Đây là lý do người Việt tiếc hùi hụi khi Santa Fe không còn máy dầu: Skoda Superb từng đến Việt Nam chạy hơn nửa vòng Trái đất mới hết bình

Trong khi động cơ diesel đang dần lui vào dĩ vãng ở khắp mọi nơi, thì mới đây, nhà vô địch Rally châu Âu năm 2025, Miko Marczyk, đã tạo nên một kỳ tích không tưởng. Anh đã lái chiếc Skoda Superb của mình vượt qua 2.831km mà không hề cần đổ thêm nhiên liệu. Điều này đã xác lập một kỷ lục Guinness mới, khẳng định lại tầm quan trọng của động cơ diesel, đặc biệt là trong các chuyến đi dài.

Chiếc xe mà Marczyk sử dụng là một chiếc Skoda Superb bản Sportline thông thường, chỉ ngoại trừ việc thay lốp chịu lực lăn thấp và hệ thống treo giảm chiều cao giúp cải thiện tính khí động học.

Một chiếc Skoda Superb vừa lập kỷ lục thế giới mới về quãng đường di chuyển chỉ với một bình nhiên liệu. Ảnh: Skoda

Để tối ưu hóa quãng đường đi được, Marczyk đã đổ đầy bình dầu 66 lít của chiếc xe. Anh đã duy trì tốc độ trung bình khoảng 80km/h và chỉ lái với chế độ Eco, không hề khai thác hết công suất động cơ TDI 2.0: vốn có sức mạnh 148 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm.

Hành trình từ Łódź (Ba Lan) đi qua Đức, Paris (Pháp) và quay trở lại qua Hà Lan, Bỉ, Đức đã chứng kiến sự kiềm chế đáng nể của Marczyk, người thường xuyên phải đẩy chiếc Fabia RS Rally2 của mình đến giới hạn tại các cuộc đua. Chiếc Skoda Superb này đã đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,61 lít/100km, thấp hơn nhiều so với mức tiêu thụ công bố 4,8 lít/100km.

Tay đua rally người Ba Lan, Miko Marczyk, đã vượt qua mọi giới hạn khi lái chiếc Skoda Superb 2.0 TDI vượt quãng đường khoảng 2.831km mà không cần đổ thêm nhiên liệu, trừ lần nạp đầy trước khi khởi hành. Ảnh: Skoda

Đáng chú ý, trong quãng đường đi qua Pháp, dường như những cơn gió thuận lợi đạ giúp Marczyk đã đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,2 lít/100km trên một đoạn đường dài 200km, tức tương đương mức độ "ăn xăng" của một chiếc Honda SH (tùy phiên bản mà có mức tiêu thụ 2,126 - 2,425 lít/100km).

Kích thước bánh xe nhỏ 16 inch và trọng lượng tương đối nhẹ của xe, khoảng 1.590kg, cũng góp phần vào thành công này.

Dù đã thiết lập kỷ lục, tay đua vô địch rally này vẫn muốn thách thức bản thân mình hơn nữa. Mục tiêu tiếp theo của Marczyk là vượt qua 3.000km chỉ với một bình nhiên liệu. Anh tin rằng điều này là hoàn toàn khả thi, nhất là khi nhìn lại hành trình trước đó phải đi qua những đoạn dốc dài và lái xe vào ban đêm ở nhiệt độ lạnh chỉ 1°C tại Đức. Marczyk cũng cho rằng việc sử dụng diesel cao cấp có thể nâng cao khả năng đạt được mục tiêu này.

Skoda Superb - một trong những dòng xe chủ lực giúp Skoda vượt qua vị trí bán chạy nhất trong tập đoàn Volkswagen của chính Volkswagen - đã xuất hiện tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 (VMS 2024). Chiếc bắt gặp ờ VMS thuộc bản wagon. Ảnh: AP Team

Tuy nhiên, dù có những nỗ lực như vậy, tập đoàn Volkswagen - công ty mẹ của Skoda - đang dần loại bỏ dòng động cơ diesel ra khỏi các mẫu xe nhỏ như Polo và Fabia, chỉ giữ lại ở Golf, Octavia và các mẫu xe lớn hơn. Nếu Liên minh châu Âu (EU) duy trì kế hoạch cấm bán xe mới sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035, động cơ này sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường ô tô mới tại châu lục này. Thực tế, diesel có thể sẽ không còn tồn tại đến giữa thập kỷ tiếp theo, ít nhất là không còn trên các dòng xe cá nhân.