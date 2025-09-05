Đây là 3 xe mới sẽ khuynh đảo Việt Nam nửa cuối 2025: Gầm cao nhập, sedan lắp ráp, giá dễ gây shock

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 166 phát sóng ngày 4/9 trên HTV9.

Trong số này, 2 biên tập viên Việt Anh và Lê Hoàng sẽ đưa ra nhận định về khả năng cạnh tranh của những mẫu xe sắp ra mắt thị trường.

Việt Anh: Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sẽ bàn về những mẫu xe mới sắp về Việt Nam, và quan trọng hơn: theo góc nhìn cá nhân, đâu là mẫu xe có thể tạo nên dấu ấn mới?

Trước tiên thì mình nhận thấy có Misubishi Destinator, Suzuki Fronx, Lynk & Co 08

Lê Hoàng: Mình sẽ chọn Skoda Slavia, Omoda C7, Jaecoo J6.

Chúng ta đều chọn ra những mẫu xe hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Skoda Slavia sắp ra mắt thị trường vào tháng 9 tới.

Việt Anh: Tuy nhiên, để tạo được kỳ tích, mình nghiêng về 2 mẫu xe Nhật và mẫu xe châu Âu duy nhất.

Không phải chúng tôi quan ngại xe Trung Quốc; thực tế như Omoda C5 có nhiều option, giá tốt, chính sách hấp dẫn. Nhưng để lọt top doanh số thì vẫn là câu chuyện dài, khó cạnh tranh với các thương hiệu lâu năm tại Việt Nam.

Với Mitsubishi Destinator và Suzuki Fronx, chúng ta cũng đã có cơ hội trải nghiệm ở nước ngoài. Mình nghĩ rằng sẽ là những cái tên đáng cân nhắc. Đây đều là những thương hiệu lâu đời ở Việt Nam. Ngoài ra, Skoda Slavia cũng là mẫu xe dù chưa ra mắt nhưng chúng ta cũng đã được trải nghiệm tại Việt Nam.

Vậy theo Lê Hoàng, mẫu xe nào sẽ tạo nên dấu ấn?

Lê Hoàng: Mình tin là Mitsubishi Destinator. Đây là thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam; Destinator là xe xe 7 chỗ, rộng rãi, đánh vào tệp khách hàng lớn, giống như cách Xpander đã làm.

Mitsubishi Destinator sẽ là mẫu xe tiếp theo của hãng tại Việt Nam.

Việt Anh: Mình đồng quan điểm với Lê Hoàng.

Destinator dùng nền tảng khung gầm thừa hưởng từ Mitsubishi Xpander và Xforce. Xpander từng lật đổ vị thế Innova dù chỉ dùng máy 1.5 hút khí tự nhiên, hộp số CVT, khung gầm không liền khối. Còn Xforce dù chen chân muộn vào phân khúc gầm cao hạng B, nơi lần lượt EcoSport – Kona – Seltos – Creta thay nhau dẫn dắt, nhưng giờ đang có được những thành công nhất định.

Và Destinator sẽ được thừa hưởng công thức đã tạo nên thành công của Xforce. Xe có nhiều nét tương đồng với Xforce như khoang nội thất, thiết kế cụm đèn trước sau. Điểm khác biệt lớn là động cơ 1.5L tăng áp, có chế độ lái Tarmac cho cảm giác lái thể thao.

Lê Hoàng: Destinator sử dụng hệ thống treo sau dạng dầm xoắn. Ban đầu, thiết kế này gặp nhiều lo ngại từ người dùng. Nhưng qua trải nghiệm, mình cảm thấy thực tế khá êm ái, ít lắc ngang; cấu trúc này còn giúp tối ưu khoảng để chân cho hàng ghế sau/thứ ba.

Hàng ghế thứ 3 trên Destinator.

Việt Anh: Để tối ưu không gian hàng ghế thứ 3, nhà sản xuất buộc phải chọn treo dầm xoắn. Nhiều người hỏi sao không chọn Innova nhưng thực tế Innova thế hệ mới cũng dùng treo dầm xoắn.

Vì thế, nếu giá bán đủ tốt, Destinator sẽ có lợi thế. Trên thị trường hiện nay không có nhiều lựa chọn xe CUV cỡ C 7 chỗ, nếu có chỉ là dạng 5+2 giống Honda CR-V nhưng không gian không thoải mái.

Cái tên tiếp theo mà mình nghĩ tới là Suzuki Fronx. Khi về Việt Nam, mẫu xe này sẽ tham gia vào phân khúc cùng với Toyota Raize, Kia Sonet và thậm chí là Skoda Kushaq dù có kích thước lớn hơn chút.

Suzuki Fronx sử dụng động cơ Mild Hybrid với viên pin lithium 12V. Dù vậy, mình vẫn cảm nhận được sự mượt mà khi tăng tốc. Nhờ động cơ hybrid, mình tin mẫu xe này sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu tốt. Quan trọng hơn, Fronx đánh vào phân khúc những người lần đầu mua xe, không dư giả về tài chính và chỉ cần một chiếc xe đủ không gian cho gia đình nhỏ.

Suzuki Fronx hứa hẹn sẽ giúp Suzuki để lại dấu ấn trên thị trường.

Lê Hoàng: Suzuki Fronx có cấu hình động cơ tương tự XL7 Hybrid, mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng khi ghi nhận chỉ khoảng 4 lít/100km. Ngoài ra, XL7 có cấu hình 7 chỗ, còn Fronx chỉ 5 chỗ và thân xe nhẹ hơn nên sẽ tạo cảm giác lanh lợi khi lái. Fronx cũng được hứa hẹn sẽ trang bị 6 túi khí, có ADAS với tính năng giữ làn sẽ tạo nên lợi thế trước Raize, Sonet, Venue.

