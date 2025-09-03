Đây có thể là cách Toyota Vios thế hệ mới tồn tại ở Việt Nam: Bản xăng lắp ráp trong nước, bản hybrid nhập khẩu, cách biệt giá dễ rơi tầm trăm triệu

Toyota Vios hybrid dự kiến sắp ra mắt Philippines

Toyota vốn nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi tiết lộ thông tin trước khi mọi thứ đã sẵn sàng.

Chính vì vậy, khi Toyota Motor Philippines tung teaser hé lộ một sự thay đổi lớn trong danh mục sản phẩm, thị trường quốc gia Đông Nam Á này ngay lập tức xôn xao. Bởi đó là chiếc Toyota Vios thế hệ mới, hay đúng hơn là "Vios Ativ".

Hình ảnh cho thấy Toyota Vios sắp ra mắt Philippines với bản hybrid. Không rõ bản xăng có ra cùng lúc hay không. Ảnh: Toyota Philippines

Toyota chỉ công bố một hình ảnh cắt cúp của chiếc xe cùng dòng chú thích nhấn mạnh vào các chữ cái A, T, I và V. Do đó, có thể khẳng định đây chính là chiếc Toyota Yaris Ativ ở Thái Lan.

Theo hồ sơ đăng ký, mẫu xe này sẽ vào Philippines với tên gọi Vios Ativ, sử dụng hệ truyền động hybrid 1.5L tương tự Yaris Cross.

Nếu ở Việt Nam, Toyota Vios mới chỉ nằm top 10 thì ở Philippines, mẫu xe này thường xuyên là xe bán chạy nhất thị trường. Năm 2024, mẫu này đạt hơn 43.000 xe tiêu thụ dù khá cũ. Trước đó, chỉ có Fortuner từng vượt qua Vios để giành vị trí số một, khi thị trường biến động mạnh do ảnh hưởng từ luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khả năng tồn tại song song Vios lắp ráp và nhập khẩu

Tuy nhiên, việc Toyota Vios Ativ đến Philippines không đơn giản chỉ là "lên đời". Sự kiện này sẽ đặt ra một câu hỏi khác: chuyện gì sẽ xảy ra với dòng Vios hiện đang được sản xuất tại nhà máy của Toyota ở Santa Rosa, Laguna?

Tương tự Việt Nam, Toyota Vios ở Philippines hiện vẫn là thế hệ cũ. Ảnh: Toyota

Giống Việt Nam, Toyota Vios ở Philippines là xe lắp ráp trong nước. Song khả năng cao Vios Ativ sẽ không được lắp ráp ở Philippines vì nhiều lý do.

Trước hết, Toyota vừa đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất Hilux Champ/Tamaraw. Việc tái cơ cấu để lắp ráp Vios Ativ có thể chưa nằm trong kế hoạch, nhất là khi mẫu xe này còn sử dụng hệ truyền động hybrid, khiến khâu hậu cần thêm phức tạp. Do đó, nhiều khả năng Toyota sẽ nhập khẩu Vios Ativ từ Thái Lan.

Vậy liệu Toyota có dừng sản xuất Vios? Câu trả lời có thể dựa vào tiền lệ mà hãng từng áp dụng: Nhiều khả năng Toyota sẽ bán song song Vios Ativ hybrid nhập khẩu cùng với Vios dùng động cơ xăng lắp ráp tại Philippines.

Toyota Vios ở Philippines có thể tồn tại cả bản lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu. Ảnh: Toyota

Chiến lược này tương tự cách hãng đang làm với Innova (sản xuất tại Laguna) và Innova Zenix (nhập khẩu từ Indonesia). Bản Innova truyền thống phục vụ phân khúc giá thấp và tầm trung, còn Zenix và Zenix HEV nhắm đến những người dùng cao cấp hơn.

Do đó, dù chưa có thông báo chính thức, Autoindustriya của Philippines gần như chắc chắn Toyota sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự với Vios và Vios Ativ, nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc xe phổ thông.

Về giá bán, hiện tại Toyota Vios có mức khởi điểm 738.000 PHP (339 triệu đồng) cho bản 1.3 J 5MT, và cao nhất là 1.039.000 PHP (477,4 triệu đồng) cho bản 1.5 G CVT. Nhiều khả năng mức giá này sẽ được duy trì, trừ khi có điều chỉnh do lạm phát. Còn với Vios Ativ HEV, chắc chắn mức giá sẽ cao hơn.

