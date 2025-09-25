Đây là 5 cách mua xe của GenZ Việt và 5 gu chạy xe dịch vụ cày tiền của tài xế Việt

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 175 phát sóng ngày 25/9 trên HTV9.

Chúng ta lại gặp nhau trong số này và như đã hứa, chương trình sẽ tiếp tục bàn về các hạng mục của Car Choice Awards 2025 cùng anh Linh – một trong những thành viên Hội đồng Thẩm định Chuyên môn.

Hạng mục tiếp theo là Xe GenZ của năm. Ban tổ chức kỳ vọng hạng mục này sẽ chọn ra top 5 phù hợp với Gen Z – những bạn trẻ cá tính, thích công nghệ, đề cao hình ảnh cá nhân. Top 5 gồm: VinFast VF 3, Honda Civic, VinFast VF 6, Mazda CX-5 và Lynk & Co 06.

Tôi cho rằng 5 mẫu xe này đại diện cho 5 trường phái của GenZ.

VinFast VF 3 mang lại sự cá tính, chi phí dễ tiếp cận và thỏa mãn cái tôi về thiết kế. Xe nhỏ gọn, phù hợp môi trường chung cư – nơi nhiều bạn trẻ đang lập nghiệp.

Honda Civic lại là lựa chọn cho những người mê cầm lái. Thế hệ mới, đặc biệt bản e:HEV RS, có thể coi là mẫu xe lái hứng khởi nhất phân khúc, rất dễ hiểu vì sao nhiều bạn trẻ yêu thích.

VinFast VF 3.

Những cái tên còn lại đại diện cho sự mới mẻ, thậm chí việc mua xe Trung Quốc ở thời điểm này cũng là một sự trải nghiệm, khám phá.

VF 6 là lựa chọn trầm hơn, phù hợp với người sống trong hệ sinh thái Vingroup, muốn trải nghiệm xe điện – một xu hướng mà nhiều bạn trẻ quan tâm.

Lynk & Co 06 có thiết kế bắt mắt, tiện nghi đầy đủ, thừa hưởng nền tảng từ Volvo nên tạo được uy tín nhất định.

Nếu phải chọn 1 trong 5 cái tên, chắc chắn tôi sẽ chọn Civic. Đứng sau Civic sẽ là VF 3, vì đây là mẫu xe thú vị, sử dụng linh hoạt. Tiếp theo là Lynk & Co 06, một lựa chọn hấp dẫn theo cách riêng. CX-5 và VF 6 là hai phương án an toàn. Nếu ai có nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn muốn đi xe điện hoặc tìm một lựa chọn “ngon - bổ - rẻ” trong phân khúc, thì đây sẽ là những cái tên phù hợp.

Honda Civic.

Một hạng mục luôn được nhiều người yêu thích tại Car Choice Awards chính là “Xe dịch vụ của năm”. Bởi lẽ thị trường ô tô không chỉ phục vụ cá nhân hay gia đình, mà còn rất nhiều người mua xe để “cày tiền”. Top 5 được bầu chọn năm nay gồm: VinFast Limo Green, VinFast VF 5, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova và Kia Carnival. Anh nghĩ sao?

Nếu nói về “Xe dịch vụ của năm”, 5 mẫu này đại diện cho 5 trường phái rất khác nhau.

Trong đó, VF 5 hiện nay là lựa chọn phổ biến nhất của nhiều tài xế. Chỉ cần ra đường là thấy xe chạy nhan nhản, đặc biệt khi tham gia Xanh SM được hưởng nhiều ưu đãi và chi phí vận hành rất thấp. Nhiều người làm dịch vụ còn tính toán rõ ràng: mua VF 5, chạy 1–2 năm rồi bán lại, vẫn thu được một khoản đáng kể.

Các mẫu xe còn lại đều là xe động cơ đốt trong, vốn đã khẳng định được độ bền bỉ và uy tín. Carnival đặc thù hơn, thường phục vụ dịch vụ cao cấp, vận tải hợp đồng cho doanh nghiệp hoặc khách du lịch, ít dùng cho gọi xe trong phố.

Kia Carnival.