Sau khi ngồi thử xe ở Indonesia, mình thấy không gian xe khá rộng, đặc biệt có cửa gió điều hòa hàng ghế sau.

Nội thất Suzuki Fronx tại nước ngoài.

Việt Anh: Mẫu xe cuối cùng là cả 2 chúng ta đều lựa chọn là Skoda Slavia. Hoàng có ấn tượng như thế nào về mẫu xe này trong hành trình xuyên Việt vừa qua?

Lê Hoàng: Ấn tượng lớn nhất của mình là việc một số tư vấn bán hàng đại lý cho biết xe có giá chỉ từ 450 triệu cho bản số sàn thấp nhất, và bản cao nhất chỉ khoảng 530 triệu đồng. Thật sự là rất bất ngờ

Việt Anh: Mình bất ngờ khi dù là bản số sàn thấp nhất nhưng vẫn có cảm biến lùi, dù không có camera lùi nhưng vẫn có màn hình. Đây là sự khác biệt so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Lê Hoàng: Ngoài ra, xe vẫn có cảm biến áp suất lốp.

Skoda Slavia thuộc phân khúc sedan hạng B.

Việt Anh: Quan trọng hơn, xe sử dụng động cơ 1.0L tăng áp mạnh 115PS, 175Nm. Các bản cao đi kèm hộp số tự động 6 cấp, rất khác biệt so với nhiều đối thủ chỉ sử dụng hộp số CVT.

Phân khúc sedan hạng B hiện nay chỉ có Mazda2 sử dụng hộp số có cấp, nhưng không phải là mẫu xe bán chạy. Còn lại Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent dù bán chạy nhưng chỉ dùng hộp số CVT.

Lê Hoàng: Mình khá ấn tượng với không gian nội thất của xe. Khi ngồi sau, không gian để chân của xe chỉ thua Honda City. Chúng ta vẫn có cửa gió điều hòa, bệ tỳ tay.

Việt Anh: Một điểm mình rất thích là tính năng gập ghế thông với khoang cốp sau, hiện chỉ có trên Nissan Almera.

Mình cũng ấn tượng với khoảng sáng gầm xe. Một chiếc sedan nhưng khoảng sáng gầm lên đến 178mm. Trong một hành trình dài gặp những cung đường xấu, ổ gà… nhưng nhờ khoảng sáng gầm lớn vẫn là cái tên có thể giúp chuyến xuyên Việt thoải mái

Lê Hoàng: Khi nhìn từ phía sau, mình nhận thấy nhờ khoảng sáng gầm lớn nên xe có góc thoát lớn. Nếu nói vui, mình nghĩ nếu là SUV thì xe cũng có thể đi địa hình tốt.

3 phiên bản Skoda Slavia tại Việt Nam.

Việt Anh: Thậm chí, mình không nghĩ rằng một mẫu xe châu Âu lại có trang bị hơn cả xe Hàn Quốc. Xe có làm mát ghế, làm mát hộc để đồ, màn hình điện tử sau vô-lăng, màn hình giải trí sắc nét có kết nối Apple Carplay không dây, hệ thống loa dù không có thương hiệu nổi tiếng nhưng cho âm thanh khá bất ngờ, ghế phụ có thể chỉnh điện 6 hướng

Lê Hoàng: Với danh sách kể trên, mình chưa nhớ ra có mẫu xe hạng B nào “tươm tất” như vậy.

Điểm trừ duy nhất là chưa có phanh tay điện tử. Tuy nhiên, các mẫu xe cùng phân khúc cũng như vậy nên điều này có thể chấp nhận được.

Việt Anh: Một điểm hơi đáng tiếc là xe chưa có ADAS, trong khi phân khúc hạng B hiện nay gần như đã phổ cập tính năng này. Cá nhân tôi vẫn giữ quan điểm: ADAS cần hệ thống tốt thực sự, chứ không chỉ trang bị “cho có”.

Vì thiếu ADAS nên người dùng phải đánh đổi: ga tự động chỉ ở dạng cruise control thường, không có ga tự động thích ứng; không có hỗ trợ giữ làn đường; không có phanh khẩn cấp, kể cả ở tốc độ thấp. Giới hạn tốc độ tuy có nhưng không thuộc gói an toàn chủ động như ở các mẫu xe cao cấp hơn kiểu Karoq hay Kodiaq. Nhưng xe có cảnh báo điểm mù.

Với những điều trên, Lê Hoàng nhận định thế nào về khả năng cạnh tranh của Slavia, khi xe được lắp ráp tại Việt Nam và hứa hẹn có giá bán tốt?

Xe vẫn chưa có ADAS.

Lê Hoàng: Đối với mình, Slavia sẽ trở thành mẫu xe chủ lực.

Nếu mức giá đúng như phía đại lý công bố, mẫu xe này rẻ hơn đáng kể so với các phiên bản cao cấp của đối thủ. Dù có thiếu hụt một số tính năng như ADAS hay phanh tay điện tử, nhưng đổi lại, xe mang trong mình nền tảng khung gầm MQB A0 cùng chất châu Âu rõ rệt.

Vì thế, mình nghĩ rằng đây là sự đánh đổi hợp lý, thay vì tập trung vào các tính năng trợ lái, người dùng sẽ được một chất xe tốt đến từ châu Âu, nâng cao trải nghiệm khi sử dụng.

Việt Anh: Cảm ơn những chia sẻ của Lê Hoàng.