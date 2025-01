Đây là Galaxy S25 Ultra: Galaxy AI tiếng Việt “như con người”, thiết kế mới với viền màn hình siêu mỏng, chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, giá từ 33.9 triệu đồng

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2025, Samsung đã ra mắt Galaxy S25 Ultra, mẫu flagship mới nhất trong dòng Galaxy S series. Thiết bị này được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, thiết kế với viền màn hình mỏng hơn và tích hợp Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt với năng lực mới, đánh dấu những cải tiến đáng chú ý trong cả phần cứng và phần mềm.

Galaxy S Ultra với màn hình lớn nhất, nhưng cũng mỏng nhất, nhẹ nhất và “công thái học” nhất

Galaxy S25 Ultra đánh dấu bước tiến mới trong thiết kế khi sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy S Ultra với kích thước 6.9 inch. Tuy nhiên, thiết bị lại gây ấn tượng khi trở thành phiên bản mỏng nhất và nhẹ nhất trong lịch sử dòng sản phẩm này, với độ dày 8.2mm và trọng lượng chỉ 219g, giảm đáng kể so với Galaxy S24 Ultra (8.6mm và 233g).

Những cải tiến về thiết kế không chỉ dừng lại ở kích thước và trọng lượng. Galaxy S25 Ultra được trang bị viền màn hình siêu mỏng, mang lại tỷ lệ hiển thị gần như toàn diện và tăng cường trải nghiệm thị giác. Bên cạnh đó, các cạnh viền được bo cong nhẹ nhàng, không còn quá sắc nét như các thế hệ trước, giúp thiết bị vừa vặn hơn trong lòng bàn tay. Thiết kế này không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn tăng cường sự thoải mái khi sử dụng lâu dài, đặc biệt với màn hình lớn 6.9 inch của dòng Ultra.

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Galaxy S25 Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, phiên bản tùy chỉnh mạnh mẽ nhất từ Qualcomm dành riêng cho dòng Galaxy. Chipset này mang đến hiệu năng vượt trội với những cải tiến đáng kể so với thế hệ trước, bao gồm khả năng xử lý AI mạnh hơn, hỗ trợ đa nhiệm nhanh chóng và tối ưu hóa cho các ứng dụng yêu cầu hiệu năng cao. Theo thông tin từ sự kiện, hiệu suất NPU (xử lý AI) tăng 40%, CPU tăng 37% và GPU tăng 30%, giúp thiết bị xử lý các tác vụ phức tạp một cách mượt mà và hiệu quả.

Người dùng Galaxy S25 Ultra sẽ có tùy chọn RAM lên đến 16GB cùng dung lượng bộ nhớ trong tối đa 1TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn và vận hành các ứng dụng nặng một cách ổn định, trong đó bao gồm các ứng dụng AI.

Ngoài ra, Galaxy S25 Ultra còn được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn, cải thiện 40% so với Galaxy S24 Ultra. Hệ thống này không chỉ giúp duy trì hiệu năng ổn định khi thực hiện các tác vụ nặng mà còn đảm bảo thiết bị không quá nóng trong quá trình chơi game hay sử dụng liên tục.

Galaxy AI: Trợ lý thông minh “như con người” với khả năng thực hiện đa tác vụ

Một trong những điểm nhấn đột phá của toàn bộ Galaxy S25 series là khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói, một tính năng do Samsung và Google hợp tác phát triển dựa trên nền tảng Gemini. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng giọng nói để thực hiện các tác vụ phức tạp trên nhiều ứng dụng khác nhau một cách liền mạch.

Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu Galaxy AI "tìm kiếm một quán ăn Việt gần đây và gửi địa chỉ tới Alex" – tất cả chỉ qua một câu lệnh đơn giản, mà không cần mở từng ứng dụng riêng biệt để thao tác.

Hay, người dùng có thể yêu cầu Galaxy AI và Gemini tóm tắt video YouTube đang xem, sau đó chuyển toàn bộ nội dung này sang ứng dụng Samsung Notes (Ghi chú).

