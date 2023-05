Đây là cách để nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam đạt lợi nhuận tăng vọt

CTCP Vincom Retail (VRE) là nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích sàn 1,75 triệu m2 vào cuối quý 1/2023, kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cùng với sự gia tăng của bán lẻ hiện đại và thu nhập của người dân trong nước trong dài hạn.

Trong 2023, VRE dự kiến đưa hai trung tâm thương mại (TTTM) mới vào hoạt động, gồm VMM Grand Park và VCP Hà Giang, nâng tổng diện tích sàn lên 1,8 triệu m2 (tăng 3,2% so với cùng kỳ).

Hoạt động cho thuê của VRE đã hồi phục hoàn toàn sau đại dịch và sẽ tăng trưởng ổn định trở lại trong giai đoạn tới nhờ các TTTM của VRE có vị trí đắc địa giúp duy trì lượng khách thuê ổn định và có thể tiếp tục tăng giá thuê, tỷ lệ lấp đầy để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Bên cạnh việc phục hồi hoàn toàn doanh thu cho thuê mặt bằng bán lẻ khi không đưa ra gói hỗ trợ nào cho khách thuê, giúp biên lợi nhuận gộp mảng này đạt 62% trong quý 1/2023, VRE đã cho thấy sự hiệu quả trong việc tối ưu hóa chi phí, bao gồm chi phí năng lượng, chi phí nhân sự.

VRE đã tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại các TTTM, theo đó, 50 TTTM (chiếm 61% tổng số TTTM của VRE) đã được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và dự kiến sẽ có thêm 8 TTTM sẽ có năng lượng mặt trời được lắp đặt vào năm 2023.

Ngoài ra, VRE đã lắp đặt các hệ thống cảm biến ánh sáng và thay thế hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng để tối ưu hóa chi phí năng lượng. Nhờ đó, đã tiết kiệm được khoảng 2% chi phí năng lượng so với năm 2019.

VRE cũng đã xây dựng các quy trình tự động hóa trong quy trình làm việc và chuẩn hóa các định mức trong dịch vụ thuê ngoài, qua đó giảm 20% chi phí vận hành chung trên mỗi m2 so với năm 2019.

Kết quả là, doanh thu quý 1/2023 của VRE tăng 41,9% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ hoạt động cho thuê đã hồi phục hoàn toàn với doanh thu tăng trưởng 53,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.188 tỷ đồng (tăng 94,4% so với cùng kỳ) với biên lợi nhuận gộp tăng 16,6 điểm % so với cùng kỳ lên 61,2% khi không có gói hỗ trợ cho khách thuê và hiệu quả trong việc tối ưu hóa chi phí.

Lợi nhuận tài chính ròng quý 1/2023 đạt 123,4 tỷ đồng (tăng 8,3 lần so với cùng kỳ) nhờ vào lượng tiền mặt ròng dồi dào 4.196 tỷ đồng. Kết quả là, lợi nhuận ròng trong quý 1/2023 đạt 1.024 tỷ đồng (tăng 171% so với cùng kỳ).

VRE cho biết hai dự án shophouse tại Quảng Trị và Điện Biên, gồm 556 căn với giá trị khoảng 2.355 tỷ đồng sẽ được ghi nhận vào năm 2023. Hiện tại, VRE đã ghi nhận giá trị tiền cọc từ khách hàng là 1.400 tỷ đồng trong quý 1/2023.

VRE đã ký kết hợp tác phát triển các cấu phần trung tâm thương mại tại Hà Nội, Bắc Giang, Long An và TP.HCM với Vingroup vào ngày 28/04/2023, mở ra cơ hội tiếp tục phát triển các dự án mới trong tương lai.

Theo đánh giá của công ty chứng khoán VNDirect, VRE có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng cho thuê mặt bằng bán lẻ ở mức 60 - 62% trong năm 2023 - 2024 so với mức 53% trong năm 2019, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu sẽ duy trì ở mức khoảng 6,2% so với hơn 8 % trong giai đoạn tiền đại dịch.

Liên quan đến giá cổ phiếu, VRE đang giao dịch ở mức định giá thấp, tại mức giá 27.250 đồng/cổ phiếu, VRE đang giao dịch ở mức P/E 2023 chỉ 11,8 lần, thấp hơn so với mức P/E so với T4/2020 (bị tác động mạnh bởi đại dịch đợt 1), cũng như thấp hơn 1 lần độ lệch chuẩn P/E giai đoạn 2018-2023 (21,4 lần), cho thấy cơ hội nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đang bị định giá thấp do biến động vĩ mô.

Do đó, VNDirect tăng giá mục tiêu của VRE thêm 8,8% lên 41.100 đồng/cổ phiếu nhờ chuyển đổi định giá sang năm 2023 và điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng cho năm 2023/2024.