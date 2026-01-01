Đây có thể là Hyundai Santa Fe 2027: Phần đuôi gây tranh cãi được sửa lại, dễ có bản hybrid cắm sạc chạy 'full' 900km

Hyundai Santa Fe dự kiến sẽ có bản nâng cấp giữa vòng đời vào khoảng năm 2027, với những điều chỉnh tập trung vào thiết kế và định hướng điện hóa. Theo các bản dựng kỹ thuật số từ truyền thông quốc tế, mẫu SUV cỡ trung này vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng của thế hệ hiện tại, nhưng được tinh chỉnh để bớt gây tranh cãi hơn.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt giai đoạn 2026–2027. Ảnh: NYMammoth

Ở ngoại thất, Santa Fe facelift vẫn giữ lại phong cách thiết kế vuông vức gây nhiều tranh luận của thế hệ hiện tại, song được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng và dễ tiếp cận hơn.

Phần đầu xe có thể được làm mới với cụm đèn LED đồ họa khác, lược bỏ chi tiết chữ H phát sáng từng gây nhiều ý kiến trái chiều, trong khi cản trước và lưới tản nhiệt được tái thiết kế để giảm cảm giác thô cứng. Những thay đổi này mang tính dự đoán, chưa phải xác nhận chính thức từ Hyundai, nhưng phản ánh xu hướng điều chỉnh thiết kế để phù hợp hơn với thị hiếu số đông.

Thiết kế vuông vức của Santa Fe nhiều khả năng vẫn được giữ lại trên bản nâng cấp. Ảnh: t/h

Điểm đáng chú ý nhất trên Santa Fe facelift 2027 nằm ở khả năng xuất hiện cấu hình EREV. Với hệ truyền động này, mô-tơ điện đóng vai trò dẫn động chính, trong khi động cơ xăng chỉ hoạt động như máy phát điện để sạc pin.

Cách tiếp cận EREV giúp xe mang lại cảm giác vận hành tương tự xe điện, đồng thời không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc. Một số thông tin cho biết phạm vi hoạt động kết hợp của Santa Fe EREV có thể vượt 900 km, hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển đường dài.

Santa Fe facelift có thể lần đầu bổ sung cấu hình EREV bên cạnh các tùy chọn hiện tại. Ảnh: NYMammoth

Bên trong khoang lái, Santa Fe facelift được kỳ vọng tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế tối giản, thiên về số hóa. Bảng táp-lô nhiều khả năng sử dụng bố cục liền mạch, đi kèm các màn hình lớn và cửa gió điều hòa kéo dài.

Hệ thống giải trí thế hệ mới có thể hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng lâu dài. Không gian nội thất dự kiến vẫn là điểm mạnh, phù hợp với vai trò SUV gia đình cỡ trung.

Về mặt kỹ thuật, Hyundai được cho là sẽ tiếp tục tinh chỉnh các tùy chọn truyền động hiện có. Một số phiên bản động cơ xăng có thể loại bỏ hộp số ly hợp kép, chuyển sang hộp số tự động biến mô để cải thiện độ mượt và độ bền trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Santa Fe facelift được kỳ vọng tiếp tục giữ lợi thế về không gian sử dụng cho gia đình. Ảnh: NYMammoth

Theo lộ trình dự kiến, Hyundai Santa Fe facelift cùng tùy chọn EREV có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027. Nếu được thương mại hóa, đây sẽ không chỉ là một bản nâng cấp thiết kế, mà còn thể hiện hướng đi thận trọng của Hyundai trong giai đoạn chuyển tiếp sang xe điện.