Đây là điều chỉ có Lê Hoàng Hiệp làm được

Đó là Lê Hoàng Hiệp mở cửa sổ. Clip anh chàng mở cửa xe, vẫy tay chào mọi người trước lúc ra về sau buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), đang viral khắp mạng xã hội.

Clip Lê Hoàng Hiệp mở cửa sổ xe đang viral khắp MXH. Nguồn: Bé Lam.

Clip do chính chủ quay được và đăng tải thu về hơn triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đồng hồ, được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sức hút chưa từng hạ nhiệt của Lê Hoàng Hiệp.

Nhiều người cho rằng nam Thượng úy lại có khoảnh khắc để đời với màn mở cửa xe dứt khoát, nhanh chóng, thần thái cùng gương mặt điển trai vẫn là thứ khiến nhiều người không thể rời mắt.

Cận cảnh màn mở cửa xe hot nhất lúc này. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã đủ viral rồi đó.

Bởi thế chỉ vọn vẻn 20 giây song, nhiều cư dân mạng cho biết đã xem đến 20 lần, hoặc... hàng trăm mà chưa chán. Thậm chí, nhiều người chưa phải fan Lê Hoàng Hiệp khi vô tình lướt phải clip này thì "gia nhập fandom" luôn.

"Lại khoảnh khắc hot nữa rồi, bữa giờ cứ quay xuống xe mà chưa ra được cái thần hôm A50 thì giờ có mở cửa xe rồi nha bà con", "Nãy giờ xem cái clip này không biết bao nhiêu lần rồi", "Ủa ảnh chỉ mở cái cửa ra thôi mà tôi thấy điện ảnh quá chừng, ngầu quá, mọi người có thấy vậy không"...

"Ảnh mở cửa xe thôi mà đẹp cỡ đó", "Ngày này cũng đã đến, ngày cuối cùng anh ấy cũng đã tiếp tục có khoảnh khắc viral mới rồi", "Lâu nay không phải fans anh nhưng tự nhiên hôm nay thấy kéo cái cửa cũng đẹp là sao ta", "A50 xuống xe, A80 mở cửa, Lê Hoàng Hiệp mãi đỉnh.... là những bình luận của cư dân mạng.

Trong quá trình ra xe đi, lúc trên xe nam thượng úy cũng chủ động mở cửa, gửi lời chào tới tất cả mọi người.

Lê Hoàng Hiệp chủ động mở cửa xe, chào mọi người. Nguồn: xinhxinhlala

Clip: Lê Hoàng Hiệp giao lưu với mọi người tại điểm tập kết phố Trần Khánh Dư (Clip: Huyền Trang)

Trước đó, tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025 (nhiệm vụ A50) Lê Hoàng Hiệp bất ngờ nổi tiếng khắp cả nước chỉ sau clip bước xuống xe.

Anh ghi điểm vì điển trai, phong thái đúng chuẩn “cực phẩm” quân nhân, tuyệt đối điện ảnh.

Lần bước xuống xe huyền thoại của Lê Hoàng Hiệp.

Kể từ đó đến nay, cái tên Lê Hoàng Hiệp chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh chàng đón nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ mọi người. Ngược lại, tính cách cùng sự chuyên nghiệp khi tham gia nhiệm vụ của Lê Hoàng Hiệp càng khiến cho anh chàng khẳng định vị trí "số 1 quân nhân" trong lòng fan.

Ảnh: Như Hoàn.

Một số hình ảnh của đồng chí Lê Hoàng Hiệp tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Trung Lê.



Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).