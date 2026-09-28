Đây là chiếc iPhone "quốc dân" mới, đáng mua nhất hiện nay

Sau khi thế hệ iPhone 18 ra mắt, có một mẫu máy bỗng chốc rớt giá chạm đáy và trở thành "món hời" khó tin.

Giữa lúc thị trường chao đảo vì nghịch lý hàng loạt iPhone đời cũ bất ngờ tăng giá sau sự kiện ra mắt thế hệ mới, một mẫu máy bỗng chốc rớt giá chạm đáy và trở thành món hời khó tin. Cú lội ngược dòng ngoạn mục này đã vô tình biến iPhone 15 bản tiêu chuẩn trở thành chiếc điện thoại quốc dân thế hệ mới được săn lùng ráo riết nhất hiện nay.

iPhone 15 đang là chiếc iPhone được săn đón bậc nhất hiện nay

Cụ thể, theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ, nhiều mẫu iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e cho đến chiếc iPhone Air siêu mỏng đều ghi nhận mức tăng đồng loạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 mẫu máy iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, ghi nhận mức điều chỉnh giảm giá nhằm tạo khoảng giá hợp lý hơn so với thế hệ mới.

Riêng mẫu iPhone 15 tiếp tục giảm giá, đưa sản phẩm về gần hơn với nhóm smartphone tầm trung và cận cao cấp. Đây cũng là lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm khi ưu tiên tối ưu chi phí.

Mức giá dễ tiếp cận, đầy đủ tính năng

Khảo sát thực tế tại các hệ thống lớn cho thấy mức giá khởi điểm của dòng iPhone 15 128GB đang cực kỳ tốt. Đối với máy mới nguyên seal chưa bao gồm khuyến mãi, bản tiêu chuẩn hiện dao động từ 17.49 đến 19,79 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, thị trường máy cũ 99% đang vô cùng sôi động khi người dùng có thể mua được iPhone 15 128GB bản tiêu chuẩn với giá chỉ từ 15.19 triệu đồng. Đối với các sản phẩm cũ có ngoại hình thấp hơn, mức giá để sở hữu thậm chí chỉ từ 10 - 12 triệu đồng. So với thời điểm ra mắt, mẫu iPhone này đã giảm hơn 12 triệu đồng, mức giảm giá hơn 50%.

Với mức giảm hơn 12 triệu đồng so với khi ra mắt, lựa chọn iPhone 15 cũ là một phương án kinh tế đối với nhiều người

Theo thống kê sơ bộ của Minh Tuấn Mobile, sức mua các dòng iPhone đời cũ hiện tăng khoảng 10% so với giai đoạn trước khi thế hệ mới mở bán. Mức giá được điều chỉnh, cùng các chương trình hỗ trợ thiết thực đang góp phần thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị từ nhiều nhóm khách hàng.

Đại diện hệ thống này cũng cho biết: "Trong số các model đời cũ, iPhone 15 bản tiêu chuẩn ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý, có tiềm năng trở thành chiếc 'iPhone quốc dân' - tương tự điều iPhone 11 đã làm được trước đây."

iPhone 15 có 5 màu sắc đa dạng bao gồm: Xanh Dương (Blue), Hồng (Pink), Xanh Lá (Green), Đen (Black), Vàng (Yellow)

Bên cạnh mức giá dễ tiếp cận, sức hút của thiết bị còn đến từ những trang bị phần cứng mang tính bước ngoặt, thoát khỏi cái bóng nhạt nhòa của những thế hệ tiêu chuẩn trước đó. Việc Apple loại bỏ thiết kế tai thỏ cũ kỹ để thay bằng màn hình Dynamic Island đã mang đến trải nghiệm tương tác hiện đại.

Đồng thời, sự chuyển đổi sang cổng kết nối USB-C đa dụng kết hợp cùng hệ thống camera chính nâng cấp lên độ phân giải 48MP sắc nét đã giải quyết triệt để bài toán hệ sinh thái cũng như giới hạn nhiếp ảnh trên dòng máy cơ bản.