Nếu lạc quan theo logic định giá, có thể dự đoán Toyota Vios Ativ HEV sẽ cao hơn khoảng 200.000 PHP (92 triệu đồng) so với bản 1.5 G, tức nằm trong cùng tầm giá với một mẫu hybrid khác là BYD Seal 5.

Tuy nhiên, cũng có một tiền lệ khác để tham chiếu, chính là mẫu Yaris Cross. Ở đây, chênh lệch giá giữa bản 1.5 V (không hybrid, 1.308.000 PHP/601 triệu đồng) và bản 1.5 S HEV (1.610.000 PHP/740 triệu đồng) là 302.000 PHP (139 triệu đồng).

Theo logic này, nhiều khả năng Toyota Vios Ativ sẽ có giá khởi điểm khoảng 1,3 triệu PHP (597,3 triệu đồng). Dù vậy, cũng không loại trừ khả năng Toyota tạo bất ngờ khi đưa ra mức giá thấp hơn.

Kịch bản tương tự cho Toyota Vios ở Việt Nam?

Những gì xảy ra với Toyota Vios ở Philippines có thể là tham chiếu đáng tin cậy cho các thị trường có hoàn cảnh tương tự như Việt Nam.

Có một điểm khác biệt giữa Toyota Vios ở Việt Nam và Philippines là mẫu trong nước ít nhất đã được nâng cấp (facelift). Ảnh: Đại lý Toyota

Ở nước ta, Toyota Vios đang được phân phối cũng sản xuất trong nước và thuộc thế hệ cũ. Những mẫu xe đang được lắp ráp ở Việt Nam đều là bản thuần xăng, trong khi những mẫu có bản hybrid như Innova Cross, Corolla Cross, Yaris Cross, Corolla Altis đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Do đó, nếu Toyota "Vios Ativ" đến Việt Nam, khả năng cao cũng sẽ xuất hiện dưới dạng nhập khẩu thay vì lắp ráp trong nước. Khi đó, thị trường Việt Nam có thể giống Philippines khi tồn tại song song Vios thuần xăng lắp ráp và Vios hybrid nhập khẩu.

Toyota Vios (hay còn gọi là Yaris Ativ) ở Thái Lan đã bước sang thế hệ mới từ lâu. So với thế hệ đang bán tại Việt Nam, Vios/Yaris Ativ đời mới lột xác hoàn toàn thiết kế. Ảnh: Toyota

Một khả năng khác là Toyota Vios thế hệ mới vào Việt Nam chỉ có bản thuần xăng. Điều này có thể diễn ra trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, Vios không thể tránh khỏi việc được bổ sung bản hybrid. Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới đang hướng tới mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 4,83 lít/100km vào năm 2030. Đây là ngưỡng rất khắt khe, khiến xe xăng truyền thống khó đáp ứng, trong khi hạ tầng xe điện vẫn chưa sẵn sàng. Trong bối cảnh đó, hybrid trở thành giải pháp trung gian phù hợp.

Về cách biệt giá, có thể tham khảo sự khác biệt giữa những bản thuần xăng và bản hybrid đã có ở Việt Nam cũng như thị trường Philippines để đưa ra ước tính.

Mẫu xe Giá bản thuần xăng (đồng) Giá bản hybrid (đồng) Chênh lệch (đồng) Toyota Innova Cross 825 triệu 1.005 triệu 180 triệu Toyota Corolla Cross 820 triệu 905 triệu 85 triệu Toyota Camry 1.220 triệu 1.460 - 1.530 triệu 240 - 310 triệu Toyota Yaris Cross 650 triệu 765 triệu 115 triệu Toyota Corolla Altis 725 triệu 780 triệu 55 triệu đồng

Dựa trên mẫu Corolla Cross và Yaris Cross tiệm cận nhất (đều là xe cỡ B/B+), cách biệt giữa Toyota Vios hybrid và thuần xăng (nếu tồn tại song song) có thể rơi vào tầm trên dưới trăm triệu. Hiện tại, Vios xăng bản cao nhất ở Việt Nam có giá 545 triệu. Nếu giá này được giữ nguyên với Vios mới, bản hybrid có thể rơi vào tầm 630 - 650 triệu, tương đương Yaris Cross tiêu chuẩn.