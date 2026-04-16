Đây đích thị là màn “thay đầu” chấn động nhất màn ảnh Việt, không nói tên đố ai nhận ra

Mộng Zu |

Ngay cả khi nói tên ra rồi dân tình vẫn sốc vì không thể tin được.

Tối 15/4, ê-kíp Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh chính thức hé lộ loạt tạo hình đầu tiên của dàn nhân vật và lập tức khiến MXH dậy sóng. Không chỉ có quy mô đầu tư mạnh tay từ trang phục, giáp trụ, vũ khí đến hoá trang, bộ phim còn khiến khán giả bất ngờ với lớp tạo hình mới của nhiều gương mặt quen thuộc. Trong đó, gây chú ý nhất không ai khác chính là Hứa Vĩ Văn.

Trong vai Quan văn, Hứa Vĩ Văn gây ấn tượng với mái tóc bạc trắng được búi gọn, bộ râu dài phủ kín phần cằm và ngực, kết hợp cùng trang phục cổ phục mang họa tiết tinh xảo. Gương mặt điềm tĩnh, ánh nhìn trầm tư cùng thần thái của nam diễn viên toát lên sự từng trải và uy nghi của một bậc đại thần, tạo nên hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với soái ca màn ảnh mà khán giả từng quen thuộc.

Tạo hình chấn động của Hứa Vĩ Văn trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Sự lột xác này khiến Hứa Vĩ Văn trở thành tâm điểm bàn luận. Nếu không ghi rõ tên nhân vật, có lẽ rất ít người nhận ra người đàn ông già dặn, lão luyện này là nam diễn viên vốn gắn liền với hình tượng lịch lãm, phong độ ngoài đời. Không chỉ trang phục, phần hoá trang râu tóc cũng được xử lý cực kỳ tinh tế, tạo cảm giác chân thực, không hề giả trân.

Dưới phần bình luận, netizen gần như "đứng hình" trước màn biến hóa này: "Không nhìn tên chắc chắn không nhận ra luôn", "Tạo hình đáng nể thật sự, đầu tư quá", "Hoá trang đỉnh vậy, bộ râu nhìn real kinh khủng", "Đọc bình luận mới biết có Hứa Vĩ Văn", "Hứa Vĩ Văn hợp vai già này ghê", "Đẹp như tranh vẽ luôn á"...

Hình ảnh soái ca lịch lãm biến mất hoàn toàn

Dự án lần này còn quy tụ dàn diễn viên thực lực và lão làng của điện ảnh Việt như NSND Như Quỳnh, NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến… Hai gương mặt trẻ là Tuấn Trần và Trần Thiên Tú cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến làn gió mới.

Đáng nói, không riêng Hứa Vĩ Văn, tạo hình của từng diễn viên đều được đầu tư mạnh, đủ để khiến khán giả phải "nức nở". Ai nấy đều dành lời khen cho phần cổ phục mang đậm tinh thần Việt, cùng khâu hoá trang kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Nếu những gì thể hiện trên màn ảnh giữ được độ chỉn chu như loạt tạo hình này, đây hoàn toàn có thể là một trong những dự án cổ trang bùng nổ nhất của điện ảnh Việt thời gian tới.

Một số tạo hình của những diễn viên khác góp mặt trong dự án

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy bối cảnh tại Cố đô Hoa Lư, kể về hành trình của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng nhằm đánh lừa kẻ thù đang nhăm nhe phá hoại lăng mộ - nơi được xem là nguồn vượng khí quốc gia. Ẩn sau những quan tài ấy là một bí mật lớn: di nguyện, sức mạnh hay một sự thật có thể xoay chuyển vận mệnh cả dân tộc. Ngoài yếu tố lịch sử - tâm linh, bộ phim còn xoay quanh chủ đề về lòng trung thành, sự hy sinh và khát vọng tự do, những giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh con người Việt.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc dịp Lễ 2/9/2026.

"Ông hoàng màn ảnh Việt" một thời chăm chỉ phụ vợ kém 8 tuổi bán nước hoa, 51 tuổi vẫn nuôi con mọn
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