Nếu chọn hai mẫu cạnh tranh sòng phẳng, tôi nghiêng về VF 5 và Limo Green. Lý do là năm 2025, dịch vụ vận tải không phát thải trở thành xu hướng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đô thị cũng đang chuyển mình xanh hơn, thân thiện hơn, xe điện rõ ràng là lời giải.

Ba mẫu còn lại đáng tin cậy, phù hợp di chuyển đường dài. Nhưng trạm sạc VinFast đã phủ khá rộng, giúp VF 5 và Limo Green chạy đường dài tốt hơn nhiều thương hiệu khác. Nếu buộc phải chọn top 1, tôi chọn Limo Green. Đây là nền tảng hoàn toàn mới của VinFast và quan trọng hơn, thể hiện sự tham gia nghiêm túc vào thị trường xe dịch vụ.

VinFast Limo Green

Tiếp theo là hạng mục rất xu hướng của năm nay. Nếu năm trước xe điện nổi bật thì 2025 chứng kiến sự bùng nổ của xe hybrid. Top 5 được đề xuất cho hạng mục Xe hybrid của năm gồm BYD Sealion 6, Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Corolla Cross HEV, Toyota Camry HEV và Honda Civic e:HEV RS. Ý kiến của anh như thế nào?

Đây là 5 cái tên rất khó chọn lựa vì cả 5 đều rất mạnh.

Sealion 6 mới ra mắt nhưng đã gây chú ý nhờ thiết kế đột phá, nhiều tiện nghi và doanh số khá tốt. Tuy nhiên, tôi cho rằng công nghệ hybrid Nhật Bản có lợi thế rõ rệt nhờ kinh nghiệm lâu năm và sự chỉn chu. Vì thế, sự ưu tiên của tôi vẫn nghiêng về 4 mẫu xe Nhật.

Trong đó, Corolla Cross hợp với phái nữ vì thiết kế mềm mại, dễ điều khiển. CR-V cho cảm giác lái tốt, hiện đại, không gian rộng rãi. Civic và Camry mỗi xe đều có thế mạnh riêng.

Toyota Camry.

Nếu chọn 2 ứng viên sáng giá, tôi thiên về Civic và Camry. Và nếu buộc phải chọn top 1, tôi sẽ chọn Camry. Toyota hiện là thương hiệu dẫn đầu về hybrid, và Camry mới hội tụ đầy đủ công nghệ thế hệ mới nhất. Civic có lợi thế về cảm giác lái, nhưng xét toàn diện thì Camry vượt trội hơn.

Hạng mục tiếp theo là “Xe dẫn dắt thị trường” – một hạng mục rất mới của năm nay. Ban tổ chức kỳ vọng vinh danh mẫu xe khi ra đời có thể thay đổi phân khúc, hoặc đối thủ phải chạy theo. Top 5 gồm Mazda CX-5, VinFast VF 3, VinFast VF 5, Mitsubishi Xpander và Ford Ranger. Anh nghĩ sao?

Cả 5 cái tên này khi xuất hiện trên thị trường đều để lại những ấn tượng lớn. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra 2–3 mẫu ưu thế hơn, tôi sẽ chọn VF 3, Xpander và Ranger.

VF 3 để lại nhiều dư âm vì tạo ra phân khúc xe gọn nhỏ thực sự. Trước đó từng có vài mẫu tương tự nhưng chỉ khi VF 3 xuất hiện, thị trường mới thực sự chú ý và sẵn sàng bỏ tiền mua.

Mitsubishi Xpander đã thay đổi cả phân khúc MPV. Trước khi có Xpander, thị trường khá trầm lắng. Sự xuất hiện của mẫu xe này làm MPV trở nên hiện đại, bắt mắt và tiện nghi hơn, hình thành khái niệm MPV đô thị.

Ford Ranger là mẫu xe không cần bàn cãi – “ông vua bán tải”. Từ thiết kế, tính năng, giá bán đến xu hướng tiêu dùng, Ranger luôn dẫn dắt, buộc các hãng khác phải chạy theo.

Ford Ranger.

Đối với Mazda CX-5, giá bán của mẫu xe này thật sự khiến các hãng khác phải chạy theo. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chỉ là một yếu tố để xác định xe có dẫn dắt thị trường hay không vì có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì thế, điều này chưa đủ để đảm bảo hoàn toàn sự thành công trong dài hạn.