Galaxy AI trên Galaxy S25 series không chỉ tích hợp sâu với các ứng dụng như YouTube, Google Maps và Samsung Calendar mà còn mở rộng hỗ trợ cho các ứng dụng bên thứ ba như WhatsApp hay Spotify. Người dùng có quyền bật hoặc tắt khả năng tương tác với từng ứng dụng nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Đặc biệt, với việc duy trì thế mạnh về hỗ trợ tiếng Việt, Galaxy AI trên Galaxy S25 series tiếp tục là công cụ AI di động tiên phong phục vụ người dùng Việt Nam. Tính năng phân tích giọng nói, dịch thuật và xử lý văn bản đã được cải tiến để trở nên nhanh nhạy và chính xác hơn, đặc biệt khi thực hiện các tác vụ bằng tiếng Việt. Hơn thế nữa, Galaxy AI còn hỗ trợ lệnh giọng nói tự nhiên bằng tiếng Việt, từ việc thực hiện tác vụ liên ứng dụng cho đến tìm kiếm hình ảnh, mang lại trải nghiệm toàn diện và cá nhân hóa cho người dùng.

Ngoài ra, tính năng Now Brief cung cấp bản tóm tắt cá nhân hóa dựa trên dữ liệu lịch trình, sức khỏe, và thói quen hàng ngày. Mỗi sáng, người dùng sẽ nhận được các thông tin như dự báo thời tiết, nhắc nhở công việc, hoặc gợi ý sử dụng ứng dụng phù hợp. Cuối ngày, Now Brief thậm chí còn hiển thị những khoảnh khắc đáng nhớ và mục tiêu thể chất, giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Now Bar cung cấp khả năng truy cập nhanh các ứng dụng và thông tin quan trọng ngay trên màn hình khóa, cải thiện sự tiện lợi trong sử dụng hàng ngày.

Camera: Cải tiến phần cứng và tích hợp công nghệ AI

Galaxy S25 Ultra được trang bị hệ thống camera với nhiều nâng cấp về cả phần cứng lẫn phần mềm. Camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP (nâng cấp so với 12MP của Galaxy S24 Ultra) và camera tele 50MP với khả năng zoom quang học 10x, đem lại chất lượng hình ảnh sắc nét ở mọi khoảng cách. Những cải tiến về cảm biến và thuật toán xử lý giúp cải thiện chi tiết và màu sắc, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Tính năng chụp ảnh macro được cải tiến, cho phép người dùng ghi lại các chi tiết nhỏ như côn trùng, thực vật hay các đối tượng trong cự ly gần với độ chi tiết cao hơn gấp 4 lần so với phiên bản trước đó. Đây là một bổ sung hữu ích cho các nhu cầu ghi lại hình ảnh thiên nhiên hoặc đồ vật nhỏ.

Công nghệ Nightography tiếp tục được cải thiện trên Galaxy S25 Ultra, tối ưu hóa khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Những cải tiến trong xử lý ánh sáng giúp giảm nhiễu hiệu quả, tái hiện độ sáng chính xác hơn, mang lại những bức ảnh rõ ràng và chân thực vào ban đêm.

Ngoài ra, thiết bị còn bổ sung tính năng Best Face, cho phép chọn khuôn mặt phù hợp nhất trong các bức ảnh nhóm mà không cần chụp lại.

Về quay video, Galaxy S25 Ultra hỗ trợ chế độ Galaxy Log, cho phép người dùng điều chỉnh linh hoạt các thông số như độ phơi sáng và dải động, phục vụ tốt cho nhu cầu chỉnh sửa hậu kỳ. Tính năng Audio Eraser hỗ trợ loại bỏ các tiếng ồn như gió hoặc âm thanh không mong muốn, cải thiện chất lượng âm thanh trong các video mà không cần thêm thiết bị ghi âm.

Thông số cấu hình Galaxy S25 Ultra - CPU: Snapdragon 8 Elite for Galaxy - RAM: 12GB - Bộ nhớ trong: 256GB/512GB/1TB - Màn hình: 6.9 inch, 3120x1440, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, 2600 nits - Camera: 200MP (chính) + 50MP (siêu rộng) + 10MP (zoom 3X) + 50MP (zoom 5X) + 12MP (selfie) - Pin: 5.000mAh, sạc nhanh 45W, sạc không dây - Kích thước: 77.6 X 162.8 X 8.2mm, 218g