây là lý do Taylor Swift bỏ về giữa chừng tại đám cưới của Selena Gomez, tình bạn thân có còn lâu bền?

Taylor Swift đang gây bàn tán với màn đến rồi đi 1 cách chóng vánh tại hôn lễ của cô bạn thân Selena Gomez và Benny Blanco. Cô vội vã bỏ về khi đám cưới của Selena còn chưa kết thúc. Điều này khiến dân tình thắc mắc có chuyện gì mà Taylor Swift lại chạy vội, chỉ tham dự lễ chính mà không ở lại dự tiệc rượu chúc mừng bạn thân.

Đến sáng 29/9, câu trả lời đã rõ, Taylor Swift ra về sớm tại hôn lễ Selena Gomez để kịp đến Kansas City cổ vũ hôn phu Travis Kelce thi đấu. Cô bí mật đến sân vận động và không để truyền thông bắt được hình ảnh của mình. Động thái của Taylor Swift khiến dân tình cho rằng nữ ca sĩ mê bồ bỏ bạn. Nhiều người thắc mắc không biết tình bạn của Selena Gomez và Taylor Swift còn kéo dài được bao lâu sau vụ này.

Taylor Swift vội rời khỏi hôn lễ Selena Gomze dù sự kiện vẫn chưa kết thúc để kịp đến Kansas City cổ vũ hôn phu thi đấu

Theo tìm hiểu của Page Six, Selena Gomez không cảm thấy có vấn đề gì khi Taylor Swift sớm rời khỏi đám cưới của cô. Thậm chí, Selena Gomez còn rất hạnh phúc khi Taylor Swift đã có 1 bài phát biểu, chúc phúc đầy xúc động gửi đến vợ chồng cô trong ngày trọng đại. Tại hôn lễ thế kỷ vừa qua, Taylor Swift là đại diện nhà gái, còn Ed Sheeran là đại diện nhà trai có lời phát biểu tặng cô dâu - chú rể. Không chỉ vậy, trong đám cưới, Taylor Swift cũng giữ đúng lời hứa làm người rải hoa cho Selena Gomez.

Ở đám cưới của bạn thân, Taylor Swift đã thuê riêng khách sạn Rosewood Miramar với giá khởi điểm là 1.024 đô la (27 triệu đồng)/đêm, nơi có tầm nhìn ngoạn mục ra bãi biển Miramar và Thái Bình Dương. Nữ ca sĩ không ở khách sạn El Encanto mà Selena Gomez chuẩn bị cho các khách mời, do lo ngại vấn đề an ninh.

Taylor Swift đã giữ đúng lời hứa khi làm người rải hoa và có bài phát biểu xúc động tại hôn lễ của Selena Gomez

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè. Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, cặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Đám cưới lãng mạn của Selena Gomez là tâm điểm toàn cầu vào cuối tháng 9

Nguồn: Page Six