Nếu phải chọn top 1 ở hạng mục này, tôi tin đó sẽ là VF 3, vì mẫu xe này đáp ứng đúng tiêu chí của giải thưởng năm nay.

Hạng mục tiếp theo đúng xu hướng năm vừa rồi: “Xe của thương hiệu mới được yêu thích nhất”. Cả 5 ứng viên đều đến từ Trung Quốc, gồm Lynk & Co 06, BYD Sealion 6, Geely Coolray, Geely Monjaro và Jaecoo J7. Anh chọn mẫu xe nào?

Trong số này, cá nhân tôi đánh giá cao nhất Monjaro.

Xe thiết kế rất đẹp, hài hòa cả nội thất lẫn ngoại thất, không chỉ vì có nét giống Volvo mà thực sự cân đối, hiện đại. Thứ hai, đây là một mẫu xe vận hành chuẩn mực, gần như không có điểm trừ. Thứ ba, Geely vốn là một thương hiệu mạnh của Trung Quốc, và Monjaro cho thấy sự hài hòa, toàn diện hơn hẳn so với các đối thủ còn lại.

Geely Monjaro.

Hạng mục cuối cùng là Thương hiệu vươn mình, nơi ban tổ chức muốn vinh danh hãng xe đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn đầy khó khăn vừa qua. 5 thương hiệu được bình chọn là VinFast, Toyota, Mazda, Mitsubishi và Ford. Vậy cái tên nào đang để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất?

Cá nhân tôi cho rằng Toyota là cái tên gây chú ý nhất. Sau nhiều năm bị gắn mác nhàm chán, giờ họ đại diện cho thế hệ người cầm lái mới: trẻ trung, thiết kế hiện đại và yêu thích công nghệ. Toyota cũng đang dẫn dắt xu hướng hybrid, thân thiện môi trường, đồng thời sở hữu tiềm lực mạnh để điều tiết thị trường trong giai đoạn nhiều biến động.

Bốn thương hiệu còn lại đều có nỗ lực riêng, nhưng nếu xét về mức độ chiều người dùng, tận dụng thế mạnh và tạo ra sản phẩm đáng tin cậy, tôi thấy Toyota đang nổi bật hơn.

Toyota có nhiều đóng góp cho thị trường xe Việt.

Thay vì gọi là “vươn mình”, tôi cho rằng với Toyota nên gọi là “vươn mình trở lại”. Họ vốn đã là một ông lớn, giờ đang cố gắng giữ vững uy tín, sức hút và lòng trung thành của khách hàng. Từ 1 lên 8 điểm thì dễ, nhưng giữ được 8 và nâng lên 9 mới là thử thách thật sự. Đó là lý do tôi đánh giá cao Toyota ở hạng mục này.

Ngoài ra, anh có cảm thấy tiếc nuối với sự thiếu vắng của cái tên nào hay không?

Ngoài 5 cái tên trong danh sách, cá nhân tôi đặc biệt quan tâm đến Skoda. Đây là một thương hiệu rất mới và họ chọn bước vào những phân khúc mà nhìn ở góc độ chuyên môn nhiều người còn chưa hiểu “cửa” nào dành cho họ.

Những sản phẩm đầu tiên như Kodiaq, Karoq đều rơi vào phân khúc có quá nhiều đối thủ mạnh, khiến Skoda khá chật vật trong 2 năm qua. Gần đây họ ra mắt Kushaq và Slavia, cũng lại rơi vào những phân khúc đầy cạnh tranh.

Bộ đôi Skoda Slavia và Skoda Kushaq.

Tuy vậy, Skoda bước vào Việt Nam với vị thế lớn: có nhà máy, hợp tác cùng TC Motor – một đối tác uy tín, đồng thời xây dựng chiến lược bài bản. Điều này cho thấy họ đang rất nỗ lực để khẳng định vị thế trong một thời gian ngắn.

Cảm ơn anh Linh rất nhiều.

Quý vị cũng đừng quên, ngoài ý kiến của anh Linh chúng ta còn điểm số từ Hội đồng Thẩm định Chuyên môn của CCA. Ngoài ra, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào số lượt bình chọn của cộng đồng.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.