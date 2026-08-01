Đẩy HLV Kim Sang-sik vào thế khó, hóa ra HLV Singapore từng học bằng tại... Việt Nam

HLV Gavin Lee có mối quan hệ đặc biệt với bóng đá Việt Nam.

Trên SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển Singapore hòa 0-0 với Việt Nam sau 90 phút giằng co quyết liệt. Với kết quả này, tuyển Singapore nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết AFF Cup 2026 đồng thời đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế khó.

Người đứng sau thành công của đội bóng Đảo quốc Sư tử là HLV Gavin Lee. Mới 35 tuổi, nhà cầm quân này thậm chí còn trẻ tuổi hơn một số tuyển thủ Singapore trong danh sách dự AFF Cup 2026. Nhưng kinh nghiệm của ông Gavin Lee lại rất phong phú. Trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Singapore, chiến lược gia này đã có hơn 10 năm trong nghề, trải qua các vị trí từ trợ lý cho đến HLV trưởng.

HLV Gavin Lee

Không dành nhiều thời gian theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, HLV Gavin Lee hướng mình theo nghiệp cầm quân từ khi còn rất trẻ. Năm 21 tuổi, ông đã có bằng C của LĐBĐ châu Á (AFC). Điều thú vị là năm 2019, chiến lược gia người Singapore đã sang Việt Nam học bằng A dành cho HLV. Khi kết thúc khóa học, ông Gavin Lee đã dành lời cảm ơn tới VFF và đội ngũ giảng viên đã hỗ trợ các học viên trong thời gian học tập.

Ở tuổi 29, HLV Gavin Lee cùng CLB Tampines Rovers vô địch Cúp Singapore mùa giải 2019. Kinh nghiệm ở cấp CLB giúp ông Lee được tin tưởng mời vào vị trí trợ lý ĐTQG Singapore năm 2024. Và tới năm 2025, nhà cầm quân sinh năm 1990 được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội bóng Đảo quốc Sư tử.

HLV Gavin Lee nhanh chóng mang tới "luồng gió mới" cho tuyển Singapore. Điểm nhấn lớn nhất chính là tấm vé tham dự Asian Cup sau 42 năm chờ đợi. Không cứng nhắc trong việc trẻ hóa hay áp dụng lối chơi rập khuôn nào, sự kết hợp linh hoạt giúp HLV Gavin Lee từng bước tạo dựng được đội ngũ giàu sức cạnh tranh.

Đội tuyển Singapore tạo ra nhiều khó khăn cho Việt Nam

Với những gì đã và đang làm được, nhà cầm quân 35 tuổi hứa hẹn sẽ còn đưa đội tuyển Singapore tiến xa trong tương lai.