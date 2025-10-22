Đây là Lê Phương hay Hồng Diễm?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh Lê Phương trong bộ suit đen sang chảnh, phối cùng bralette ren gợi cảm. Chỉ vài giây xuất hiện, nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ đã khiến khán giả phải xem đi xem lại vì vẻ đẹp vừa lạ vừa quen. Từ góc nghiêng cho tới ánh nhìn qua ống kính, ai nấy đều thốt lên: “Ơ kìa, Hồng Diễm?”

Lê Phương

Chẳng phải vô cớ mà phần bình luận dưới video nhanh chóng bùng nổ với hàng trăm lượt thả tim và những dòng so sánh “gây lú”: “Sao thấy có nét giống diễn viên Hồng Diễm nhỉ?", "Thấy chị này giống chị Hồng Diễm ghê", "Lê Phương nay lại nhìn có nét giống Hồng Diễm", "Giống Hồng Diễm vậy luôn á".

Bình luận của cư dân mạng

Hàng loạt khán giả khẳng định họ phải nhìn kỹ tới vài lần mới dám chắc đây là Lê Phương, không phải “nữ chính quốc dân” của màn ảnh miền Bắc. Cùng kiểu tóc búi gọn, lớp makeup tông nude và thần thái dịu dàng mà kiêu sa, Lê Phương khiến người xem liên tưởng ngay đến hình ảnh thanh lịch, chuẩn mực vốn là “thương hiệu” của Hồng Diễm.

Nếu trước đây, nữ diễn viên quê Trà Vinh thường gắn liền với hình ảnh hiền lành, mộc mạc thì vài năm gần đây, cô ngày càng “lên hương” về phong cách. Trong video mới, Lê Phương xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn, mang phong thái của một quý cô thành đạt. Ánh sáng đỏ – đen trong khung hình càng làm nổi bật làn da trắng và đường nét gương mặt thanh tú của cô, khiến ai lướt qua cũng phải ngoái lại.

Hồng Diễm

Nhiều người còn nói đùa rằng nếu không có caption tên thì chắc tưởng Hồng Diễm Nam tiến đóng phim mất rồi. Thậm chí, có người còn tin rằng nếu hai người chung khung hình thì không biết ai là ai.

Điều thú vị là cả Lê Phương và Hồng Diễm đều sở hữu nét đẹp thuần Việt, nhẹ nhàng và phúc hậu. Trong khi Hồng Diễm – nữ diễn viên sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của VTV qua các phim Hoa hồng trên ngực trái, Cả Một Đời Ân Oán, Matxcơva Mùa Thay Lá... được yêu mến bởi vẻ đẹp nền nã, kín đáo; thì Lê Phương, sinh năm 1985, lại được khán giả phía Nam yêu thích nhờ lối diễn tinh tế trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thương Ngày Nắng Về và Con Ông Hai Lúa.

Cả hai đều theo đuổi phong cách sống giản dị, ít phô trương, ít phát ngôn ồn ào điều hiếm thấy trong showbiz hiện nay. Có lẽ chính sự duyên dáng và nhẹ nhàng ấy khiến họ vô tình trở thành “phiên bản phản chiếu” của nhau trên màn ảnh và đời thường.

Lê Phương ngày càng sang chảnh

Từng gây xúc động với vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lê Phương được khán giả nhớ đến như “chị Hai miền Tây” chịu thương chịu khó. Nhưng trong vài năm trở lại đây, sau khi lập gia đình và sinh con, nữ diễn viên dường như càng rạng rỡ và tự tin hơn.

Có thể nói, chỉ với một đoạn clip ngắn vài chục giây, Lê Phương đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, khi “hóa thân” đầy sang trọng và gợi cảm mà vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm đặc trưng.